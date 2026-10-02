"Kimse para kazanamadı": İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı! Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Borsa haftalık yüzde 4,88 eridi, altın haftayı kayıpla kapattı. Peki en çok hangi yatırım aracı kazandırdı, borsadan kaçan nereye sığınacak? 2 Ekim 2026 Cuma günü ABD'deki zayıf istihdam verisi sonrası gram altın 30 dakikada yüzde 1,30 fırlarken ons altın 4 bin 145 dolara çıktı. Kapalıçarşı'da çeyrek altın ve yarım altın için oluşan son fiyatlar tablolara yansıdı. A Haber canlı yayınına çıkan İslam Memiş ise "Bu yıl kimse kazanamadı" diyerek altın fiyatları ve 2027 planı için ezber bozan uyarılar yaptı.
Küresel piyasalarda hareketli bir haftayı geride bırakan altın fiyatları, 2 Ekim 2026 Cuma günü açıklanan kritik ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından yönünü yeniden yukarı çevirdi.
Açıklanan verilerin beklentilerin altında kalmasıyla hareketlenen piyasalarda gram altın yarım saat içinde yüzde 1,30'u aşan bir sıçrama yaşarken, uluslararası piyasalarda ons altın saat 18.20 itibarıyla 4 bin 145 dolar seviyesinden işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 6 milyon 644 bin 1 liraya yükseldi.
Anadolu Ajansı'nın aktardığı verilere göre, Ekim ayının ilk haftasında finansal enstrümanlar arasında zıt yönlü hareketler kaydedildi. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 4,88 gerileyerek yatırımcısına en çok kaybettiren araç olurken, Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftayı yüzde 1,53 düşüşle 6 bin 613 liradan tamamladı. Aynı dönemde dolar sınırlı bir kazanç sağlarken avro ve fonlar haftayı eksi bölgede kapattı.
BIST 100 endeksi, hafta boyunca en düşük 11.926,04 puanı ve en yüksek 12.750,45 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışının yüzde 4,88 altında 12.270,18 puandan tamamladı. Fon tarafında ise yatırım fonları haftalık bazda yüzde 1,86, emeklilik fonları ise yüzde 0,96 değer kaybetti. Yatırım fonları kategorisinde yalnızca Para Piyasası Fonları pozitif getiri sağlayabildi.
HAFTANIN KAZANDIRAN VE GERİLEYEN ENSTRÜMANLARI
- Para Piyasası Fonları: Yüzde 0,64
- BİST Standart Altın (Kg Fiyatı Günlük): Yüzde 0,60
- ABD Doları / TL: Yüzde 0,14
- BIST 100 Endeksi: Yüzde 4,88
- Yatırım Fonları (Genel): Yüzde 1,86
- Gram Altın (Kapalıçarşı): Yüzde 1,53
- Çeyrek Altın Satış: Yüzde 1,41
- Cumhuriyet Altını: Yüzde 1,39
- Emeklilik Fonları: Yüzde 0,96
- Avro / TL: Yüzde 0,69
Günün ilk yarısında sakin bir seyir izleyen Kapalıçarşı altın piyasası, saat 15.30'da gelen ABD verilerinin ardından hareketlendi. Gram altın gün içinde en yüksek 6.718,94 lirayı görürken, çeyrek altın 10.951 lira seviyesini test etti. Gün sonu itibarıyla Kapalıçarşı ve serbest piyasada altın türlerine göre oluşan son alış, satış ve kapanış rakamları tablolara şu şekilde yansıdı:
Piyasalardaki dalgalı seyri analiz eden Para ve Emtia Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sabah saatlerinde katıldığı A Haber canlı yayınında altın ve küresel emtia piyasalarına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Ons altın tarafında 2026 yılı boyunca yaşanan hareketlerin olağan bir piyasa dinamiğinden ziyade manipülatif süreçler barındırdığını savunan Memiş, altının savaş ve enflasyon ortamını sevmesine rağmen bu süreçte hak ettiği değeri tam olarak fiyatlayamadığını dile getirdi.
İslam Memiş, finansal piyasalardaki kontrolün sisteme geçtiğini belirterek, "2026 yılı finansal piyasalarda paradan para kazanma dönemi değildi. Bugün kimse kazanmadı çünkü kontrol tamamen sisteme geçti. Sistemin verdiği kadar herkes alabilecek. 2027 yılında da bu düzen onları memnun etti, çok kazandırdı. Finansal piyasalarda yine çok aman aman bir şey beklememek lazım." ifadelerini kullandı.
Ons altının 2026 yılındaki fiyat seyrine dikkat çeken Memiş, Ocak ayındaki 5.600 dolarlık zirvenin ve Haziran ayındaki 3.950 dolarlık dip seviyenin teknik olarak açıklanamayan hareketler olduğunu belirtti. Uzman isim, Kasım ayındaki ABD ara seçimlerinin ve olası bir ateşkes ihtimalinin altın için kritik dönüm noktası olacağını vurguladı.İslam Memiş'ten altın ve gümüş yorumu
İslam Memiş, altın fiyatlarını baskılayan unsurların yalnızca savaşa bağlanamayacağını, sürecin arkasında dijital paralara geçiş ve büyük bir finansal resetleme planı olduğunu savundu. ABD 30 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 5'in üzerine tırmanmasını 2008 küresel mortgage krizine benzeten Memiş, dünya ekonomisinde derin bir ekonomik tufan riski gördüğünü söyledi. Değerli metaller sepetinde gümüşü de değerlendiren uzman isim, 2026 yılını altının lider tamamlayacağını, gümüşün asıl büyük atağını ise rasyodaki gerilemeyle birlikte 2027 ve 2028 yıllarında gerçekleştireceğini kaydetti.
Yasal Uyarı: Bu haberde yer alan tüm bilgi, tablo ve uzman değerlendirmeleri genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.