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"Kimse para kazanamadı": İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı! Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

Borsa haftalık yüzde 4,88 eridi, altın haftayı kayıpla kapattı. Peki en çok hangi yatırım aracı kazandırdı, borsadan kaçan nereye sığınacak? 2 Ekim 2026 Cuma günü ABD'deki zayıf istihdam verisi sonrası gram altın 30 dakikada yüzde 1,30 fırlarken ons altın 4 bin 145 dolara çıktı. Kapalıçarşı'da çeyrek altın ve yarım altın için oluşan son fiyatlar tablolara yansıdı. A Haber canlı yayınına çıkan İslam Memiş ise "Bu yıl kimse kazanamadı" diyerek altın fiyatları ve 2027 planı için ezber bozan uyarılar yaptı.

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"Kimse para kazanamadı": İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı! Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

Küresel piyasalarda hareketli bir haftayı geride bırakan altın fiyatları, 2 Ekim 2026 Cuma günü açıklanan kritik ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından yönünü yeniden yukarı çevirdi.

Açıklanan verilerin beklentilerin altında kalmasıyla hareketlenen piyasalarda gram altın yarım saat içinde yüzde 1,30'u aşan bir sıçrama yaşarken, uluslararası piyasalarda ons altın saat 18.20 itibarıyla 4 bin 145 dolar seviyesinden işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 6 milyon 644 bin 1 liraya yükseldi.

ABD istihdam verisinin ardından gram altın yarım saatte yüzde 1,30 değer kazandı. | Görseller: Takvim Foto Arşivi.ABD istihdam verisinin ardından gram altın yarım saatte yüzde 1,30 değer kazandı. | Görseller: Takvim Foto Arşivi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığı verilere göre, Ekim ayının ilk haftasında finansal enstrümanlar arasında zıt yönlü hareketler kaydedildi. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 4,88 gerileyerek yatırımcısına en çok kaybettiren araç olurken, Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftayı yüzde 1,53 düşüşle 6 bin 613 liradan tamamladı. Aynı dönemde dolar sınırlı bir kazanç sağlarken avro ve fonlar haftayı eksi bölgede kapattı.

HAFTALIK PİYASA BANDI HAFTALIK BAZDA ENSTRÜMANLARIN PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI
YATIRIM ARACI
HAFTALIK DEĞİŞİM VE KAPANIŞ
Dolar/TL
Yüzde 0,14 kazandırdı (49,0350 TL)
Para Piyasası Fonları
Yüzde 0,64 kazandırdı (Fon birincisi)
Avro/TL
Yüzde 0,69 geriledi (55,4680 TL)
Gram Altın (24 Ayar Külçe)
Yüzde 1,53 geriledi (6.613 TL)
Cumhuriyet Altını
Yüzde 1,39 geriledi (43.250 TL)
Çeyrek Altın
Yüzde 1,41 geriledi (10.860 TL)
BIST 100 Endeksi
Yüzde 4,88 geriledi (12.270,18 puan)

BIST 100 endeksi, hafta boyunca en düşük 11.926,04 puanı ve en yüksek 12.750,45 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışının yüzde 4,88 altında 12.270,18 puandan tamamladı. Fon tarafında ise yatırım fonları haftalık bazda yüzde 1,86, emeklilik fonları ise yüzde 0,96 değer kaybetti. Yatırım fonları kategorisinde yalnızca Para Piyasası Fonları pozitif getiri sağlayabildi.

Para piyasası fonları haftalık yüzde 0,64 getiriyle haftanın en çok kazandıranı oldu.Para piyasası fonları haftalık yüzde 0,64 getiriyle haftanın en çok kazandıranı oldu.

HAFTANIN KAZANDIRAN VE GERİLEYEN ENSTRÜMANLARI

EN FAZLA KAZANDIRAN ARAÇLAR
  • Para Piyasası Fonları: Yüzde 0,64
  • BİST Standart Altın (Kg Fiyatı Günlük): Yüzde 0,60
  • ABD Doları / TL: Yüzde 0,14
EN FAZLA GERİLEYEN ARAÇLAR
  • BIST 100 Endeksi: Yüzde 4,88
  • Yatırım Fonları (Genel): Yüzde 1,86
  • Gram Altın (Kapalıçarşı): Yüzde 1,53
  • Çeyrek Altın Satış: Yüzde 1,41
  • Cumhuriyet Altını: Yüzde 1,39
  • Emeklilik Fonları: Yüzde 0,96
  • Avro / TL: Yüzde 0,69

Günün ilk yarısında sakin bir seyir izleyen Kapalıçarşı altın piyasası, saat 15.30'da gelen ABD verilerinin ardından hareketlendi. Gram altın gün içinde en yüksek 6.718,94 lirayı görürken, çeyrek altın 10.951 lira seviyesini test etti. Gün sonu itibarıyla Kapalıçarşı ve serbest piyasada altın türlerine göre oluşan son alış, satış ve kapanış rakamları tablolara şu şekilde yansıdı:

Kapalıçarşı'da Çeyrek ve Gram Altında Gün Sonu Rakamları
Altın Türü
Gün İçi En Düşük (TL)
Gün İçi En Yüksek (TL)
Alış Fiyatı (TL)
Satış Fiyatı (TL)
Kapanış (TL)
Gram Altın
6.582,70
6.718,94
6.580,83
6.657,51
6.650,39
Çeyrek Altın
5,00
10.951,00
10.774,00
10.844,00
10.839,00
Has Altın
6.562,59
6.698,27
6.613,86
6.637,55
6.630,50
Yarım Altın
10,00
21.895,00
21.561,00
21.695,00
21.672,00
Tam Altın
20,00
43.663,00
42.990,00
43.264,00
43.218,00
Gremse Altın
50,00
108.638,00
106.682,00
107.646,00
107.530,00

Piyasalardaki dalgalı seyri analiz eden Para ve Emtia Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sabah saatlerinde katıldığı A Haber canlı yayınında altın ve küresel emtia piyasalarına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Ons altın tarafında 2026 yılı boyunca yaşanan hareketlerin olağan bir piyasa dinamiğinden ziyade manipülatif süreçler barındırdığını savunan Memiş, altının savaş ve enflasyon ortamını sevmesine rağmen bu süreçte hak ettiği değeri tam olarak fiyatlayamadığını dile getirdi.

"Kimse para kazanamadı": İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı! Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?-4

İslam Memiş, finansal piyasalardaki kontrolün sisteme geçtiğini belirterek, "2026 yılı finansal piyasalarda paradan para kazanma dönemi değildi. Bugün kimse kazanmadı çünkü kontrol tamamen sisteme geçti. Sistemin verdiği kadar herkes alabilecek. 2027 yılında da bu düzen onları memnun etti, çok kazandırdı. Finansal piyasalarda yine çok aman aman bir şey beklememek lazım." ifadelerini kullandı.

"Kimse para kazanamadı": İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı! Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?-5

Ons altının 2026 yılındaki fiyat seyrine dikkat çeken Memiş, Ocak ayındaki 5.600 dolarlık zirvenin ve Haziran ayındaki 3.950 dolarlık dip seviyenin teknik olarak açıklanamayan hareketler olduğunu belirtti. Uzman isim, Kasım ayındaki ABD ara seçimlerinin ve olası bir ateşkes ihtimalinin altın için kritik dönüm noktası olacağını vurguladı.

Video Oynatma İkonu İslam Memiş'ten altın ve gümüş yorumu

İslam Memiş'ten A Haber Canlı Yayınında Çarpıcı Ons Altın Analizi
Dönem / Seviye
Ons Altın Fiyatı (Dolar)
Piyasa Seyri ve Kritik Gelişmeler
Ocak 2026
5.600 $
Yılın tarihi zirvesi, mantık ve teknik dışı hızlı yükseliş
Haziran 2026
3.950 $
Yıl içi dip seviyesi, sert satış baskısı
Ağustos 2026
4.700 $
Güçlü toparlanma ve yukarı yönlü test
2 Ekim 2026 Gün İçi
4.145 - 4.180 $
İstihdam verisi öncesi ve sonrası dengelenme arayışı
Kasım Belirsizliği (Savaş Sürerse)
4.070 - 4.370 $
Belirsizliğin sürmesi durumunda beklenen takip bandı
Olası Anlaşma / İyimser Senaryo
4.600 $
Olası bir ateşkes veya barış söyleminde kritik direnç

"Kimse para kazanamadı": İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı! Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?-6

İslam Memiş, altın fiyatlarını baskılayan unsurların yalnızca savaşa bağlanamayacağını, sürecin arkasında dijital paralara geçiş ve büyük bir finansal resetleme planı olduğunu savundu. ABD 30 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 5'in üzerine tırmanmasını 2008 küresel mortgage krizine benzeten Memiş, dünya ekonomisinde derin bir ekonomik tufan riski gördüğünü söyledi. Değerli metaller sepetinde gümüşü de değerlendiren uzman isim, 2026 yılını altının lider tamamlayacağını, gümüşün asıl büyük atağını ise rasyodaki gerilemeyle birlikte 2027 ve 2028 yıllarında gerçekleştireceğini kaydetti.

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Yasal Uyarı: Bu haberde yer alan tüm bilgi, tablo ve uzman değerlendirmeleri genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

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