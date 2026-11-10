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Netflix'e veri davası: Milyarlarca kullanıcı hareketini reklam pazarına sattılar! Çocuklar da çengelde

Abonelerine reklamsız alan sunduğunu iddia eden Netflix’in, yıllar boyu gizlice topladığı milyarlarca kullanıcı verisini reklam ağlarına peşkeş çektiği ortaya çıktı. Netflix'in abonelerini adım adım takip ederek elde ettiği verileri Google ve Amazon gibi devlerle eşleştirdiği saptandı. Korkunç iddialar ABD mahkemelerine taşındı. Teksas ve Florida’da Netflix’e karşı çifte hukuki süreç başlatıldı. Dava dosyalarında, çocukların izleme hareketlerinin bile izlendiği ve otomatik oynatma özellikleriyle profillerin ticari ağlara dahil edildiği vurgulandı. Netflix’in abone verilerini pazarlayıp üçüncü taraf şirketlerle eşleştirmesine karşı ağır yaptırımlar ve geriye dönük veri silme zorunluluğu getirilmesi talep ediliyor.

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Netflix'e veri davası: Milyarlarca kullanıcı hareketini reklam pazarına sattılar! Çocuklar da çengelde

Abonelerini ekran başında adım adım takip ederek şahsi tercihlerini reklam ağlarına pazarladığı ortaya çıkan dijital yayın organizasyonu Netflix, çocukların da verilerini toplayarak reklamcılara sattığı gerekçesiyle ABD'de ağır hukuki yaptırımlarla karşı karşıya kaldı.

MİLYARLARCA VERİLİK TAKİP TUZAĞI

ABD genelinde infiale yol açan veri skandalı kapsamında Teksas Başsavcılığı 11 Mayıs'ta, Florida Başsavcılığı ise 9 Eylül'de şirket hakkında ayrı ayrı dava açtı.

Eyalet yönetimleri, platformun kullanıcılara vadettiği gizlilik hükümleri ile yürütülen kapsamlı takip altyapısı arasında derin uçurum bulunduğunu açıkladı.

Netflix'e karşı açılan davalar, dijital yayın devinin kullanıcı mahremiyetini hiçe sayarak dev bir veri imparatorluğu kurduğunu ortaya koyuyor. (Haberin fotoğrafları Depo Photos'tan alınmıştır)Netflix'e karşı açılan davalar, dijital yayın devinin kullanıcı mahremiyetini hiçe sayarak dev bir veri imparatorluğu kurduğunu ortaya koyuyor. (Haberin fotoğrafları Depo Photos'tan alınmıştır)

NE İZLEDİLER, NEREDE DURDULAR, NEYİ ATLADILAR

Dava dilekçelerinde, Netflix sisteminin abonelerin oynatma, duraklatma, geri sarma, yapımlardan ayrılma, gezinme ve içerik arama gibi bütün davranışsal verilerini anbean kaydettiği bildirildi.

Şirketin sadece içerik tercihlerini değil, kullanıcıların hangi cihazlardan bağlandığını, konumla ilişkili sinyalleri ve uygulama içindeki etkileşimleri de kayıt altına aldığı öne sürüldü.

Eyalet yetkilileri, bu verilerin birleştirilerek abonelerin ilgi alanlarını ve tercihlerini ortaya koyan ayrıntılı profiller oluşturulduğunu ifade etti.

Netflix abonelerin ekran başındaki her hareketini adım adım izledi. Netflix abonelerin ekran başındaki her hareketini adım adım izledi.

MAHREM VERİLERİ PAZARLADILAR

Dava dilekçelerinde, Netflix sisteminin abonelerin oynatma, duraklatma, geri sarma, yapımlardan ayrılma, gezinme ve içerik arama gibi bütün davranışsal verilerini anbean kaydettiği bildirildi.

Yıllarca reklamsız yayın modeliyle öne çıkan platformun, abonelerin mahremiyetini dev reklam pazarına açtığı kaydedildi.

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ÇOCUK MAHREMİYETİNE AĞIR İHLAL

Yöneltilen suçlamaların en kritik boyutunu çocukların dijital verilerinin izinsiz toplanması oluşturdu.

Suçlamalarda, küçük yaştaki kullanıcıların izleme alışkanlıklarının ticari ağlara sunulduğu ve platformun çocuk mahremiyetini açıkça hiçe saydığı vurgulandı.

Netflix, topladığı verileri reklam devleriyle paylaşarak ticari kazanç elde etmekle suçlanıyor. Netflix, topladığı verileri reklam devleriyle paylaşarak ticari kazanç elde etmekle suçlanıyor.

EBEVEYN ONAYI ŞART OLSUN

Teksas Başsavcılığı, çocuk profillerinde davranışsal verilerin toplanabilmesi için ebeveyn onayı alınması şartının getirilmesini istedi.

Şirketin çocuklara ait verileri reklam odaklı profilleme çalışmalarına dahil ettiği aktarılırken, çocuk hesaplarındaki otomatik oynatma özelliğinin de varsayılan olarak kapatılması talep edildi.

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TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNİN VERİ AĞINA PEŞKEŞ ÇEKTİLER

Kasım 2022'de başlatılan reklam destekli abonelik modeliyle birlikte biriktirilen kullanıcı verilerinin dev teknoloji şirketlerine açıldığı belirlendi.

Florida Başsavcılığı ve Teksas Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddialarda; Experian, Acxiom, Google Display & Video 360, The Trade Desk, Yahoo DSP ve Amazon DSP gibi küresel reklam platformlarının veri ağına dahil edildiği bildirildi.

Çocukların verilerinin reklamcılara satıldığı ortaya çıktı. Çocukların verilerinin reklamcılara satıldığı ortaya çıktı.

SİLİN BÜTÜN DATALARI

Netflix tarafından toplanan verilerin ticari reklamverenlerin kayıtlarıyla eşleştirildiği, böylece kullanıcı profillerinin hedefli reklamcılık faaliyetleri için zenginleştirildiği dile getirildi.

Eyaletler, ihlal başına 10 bin ila 50 bin dolar ceza kesilmesini ve hukuka aykırı toplanan bütün veri tabanlarının silinmesini istedi.

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BENZERİ TÜRKİYE'DE DE GEREK

Söz konusu davanın yalnızca ABD'deki vatandaşları kapsayacağı belirtilirken, Türkiye'de de Netflix ve bütün dijital platformlarla ilgili harekete geçilmesi bekleniyor.

Özellikle çocukların ve gençlerin teknolojik mahremiyetlerinin ihlal edilmesinin önüne geçilmesi için siyasi ve hukuki sert tedbirler geliştirilmesi isteniyor.

ABD'de infiale yol açan veri skandalı üzerine eyalet yönetimleri Netflix’in data toplama süreçlerinin tamamen durdurulmasını ve ağır yaptırımlar uygulanmasını talep ediyor.ABD'de infiale yol açan veri skandalı üzerine eyalet yönetimleri Netflix’in data toplama süreçlerinin tamamen durdurulmasını ve ağır yaptırımlar uygulanmasını talep ediyor.

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