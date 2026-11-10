TFF'den Süper Lig ve 1. Lig'de Çoklu Top Sistemi kararı: 14 top kullanılacak, top toplayıcılar top veremeyecek
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1. Lig'de Çoklu Top Sistemi'ne geçilmesini kararlaştırdı. Süper Lig'in 12, 1. Lig'in ise 15. haftasından itibaren uygulanacak yeni düzenlemeyle top toplayıcılar futbolculara doğrudan top veremeyecek. Oyuncular, topları saha kenarındaki 12 sabit istasyondan kendileri alacak. UEFA müsabakaları ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde de kullanılan sistemle maçlardaki zaman kayıplarının azaltılması ve oyunun hızlandırılması hedefleniyor. İşte TFF'nin "top" düzenlemesinin detayları...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de maçların oynanışını etkileyecek yeni bir uygulamaya geçiyor.
ÇOKLU TOP SİSTEMİ
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda, Trendyol Süper Lig'in 12. haftası ve Trendyol 1. Lig'in 15. haftasından itibaren oynanacak tüm karşılaşmalarda Çoklu Top Sistemi uygulanacak.
Maçlarda zaman kaybını en aza indirmeyi ve oyun akışını hızlandırmayı amaçlayan düzenlemeyle, takımların müsabakanın skoru ve gidişatından bağımsız olarak eşit şartlarda mücadele etmesi hedefleniyor.
TOP TOPLAYICILAR ARTIK FUTBOLCULARA DOĞRUDAN TOP VEREMEYECEK
Yeni sistemle birlikte saha kenarında görev yapan top toplayıcıların sorumlulukları değişecek.
Top toplayıcılar, oyun alanının dışına çıkan topları futbolculara doğrudan veremeyecek veya atamayacak. Bunun yerine topları alarak kendilerine en yakın boş top istasyonuna yerleştirecek.
Futbolcular ise taç atışı, köşe vuruşu veya oyunun diğer yeniden başlatılma durumlarında kullanacakları topları en yakın dolu istasyondan kendileri alacak.
Top toplayıcıların maç sırasında yedek topları ellerinde tutmalarına, oyun alanına girmelerine ve top teslim etmek amacıyla futbolcularla doğrudan temas kurmalarına da izin verilmeyecek.
HER MAÇTA 14 TOP, 12 SABİT İSTASYON
TFF'nin açıkladığı uygulama planına göre karşılaşmalarda toplam 14 top kullanılacak. Bu toplardan 12'si saha çevresindeki sabit istasyonlarda hazır bulundurulacak. Bir top müsabakada kullanılacak, diğer yedek top ise dördüncü hakemde bulunacak.
Saha çevresinde oluşturulacak 12 istasyonun 8'i taç çizgileri boyunca, 4'ü ise kale arkalarında yer alacak.
Her iki taç çizgisinde dörder, her iki kale arkasında ise ikişer istasyon bulunacak. İstasyonlar, saha çizgilerinden en az 1,5 metre uzaklıkta konumlandırılacak.
Her istasyonda bir top toplayıcı görev yapacak. Böylece maçlarda toplam 12 top toplayıcı bulunacak.
Federasyon tarafından her stadyuma 12 ana istasyonun yanı sıra 8 yedek istasyon temin edilecek.
İSTASYONLARIN YERLERİ MAÇ SIRASINDA DEĞİŞTİRİLEMEYECEK
Yeni uygulamada istasyonların yerleşimi de belirli kurallara bağlandı.
Stadyumların fiziki özelliklerine göre istasyonların konumlarında sınırlı değişiklikler yapılabilecek. Geniş teknik alanlarda istasyonlar arasındaki mesafeler, eşit dağılım korunacak şekilde ayarlanabilecek.
Kale arkalarındaki istasyonlar, gol çizgisi teknolojisinin (GLT) kamera açılarını engellemeyecek biçimde yerleştirilecek. LED reklam panolarının bulunduğu alanlarda da gerekli mesafe düzenlemeleri yapılabilecek.
Ancak istasyonların saha çizgilerinden en az 1,5 metre uzaklıkta bulunması şartı korunacak.
Güvenlik veya müsabaka organizasyonu nedeniyle hakem ya da TFF temsilcileri tarafından aksi bildirilmedikçe istasyonların yerleri maç boyunca değiştirilemeyecek.
EV SAHİBİ KULÜPLERE YENİ SORUMLULUK
Düzenlemeyle birlikte TFF Sportif Ekipman Talimatı'nda da değişikliğe gidildi.
Talimatın 21. maddesine eklenen hüküm uyarınca, Çoklu Top Sistemi'nin uygulandığı üst iki profesyonel ligde 12 top toplayıcı görev yapacak. Diğer müsabakalarda ise top toplayıcı sayısı en az 8, en fazla 12 olacak.
Talimatın yeni 21/A maddesiyle ev sahibi kulüpler, yeterli sayıdaki müsabaka topunu TFF tarafından onaylanan yerleşim planındaki sabit istasyonlarda hazır bulundurmakla yükümlü olacak.
Sistemin yerleşimi ve işleyişi karşılaşma öncesinde hakemler ile TFF temsilcileri tarafından kontrol edilecek. Maç sırasında uygulamanın denetimi ise hakemde olacak.
Yeni sistemle futbolcuların topa daha hızlı ulaşması, gereksiz duraksamaların azaltılması, top toplayıcıların korunması ve her iki takım için standart bir uygulama oluşturulması amaçlanıyor.