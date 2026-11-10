Güvenlik veya müsabaka organizasyonu nedeniyle hakem ya da TFF temsilcileri tarafından aksi bildirilmedikçe istasyonların yerleri maç boyunca değiştirilemeyecek.

Ancak istasyonların saha çizgilerinden en az 1,5 metre uzaklıkta bulunması şartı korunacak.

EV SAHİBİ KULÜPLERE YENİ SORUMLULUK

Düzenlemeyle birlikte TFF Sportif Ekipman Talimatı'nda da değişikliğe gidildi.

Talimatın 21. maddesine eklenen hüküm uyarınca, Çoklu Top Sistemi'nin uygulandığı üst iki profesyonel ligde 12 top toplayıcı görev yapacak. Diğer müsabakalarda ise top toplayıcı sayısı en az 8, en fazla 12 olacak.

Talimatın yeni 21/A maddesiyle ev sahibi kulüpler, yeterli sayıdaki müsabaka topunu TFF tarafından onaylanan yerleşim planındaki sabit istasyonlarda hazır bulundurmakla yükümlü olacak.

Sistemin yerleşimi ve işleyişi karşılaşma öncesinde hakemler ile TFF temsilcileri tarafından kontrol edilecek. Maç sırasında uygulamanın denetimi ise hakemde olacak.

Yeni sistemle futbolcuların topa daha hızlı ulaşması, gereksiz duraksamaların azaltılması, top toplayıcıların korunması ve her iki takım için standart bir uygulama oluşturulması amaçlanıyor.