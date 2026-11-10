Netflix'e veri davası: Milyarlarca kullanıcı hareketini reklam pazarına sattılar! Çocuklar da çengelde
Abonelerine reklamsız alan sunduğunu iddia eden Netflix’in, yıllar boyu gizlice topladığı milyarlarca kullanıcı verisini reklam ağlarına peşkeş çektiği ortaya çıktı. Netflix'in abonelerini adım adım takip ederek elde ettiği verileri Google ve Amazon gibi devlerle eşleştirdiği saptandı. Korkunç iddialar ABD mahkemelerine taşındı. Teksas ve Florida’da Netflix’e karşı çifte hukuki süreç başlatıldı. Dava dosyalarında, çocukların izleme hareketlerinin bile izlendiği ve otomatik oynatma özellikleriyle profillerin ticari ağlara dahil edildiği vurgulandı. Netflix’in abone verilerini pazarlayıp üçüncü taraf şirketlerle eşleştirmesine karşı ağır yaptırımlar ve geriye dönük veri silme zorunluluğu getirilmesi talep ediliyor.
Abonelerini ekran başında adım adım takip ederek şahsi tercihlerini reklam ağlarına pazarladığı ortaya çıkan dijital yayın organizasyonu Netflix, çocukların da verilerini toplayarak reklamcılara sattığı gerekçesiyle ABD'de ağır hukuki yaptırımlarla karşı karşıya kaldı.
MİLYARLARCA VERİLİK TAKİP TUZAĞI
ABD genelinde infiale yol açan veri skandalı kapsamında Teksas Başsavcılığı 11 Mayıs'ta, Florida Başsavcılığı ise 9 Eylül'de şirket hakkında ayrı ayrı dava açtı.
Eyalet yönetimleri, platformun kullanıcılara vadettiği gizlilik hükümleri ile yürütülen kapsamlı takip altyapısı arasında derin uçurum bulunduğunu açıkladı.
NE İZLEDİLER, NEREDE DURDULAR, NEYİ ATLADILAR
Dava dilekçelerinde, Netflix sisteminin abonelerin oynatma, duraklatma, geri sarma, yapımlardan ayrılma, gezinme ve içerik arama gibi bütün davranışsal verilerini anbean kaydettiği bildirildi.
Şirketin sadece içerik tercihlerini değil, kullanıcıların hangi cihazlardan bağlandığını, konumla ilişkili sinyalleri ve uygulama içindeki etkileşimleri de kayıt altına aldığı öne sürüldü.
Eyalet yetkilileri, bu verilerin birleştirilerek abonelerin ilgi alanlarını ve tercihlerini ortaya koyan ayrıntılı profiller oluşturulduğunu ifade etti.
MAHREM VERİLERİ PAZARLADILAR
Dava dilekçelerinde, Netflix sisteminin abonelerin oynatma, duraklatma, geri sarma, yapımlardan ayrılma, gezinme ve içerik arama gibi bütün davranışsal verilerini anbean kaydettiği bildirildi.
Yıllarca reklamsız yayın modeliyle öne çıkan platformun, abonelerin mahremiyetini dev reklam pazarına açtığı kaydedildi.
ÇOCUK MAHREMİYETİNE AĞIR İHLAL
Yöneltilen suçlamaların en kritik boyutunu çocukların dijital verilerinin izinsiz toplanması oluşturdu.
Suçlamalarda, küçük yaştaki kullanıcıların izleme alışkanlıklarının ticari ağlara sunulduğu ve platformun çocuk mahremiyetini açıkça hiçe saydığı vurgulandı.
EBEVEYN ONAYI ŞART OLSUN
Teksas Başsavcılığı, çocuk profillerinde davranışsal verilerin toplanabilmesi için ebeveyn onayı alınması şartının getirilmesini istedi.
Şirketin çocuklara ait verileri reklam odaklı profilleme çalışmalarına dahil ettiği aktarılırken, çocuk hesaplarındaki otomatik oynatma özelliğinin de varsayılan olarak kapatılması talep edildi.
TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNİN VERİ AĞINA PEŞKEŞ ÇEKTİLER
Kasım 2022'de başlatılan reklam destekli abonelik modeliyle birlikte biriktirilen kullanıcı verilerinin dev teknoloji şirketlerine açıldığı belirlendi.
Florida Başsavcılığı ve Teksas Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddialarda; Experian, Acxiom, Google Display & Video 360, The Trade Desk, Yahoo DSP ve Amazon DSP gibi küresel reklam platformlarının veri ağına dahil edildiği bildirildi.
SİLİN BÜTÜN DATALARI
Netflix tarafından toplanan verilerin ticari reklamverenlerin kayıtlarıyla eşleştirildiği, böylece kullanıcı profillerinin hedefli reklamcılık faaliyetleri için zenginleştirildiği dile getirildi.
Eyaletler, ihlal başına 10 bin ila 50 bin dolar ceza kesilmesini ve hukuka aykırı toplanan bütün veri tabanlarının silinmesini istedi.
BENZERİ TÜRKİYE'DE DE GEREK
Söz konusu davanın yalnızca ABD'deki vatandaşları kapsayacağı belirtilirken, Türkiye'de de Netflix ve bütün dijital platformlarla ilgili harekete geçilmesi bekleniyor.
Özellikle çocukların ve gençlerin teknolojik mahremiyetlerinin ihlal edilmesinin önüne geçilmesi için siyasi ve hukuki sert tedbirler geliştirilmesi isteniyor.
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