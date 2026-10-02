Kriz sonrası transfer müjdesi! Galatasaray devlerle savaşa girecek
Hedefini üst üste 5. şampiyonluk olarak belirleyen Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar kadrosunda bulunan Uğurcan Çakır'a rağmen kalesini daha da güçlendirmek istiyor. Bu kapsamda gündeme gelen ismin Gianluigi Donnarumma olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...
Galatasaray, ara transfer dönemi öncesinde kaleci transferi için Avrupa'daki gelişmeleri takip ediyor. Sarı-kırmızılıların gündemindeki isimlerden biri Manchester City forması giyen Gianluigi Donnarumma oldu. İngiliz ekibinin Finansal Fair Play sürecinde karşılaşabileceği olası yaptırımlar, İtalyan yıldızın geleceğini de transfer gündemine taşıdı.
Manchester City'nin Premier Lig'deki 114 Finansal Fair Play ihlali dosyasına ilişkin hukuki süreci devam ediyor. Ada ekibi kararı resmen temyize götürdü. İngiliz kulübü suçlamaları kabul etmezken, olası ağır yaptırımların kadro planlamasını nasıl etkileyeceği merak konusu.
DONNARUMMA'NIN GELECEĞİ GÜNDEMDE
Manchester City'nin ağır bir yaptırımla karşılaşması halinde takımda önemli ayrılıklar yaşanabileceği iddiaları bulunuyor.
Bu senaryoda adı transferle anılan futbolculardan biri de Gianluigi Donnarumma.
27 yaşındaki İtalyan kaleci, geçen yıl Paris Saint-Germain'den Manchester City'ye 26 milyon sterlin bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
GALATASARAY DA TAKİPTE
Donnarumma'nın adı daha önce Galatasaray ile de anılmıştı.
TEAMtalk'un haberine göre İtalyan kalecinin yeniden transfer piyasasına çıkması halinde sarı-kırmızılılar da oyuncunun durumunu takip edebilecek kulüpler arasında yer alıyor.
Galatasaray cephesinden şu aşamada Donnarumma transferine ilişkin resmi bir girişim bulunmuyor.
AVRUPA DEVLERİNİN LİSTESİNDE
İtalyan kaleci daha önce Manchester United, Chelsea, Bayern Münih, Juventus ve Inter ile de anıldı.
TEAMtalk, Donnarumma için Real Madrid'in de devrede olabileceğini yazdı. İspanyol ekibinin Thibaut Courtois sonrası kaleci planlamasında 27 yaşındaki oyuncuyu değerlendirdiği iddiası bulunuyor.
BONSERVİS ŞARTLARI DEĞİŞEBİLİR
Manchester City'nin olası bir zorunlu satış sürecine girmesi halinde Donnarumma için talep edilecek bonservis bedelinin mevcut şartlara göre değişebileceği öne çıkıyor.
Ancak İngiliz kulübünde futbolcuların geleceğine ilişkin şu anda alınmış bir karar bulunmuyor. Manchester City'nin önceliği, hakkındaki suçlamalara karşı hukuki süreci sürdürmek.
Donnarumma'nın geleceği de bu sürecin sonucunda Manchester City'nin karşılaşacağı tabloya göre şekillenecek.