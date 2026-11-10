Abonelerini ekran başında adım adım takip ederek şahsi tercihlerini reklam ağlarına pazarladığı ortaya çıkan dijital yayın organizasyonu Netflix , çocukların da verilerini toplayarak reklamcılara sattığı gerekçesiyle ABD'de ağır hukuki yaptırımlarla karşı karşıya kaldı.

NE İZLEDİLER, NEREDE DURDULAR, NEYİ ATLADILAR

Dava dilekçelerinde, Netflix sisteminin abonelerin oynatma, duraklatma, geri sarma, yapımlardan ayrılma, gezinme ve içerik arama gibi bütün davranışsal verilerini anbean kaydettiği bildirildi.

Şirketin sadece içerik tercihlerini değil, kullanıcıların hangi cihazlardan bağlandığını, konumla ilişkili sinyalleri ve uygulama içindeki etkileşimleri de kayıt altına aldığı öne sürüldü.

Eyalet yetkilileri, bu verilerin birleştirilerek abonelerin ilgi alanlarını ve tercihlerini ortaya koyan ayrıntılı profiller oluşturulduğunu ifade etti.

Netflix abonelerin ekran başındaki her hareketini adım adım izledi.