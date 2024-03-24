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12 bin liralık ödeme zamanı

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Mart 2024 Güncelleme 24 Mart 2024, 06:58
12 bin liralık ödeme zamanı

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Milyonlarca emeklinin alacağı yeni promosyonlarla ilgili başvurular yarın başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3 bin TL ile 5 bin TL arasında değişen promosyonların artık 8 bin ila 12 bin TL olacağını duyurmuştu. Bankalarla yapılacak protokol ile emekliler yarından itibaren başvurarak mevcut promosyonlarını yeni rakamlarla güncelleyebilecek.

Böylece maaşa göre 8 bin TL ile 12 bin TL arasında değişen ödemeler yapılacak. Promosyonunu almış ve 3 yıllık süreyi doldurmamış olan emekliler de isterlerse bankalarına kalan sürenin ödemesini (cayma bedeli) geri vererek yeni rakamdan promosyon alabilecek. Promosyon rakamları en az olarak belirlenirken özel bankaların bunun çok daha üstüne çıkması bekleniyor.

Bu arada Nisan ayının ilk haftasında Ramazan bayramı ikramiyesi yüzde 50 artırılarak 3 bin lira olarak emeklilere ödenecek. Henüz emeklilik işlemleri tamamlanmamış ancak Mart ayının sonuna kadar başvurusunu yapmış sigortalılar da ikramiye alacak. bunun için 31 Mart akşamına kadar başvuru yapmak gerekiyor. Mart ayının sonuna kadar yapılacak emeklilik başvurusu ile sigortalıların maaş hesabı 1 Nisan'dan itibaren başlayacak. Böylece ikramiye hak edilmiş olacak.

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