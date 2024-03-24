Elti dayanışması: ABD’ye yerleşen Prens Harry ve Meghan, "Geçmiş olsun" mesajı yayınladı

Galler Prensesi Kate Middleton, 3 ay sonra ortaya çıktı. Bir video yayınladı. "Kanser" olduğunu ve kemoterapi gördüğünü açıkladı. Üçüncü evrede cilt kanseri olduğu iddia edilen Kate'e, "Geçmiş olsun" paylaşımları yağdı. Eltisinin kanser olduğunu yeni öğrenen Meghan Markle ve Prens Harry "Kate ve ailesi için sağlık, şifa diliyoruz. Bunu özel olarak ve huzur içinde yapabilmelerini umuyoruz" diyerek destek mesajı yayınladı.

BİDEN DUA EDİYOR

ABD Başkanı Joe Biden "Eşim Jill ve ben, tamamen iyileşmeniz için dua eden dünyanın dört bir yanındaki milyonlara katılıyoruz, Prenses Kate" ifadelerini kullandı. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, "Galler Prensesi, yaptığı açıklamayla muazzam bir cesaret örneği göstermiştir" sözlerini paylaştı.