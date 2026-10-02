Galatasaray cephesinden şu aşamada Donnarumma transferine ilişkin resmi bir girişim bulunmuyor.

TEAMtalk'un haberine göre İtalyan kalecinin yeniden transfer piyasasına çıkması halinde sarı-kırmızılılar da oyuncunun durumunu takip edebilecek kulüpler arasında yer alıyor.

Donnarumma'nın adı daha önce Galatasaray ile de anılmıştı.

TEAMtalk, Donnarumma için Real Madrid'in de devrede olabileceğini yazdı. İspanyol ekibinin Thibaut Courtois sonrası kaleci planlamasında 27 yaşındaki oyuncuyu değerlendirdiği iddiası bulunuyor.

İtalyan kaleci daha önce Manchester United, Chelsea, Bayern Münih, Juventus ve Inter ile de anıldı.

İngiliz ekibi Donnarumma için 26 milyon sterlin bonservis bedeli ödemişti. (Fotoğraf: AA)

Manchester City'de olası kadro değişiklikleri İtalyan futbolcunun geleceğini de etkileyebilir. (Fotoğraf: AFP)

BONSERVİS ŞARTLARI DEĞİŞEBİLİR

Manchester City'nin olası bir zorunlu satış sürecine girmesi halinde Donnarumma için talep edilecek bonservis bedelinin mevcut şartlara göre değişebileceği öne çıkıyor.

Ancak İngiliz kulübünde futbolcuların geleceğine ilişkin şu anda alınmış bir karar bulunmuyor. Manchester City'nin önceliği, hakkındaki suçlamalara karşı hukuki süreci sürdürmek.

Donnarumma'nın geleceği de bu sürecin sonucunda Manchester City'nin karşılaşacağı tabloya göre şekillenecek.