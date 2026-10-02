Trump’tan Türkiye ve Başkan Erdoğan mesajı: CAATSA yaptırımları için “Hiçbir engel yok” dedi
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında dikkat çeken mesajlar verdi. Başkan Erdoğan’la düzenli olarak görüştüğünü belirten Trump, “Türkiye'yi seviyorum” derken, Başkan Erdoğan için “O benim yakın arkadaşım” ifadelerini kullandı. Trump ayrıca Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasına karşı olmadığını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlarken Türkiye-ABD ilişkileri ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında değerlendirmelerde bulundu. Trump, Başkan Erdoğan'la her zaman konuştuğunu belirterek iki ülke arasındaki ilişkiye vurgu yaptı.
Trump, "Türkiye'yi seviyorum. Her zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşuyorum. Biliyorsunuz, o benim yakın bir arkadaşım." dedi.Trump: Türkiye'yi seviyorum, Erdoğan yakın arkadaşım
"ERDOĞAN'I HER ZAMAN MUTLU ETMEYE ÇALIŞACAĞIM"
Başkan Erdoğan'la yakın ilişkisine dikkat çeken Trump, sözlerini "Erdoğan'ı her zaman mutlu etmeye çalışacağım." ifadeleriyle sürdürdü.
CAATSA YAPTIRIMLARI MESAJI
Trump, Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasına ilişkin soruya da yanıt verdi. ABD Başkanı, yaptırımların kaldırılmasının önünde herhangi bir engel bulunmadığını belirtti.
CAATSA yaptırımları, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini satın almasının ardından 7 Nisan 2021'de yürürlüğe girmişti. ABD Kongresi tarafından 2017'de kabul edilen yasa; finansman, ihracat, kredi ve çeşitli ekonomik işlemlere yönelik yaptırım seçenekleri içeriyor.
TRUMP DAHA ÖNCE DE MESAJ VERMİŞTİ
Trump, Türkiye'de gerçekleştirilen NATO Zirvesi kapsamında Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmede de yaptırımların kaldırılabileceğine ilişkin mesaj vermişti.
ABD Başkanı o açıklamasında, "Yaptırımları kaldırabileceğimizi söyleyebilirim. Çok yakından çalışıyoruz, artık vaktidir. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz." demişti.