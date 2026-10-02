Ekipler kefenleri sıra halinde dizerken yanlarına çiçek ve mumlar bırakıldı. Cenazelerin kimliklerinin aileleri tarafından tespit edilmesine yardımcı olmak amacıyla üzerlerine kimlik bilgilerini içeren kartlar yerleştirildi. Bölge sakinleri ve çocuklar güvenlik şeritlerinin arkasında toplanırken, kurbanların yakınları enkaz altında uzun süre kalan yakınlarına son kez veda etti.

Saldırıda yakınlarını kaybeden Filistinlilerden biri, cenaze töreninde yaşadığı acıyı anlattı, "Bugün gazeteci eşimi ve 13 aylık çocuğumu son yolculuğuna uğurladım." dedi.

NÜFUS KAYITLARINDAN TAMAMEN SİLİNDİLER

Hayatını kaybedenlerin yakınlarından Filistinli Tagrid el-Hannavi, kızı doktor Aliye Remzi el-Hannavi'nin eşi ve 4 çocuğuyla birlikte öldürüldüğünü belirterek, ailesinin "tamamen nüfus kayıtlarından silindiğini" söyledi.

Hannavi, "Kızım doktor Aliye, eşi ve dört çocuğuyla birlikte hayatını kaybetti." dedi.

Kızının evlerinin hedef alınmasından önce son anlarına kadar Şifa Hastanesi'nde insani ve tıbbi görevini sürdürdüğünü belirten Hannavi, kızının hatırasının her an kendileriyle olduğunu söyledi. Kızının naaşına sarılan anne, "Onun ve çocuklarının ruhuyla konuşmak için yıkılan binanın bulunduğu yere sürekli geliyordum." dedi.

Hannavi, "Bugün yara yeniden açıldı ancak sonunda onların naaşlarına sarılmayı ve onları onurlu şekilde toprağa vermeyi başardım." ifadelerini kullandı.