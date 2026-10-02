Gazze'de 3 yıl sonra enkazdan çıkarılan 105 şehide veda: 13 aylık bebek annesinin kucağında bulundu
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı yıkıcı saldırıların ilk günlerinde hedef aldığı Gazze kentindeki Yermuk Caddesi ve El-Tac yerleşim alanında, tonlarca ağırlıktaki moloz yığınları altında kalan sivillerin naaşlarına tam 3 yıl sonra ulaşıldı. Yaklaşık 20 gün süren zorlu ve titiz arama-kurtarma çalışmalarının ardından enkazdan çıkarılan 37’si çocuk, 38’i kadın toplam 105 şehit, düzenlenen kitlesel törenle toprağa verildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yıkılan Et-Tac bölgesindeki 16 binanın enkazından 105 Filistinlinin cenazesi yaklaşık 3 yıl sonra çıkarıldı. Aralarında 37 çocuk ve 38 kadının bulunduğu şehitler, Gazze'de düzenlenen kitlesel törenin ardından Şeyh Rıdvan Mezarlığı'nda toprağa verildi.
105 CENAZE ENKAZDAN ÇIKARILDI
25 Ekim 2023'te hedef alınan Et-Tac bölgesinde yürütülen çalışmalar yaklaşık 20 gün önce başlatıldı.
Sivil Savunma ekiplerinin, Mısır'ın desteğiyle yürüttüğü çalışmalarda enkaz altından çıkarılan cenazeler arasında 37 çocuk ve 38 kadın da bulunuyor. Saldırıda yaklaşık 450 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, bölgede enkaz altında halen başka cenazelerin bulunduğu ifade edildi.
ÜÇ YIL SONRA SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR
Enkazdan çıkarılan 105 Filistinlinin cenazesi, Gazze kentinde düzenlenen toplu cenaze töreninde yan yana getirildi. Akşam namazının ardından yıkılan bölgedeki açık alanda başlayan ve gece saatlerine kadar süren törene hayatını kaybedenlerin yakınları ile çok sayıda Filistinli katıldı. Sivil Savunma ekipleri, kefenlere sarılı cenaze ve naaşları taşıyarak yıkılan binaların enkazları arasında sıraladı.
Ekipler kefenleri sıra halinde dizerken yanlarına çiçek ve mumlar bırakıldı. Cenazelerin kimliklerinin aileleri tarafından tespit edilmesine yardımcı olmak amacıyla üzerlerine kimlik bilgilerini içeren kartlar yerleştirildi. Bölge sakinleri ve çocuklar güvenlik şeritlerinin arkasında toplanırken, kurbanların yakınları enkaz altında uzun süre kalan yakınlarına son kez veda etti.
Cenaze namazının ardından şehitlerin naaşları, Gazze kentinin kuzeybatısındaki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bulunan Şehitler Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.
13 AYLIK BEBEĞİNİ ANNESİNİN KUCAĞINDA BULDU
Saldırıda yakınlarını kaybeden Filistinlilerden biri, cenaze töreninde yaşadığı acıyı anlattı, "Bugün gazeteci eşimi ve 13 aylık çocuğumu son yolculuğuna uğurladım." dedi.
Yakınının cenazesine ulaşma anını da anlatan Filistinli, "Ekipler, çocuğumun cenazesini annesinin kucağında buldu." ifadelerini kullandı.
NÜFUS KAYITLARINDAN TAMAMEN SİLİNDİLER
Hayatını kaybedenlerin yakınlarından Filistinli Tagrid el-Hannavi, kızı doktor Aliye Remzi el-Hannavi'nin eşi ve 4 çocuğuyla birlikte öldürüldüğünü belirterek, ailesinin "tamamen nüfus kayıtlarından silindiğini" söyledi.
Hannavi, "Kızım doktor Aliye, eşi ve dört çocuğuyla birlikte hayatını kaybetti." dedi.
Kızının evlerinin hedef alınmasından önce son anlarına kadar Şifa Hastanesi'nde insani ve tıbbi görevini sürdürdüğünü belirten Hannavi, kızının hatırasının her an kendileriyle olduğunu söyledi. Kızının naaşına sarılan anne, "Onun ve çocuklarının ruhuyla konuşmak için yıkılan binanın bulunduğu yere sürekli geliyordum." dedi.
Hannavi, "Bugün yara yeniden açıldı ancak sonunda onların naaşlarına sarılmayı ve onları onurlu şekilde toprağa vermeyi başardım." ifadelerini kullandı.
ENKAZ ALTINDA 47 CENAZE DAHA ARANIYOR
Bölgede yürütülen çalışmaların tamamlanmadığı, kimliği belirlenemeyen ve kalıntılarına henüz ulaşılamayan 47 cenazenin daha bulunduğu aktarıldı. Bazı ailelerin ise yakınlarının hiçbir kalıntısına ulaşamadığı belirtildi.
Sivil Savunma Müdürlüğü, enkaz altında kalan diğer cenazelere ulaşılabilmesi için daha fazla iş makinesine ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Ekipler, çalışmaların hızlandırılması için 10 ekskavatör, 30 buldozer ve 100 yükleyiciye ihtiyaç olduğunu bildirdi.
GAZZE'DE 8 BİNDEN FAZLA CENAZE ENKAZ ALTINDA
Et-Tac bölgesindeki çalışmalar, Gazze genelinde yıkılan binaların altında kalan cenazelerin boyutunu da ortaya koydu. Sivil Savunma kaynaklarına göre, Gazze Şeridi genelinde enkaz altında 8 binden fazla cenaze bulunuyor.
Yerel ekipler, uluslararası kuruluşlar ve Arap kuruluşlarıyla işbirliği içinde enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Ancak ağır iş makinelerinin yetersizliği ve ekipman teminindeki sorunlar nedeniyle cenazelere ulaşma süreci büyük güçlüklerle ilerliyor.