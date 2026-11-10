İsrail basınından Türkiye analizi: Erdoğan kavgaları çözdü hedefte İsrail var
İsrail basınında yayımlanan kapsamlı analizde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın stratejik adımlarla eski ihtilafları kapattığı ve bütün hamlelerin Doğu Akdeniz’de Türk hakimiyetini işaret ettiği belirtildi. Yedioth Ahronoth gazetesi, terör örgütü PKK’nın silah bırakma süreci, Suriye’de SDG’nin lağvedilmesi, Mısır ile savunma sanayii işbirlikleri ve Libya ile deniz yetki alanı anlaşmasının onaylanmasının Ankara’ya büyük hareket alanı sağladığını yazdı. İsrail güvenlik bürokrasisinin Türkiye’nin yükselen gücü karşısında derin endişe duyduğu ve mevcut deklarasyonların Tel Aviv’i korumaya yetmeyeceği açıkça itiraf edildi. İsrail’in bölgedeki planlarının tamamen altüst olduğuna vurgu yapılan analizde, “İsrail'in yarın bir Türk filosunun ortaya çıkması konusunda paniklemesine gerek yok. Bir yıl sonra çıkacak bir filoya şaşırmayı bırakması gerekiyor” denildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin bölgesel diplomasi ve güvenlik alanında attığı tarihi adımlar Doğu Akdeniz'deki dengeleri Ankara lehine değiştirirken İsrail kamuoyunda korkuyla takip ediliyor.
Tel Aviv basını, Erdoğan'ın bölge ülkeleriyle eski problemleri bir bir kapattığını ve tamamının İsrail'i işaret eden adımlar olduğunu gündeme taşıdı.
ANKARA PRANGALARI KIRDI
İsrail'in en yüksek tirajlı yayın organlarından Yedioth Ahronoth gazetesinde yayımlanan analizde, Türkiye'nin Suriye, Irak, Mısır ve Libya hatlarındaki kronik sorunları teker teker çözüme kavuşturduğuna vurgu yapıldı.
Mevcut tablonun Doğu Akdeniz'de Ankara'nın hareket alanını genişleterek İsrail etrafındaki kuşatmayı derinleştirdiği kaydedildi.
Ynet platformunda paylaşılan haberde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eski ihtilafları sonlandırarak stratejik kaynaklarını Doğu Akdeniz'e yönlendirdiği, yaşanan bütün askeri ve diplomatik gelişmelerin doğrudan İsrail'i hedef aldığı ifade edildi.
DOĞU AKDENİZ VE DENİZ GÜCÜNDE TÜRK EGEMENLİĞİ
Analizde, Mısır ve Türk savaş gemilerinin İskenderiye açıklarında icra ettiği ve 9 Kasım'da tamamlanan Dostluk Denizi 2026 ortak deniz tatbikatının sıradan nezaket ziyareti olmadığı kaydedildi.
İki ülkenin 13 yıllık aradan sonra başlattığı tatbikatların ikincisini düzenlediğine dikkat çekildi.
Mısır pilotlarının Türk pilotlarla ortak uçuşlar gerçekleştirdiği ve Türkiye Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) ile Mısır askeri makamları arasında 350 milyon dolarlık ihracat ve sanayi işbirliği anlaşması imzalandığı aktarıldı.
Doğu Libya meclisinin 2019 yılında Türkiye ile imzalanan deniz yetki alanları mutabakatını onaylamasının Ankara adına büyük siyasi kazanç olduğuna işaret edildi.
TEL AVİV YÖNETİMİ ÇARESİZ
İsrail'in Libya ile Türkiye arasındaki deniz yetki alanları mutabakatına karşı Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile kurduğu ittifakın, Ankara'nın artan bölgesel gücü karşısında yeterli bir strateji olmadığının altı çizildi.
Analizde, İsrail'in sadece ortak açıklamalarla yetinmek yerine, Doğu Akdeniz'deki enerji platformlarını ve ticaret yollarını korumak için daha somut savunma ve istihbarat iş birliklerine ihtiyaç duyduğu belirtildi.
PKK'NIN TASFİYESİ TÜRKİYE'NİN ELİNİ GÜÇLENDİRİYOR
Türkiye'nin 40 yıllık terörle mücadelesinde gelinen noktanın, Ankara'nın kaynaklarını ve dikkatini iç meselelerden dış politikaya kaydırmasına imkan tanıdığı vurgulandı.
PKK'nın silah bırakma sürecine dair atılan adımların ve Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde gözlemlenen çekilmelerin, Türkiye'nin iç güvenliğini sağlama alma yolunda önemli bir aşama olduğu kaydedildi.
Ayrıca, Türkiye ve Irak arasında 23 Eylül'de varılan mutabakat ve 8 Kasım'daki ortak bildiri kapsamında Başika-Zilkan üssünün Irak federal hükümetine devredilmesi, Ankara'nın bölgedeki güvenlik önceliklerini daha koordineli bir şekilde yürütme stratejisinin bir parçası olarak yorumlandı.
Haberde, Ankara'nın Bağdat ile koordinasyonunu artırdığı dile getirildi.
SURİYE'DEKİ DEVRİM DENGELERİ ALTÜST ETTİ
Suriye sahasındaki gelişmelerin en büyük değişimi beraberinde getirdiği belirtilen analizde, terör örgütü PKK/YPG'nin bağımsız bir askeri güç olarak varlığının sona erdiği ve savaşçılarının Suriye ordusu bünyesine entegre edildiği hatırlatıldı.
Bu durumun, Türkiye'nin hudut güvenliğine yönelik uzun süredir tehdit olarak gördüğü yapının ortadan kalkması anlamına geldiği ifade edildi.
İSRAİL'İ SÜRPRİZ BEKLİYOR
Türkiye'nin bölgesel krizleri çözerek elde ettiği hareket alanının, İsrail'i gelecekte daha büyük sürprizlerle karşı karşıya bırakabileceği uyarısında bulunuldu.
İsrail güvenlik bürokrasisinin kağıt üstündeki deklarasyonlarla yetindiği, Ankara'nın Doğu Libya'da elde ettiği siyasi nüfuzu engelleyemediği ve Tel Aviv yönetiminin gelecekte Türk donanması karşısında gafil avlanmaması gerektiği değerlendirmesi yapıldı.
"TÜRK DONANMASI KAPIMIZA DAYANABİLİR"
Analiz şu ifadelerle sonlandırıldı:
"Bu dört hikayenin hiçbirinin başında İsrail'in adı geçmiyordu ve dördü de eninde sonunda İsrail'in kapısına dayanıyor. Erdoğan'ın çözüme yaklaştırdığı her hesap ona yeni bir hesap açma özgürlüğü verebilir ve Doğu Akdeniz bunu harcamak için biçilmiş kaftandır. İsrail'in yarın bir Türk filosunun ortaya çıkması konusunda paniklemesine gerek yok. Bir yıl sonra çıkacak bir filoya şaşırmayı bırakması gerekiyor."