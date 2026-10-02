Açıklanan verilerin beklentilerin altında kalmasıyla hareketlenen piyasalarda gram altın yarım saat içinde yüzde 1,30'u aşan bir sıçrama yaşarken, uluslararası piyasalarda ons altın saat 18.20 itibarıyla 4 bin 145 dolar seviyesinden işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 6 milyon 644 bin 1 liraya yükseldi.

ABD istihdam verisinin ardından gram altın yarım saatte yüzde 1,30 değer kazandı. | Görseller: Takvim Foto Arşivi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığı verilere göre, Ekim ayının ilk haftasında finansal enstrümanlar arasında zıt yönlü hareketler kaydedildi. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 4,88 gerileyerek yatırımcısına en çok kaybettiren araç olurken, Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftayı yüzde 1,53 düşüşle 6 bin 613 liradan tamamladı. Aynı dönemde dolar sınırlı bir kazanç sağlarken avro ve fonlar haftayı eksi bölgede kapattı.

HAFTALIK PİYASA BANDI HAFTALIK BAZDA ENSTRÜMANLARIN PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI YATIRIM ARACI HAFTALIK DEĞİŞİM VE KAPANIŞ Dolar/TL Yüzde 0,14 kazandırdı (49,0350 TL) Para Piyasası Fonları Yüzde 0,64 kazandırdı (Fon birincisi) Avro/TL Yüzde 0,69 geriledi (55,4680 TL) Gram Altın (24 Ayar Külçe) Yüzde 1,53 geriledi (6.613 TL) Cumhuriyet Altını Yüzde 1,39 geriledi (43.250 TL) Çeyrek Altın Yüzde 1,41 geriledi (10.860 TL) BIST 100 Endeksi Yüzde 4,88 geriledi (12.270,18 puan)

BIST 100 endeksi, hafta boyunca en düşük 11.926,04 puanı ve en yüksek 12.750,45 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışının yüzde 4,88 altında 12.270,18 puandan tamamladı. Fon tarafında ise yatırım fonları haftalık bazda yüzde 1,86, emeklilik fonları ise yüzde 0,96 değer kaybetti. Yatırım fonları kategorisinde yalnızca Para Piyasası Fonları pozitif getiri sağlayabildi.