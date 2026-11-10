Yarım asra mal olan terör meselesini nihayete erdirmek için çalışmalar aralıksız sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü "Biz hem Cumhur İttifakı hem de devlet olarak Terörsüz Türkiye sürecine sadece elimizi değil, aynı zamanda vücudumuzu koyduk. Bundan geriye dönüş olmayacaktır" diyerek kararlılık vurgusu yaptı.

Başkan Erdoğan Azerbaycan dönüşü ʺSaha boş değildir. Mağaralar belli bir plan dahilinde boşaltılıyorʺ dedi (Foto: AA) Çerçeve Yasa ile beraber sürecin en kritik virajı geride kalırken şimdi gözler Meclis çatısı altında kurulacak olan İzleme Komisyonuna çevrildi. "SAHA BOŞ DEĞİL, MAĞARALAR BOŞALTILIYOR" "Öncelikli konumuz silahların teslimi" diyen Erdoğan, "Saha boş değildir. Her adım, her hamle devletimizin ilgili kurumlarınca ve hükümetimizce yakından takip edilmektedir. Mağaralar belli bir plan dahilinde boşaltılıyor. Bu aynen devam edecek." şeklinde konuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan siyasi partilere ʺİzleme Komisyonuʺ ziyareti (Foto: AA)





MECLİS'TE "İZLEME KOMİSYONU" TURU



Bir yandan da İzleme Komisyonu için TBMM'de hazırlıklar sürüyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partileri "komisyon" gündemiyle ziyaret edecek.



Kurtulmuş ilk olarak CHP ve Yeni Yol Grubu ile görüşecek.



Meclis Başkanı 11 Kasım'da önce DEM Parti'nin sonra da AK Parti'nin TBMM'deki gruplarını ziyaret edecek.

"HER ŞEY KENDİ YOLUNDA TIKIR TIKIR İŞLİYOR"



TBMM Başkanı Kurtulmuş, İzleme Komisyonu'na ilişkin geçtiğimiz haftalarda "Milletin tamamı adına Meclis bütün partileriyle bu süreci yönetecek. Tabii ki bunun doğal bir sonucu olarak yasanın gerektirdiği İzleme Kurulu kurulacak. Önümüzdeki günlerde bu kurulu kurarız. Her şey kendi yolunda tıkır tıkır işliyor. Hiçbir şey geç kalmıyor. Böylesi önemli bir konuda herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirsin, kimse bir diğerine ödev vermeye kalkmasın" demişti.

Bilindiği üzere PKK/KCK'nın kendini feshedip silah bırakma sürecini takip etmek için İzleme Komisyonu oluşturulması Çerçeve Yasa ile hükme bağlanmıştı.



KASIM SONU, KANDİL'İN SONU!



Takvim.com.tr, sahadan gelen veriler ışığında silah bırakma için öne çıkan tarihin kasım sonu olduğunu haftalardır yazıyor. Bilindiği üzere Milli Güvenlik Kurulu da aynı tarihlerde toplanacak.