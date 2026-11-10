TEL AVİV YÖNETİMİ ÇARESİZ

İsrail'in Libya ile Türkiye arasındaki deniz yetki alanları mutabakatına karşı Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile kurduğu ittifakın, Ankara'nın artan bölgesel gücü karşısında yeterli bir strateji olmadığının altı çizildi.

Analizde, İsrail'in sadece ortak açıklamalarla yetinmek yerine, Doğu Akdeniz'deki enerji platformlarını ve ticaret yollarını korumak için daha somut savunma ve istihbarat iş birliklerine ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Yedioth Ahronoth gazetesi, Türkiye'nin Suriye, Irak ve Libya gibi bölgelerde diplomatik ve askeri kısıtlamaları esneterek elini güçlendirdiği tezini gündemine aldı.