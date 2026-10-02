ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlarken Türkiye-ABD ilişkileri ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında değerlendirmelerde bulundu. Trump, Başkan Erdoğan'la her zaman konuştuğunu belirterek iki ülke arasındaki ilişkiye vurgu yaptı.

Trump, "Türkiye'yi seviyorum. Her zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşuyorum. Biliyorsunuz, o benim yakın bir arkadaşım." dedi.

Trump: Türkiye'yi seviyorum, Erdoğan yakın arkadaşım