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Yerli üretime destek: Elektrikliye kredi ayarı

BDDK yerli üretim elektrikli araçlarda kredi limitini yüzde 70 taksiti 48 olarak güncelledi. 5 milyon TL’nin üzerine ise kredi verilmeyecek.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Mart 2024 Güncelleme 24 Mart 2024, 06:58
Yerli üretime destek: Elektrikliye kredi ayarı

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), elektrikli araç kredilerine ilişkin sınırları güncelledi. Buna göre, fiyatı 1.6 milyon liraya kadar olan elektrikli araçların yüzde 70'i tutarında 48 ay vade ile kredi verilebilecek. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, söz konusu düzenleme sadece yerli üretim elektrikli otomobilleri kapsayacak.

Nihai fatura değeri 1.6 milyon TL - 3 milyon TL arası taşıtlarda kullandırılan kredilerde vade sınırı 36 ay oldu. Nihai fatura değeri 3 milyon TL - 4 milyon TL arası taşıtlarda kullandırılan kredilerde ise vade sınırı 24 ay olarak açıklandı. Öte yandan taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranının nihai fatura değeri 1.6 milyon lira ve altında olan taşıtlar için yüzde 70'i aşamaması kararı alındı. Nihai fatura değeri 1.6 milyon TL - 3 milyon TL arası taşıtlarda kredi tutarının yüzde 50'yi aşamaması, nihai fatura değeri 3 milyon TL - 4 milyon TL arası taşıtlarda kredi tutarının yüzde 30'u aşamaması kararlaştırıldı.

İKİNCİ EL CANLANDI
Öte yandan bir süredir durgunluk yaşayan ikinci el piyasasında da canlanma başladı. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, "Yıllık veriler incelendiğinde şubat ayı ikinci el otomobil fiyatlarının geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık %17 düştüğü görülmesine rağmen, son 3 aya göz attığımızda düşüş trendinin önce yavaşladığı, akabinde ise durduğunu görüyoruz. Şubat ve son günlerine yaklaştığımız mart aylarında ise ikinci el otomobil etiket fiyatlarında %2 ile 3 oranında bir artış göze çarpıyor. Etiket fiyatlarına karşılık reel fiyatlarda ise sadece %1 oranında artış olduğundan ikinci el otomobil fiyatlarının şu an için sabit olduğu söyleyebiliriz.

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