Kandil için 'son' kasım! Meclis'te "İzleme Komisyonu" hareketliliği: Sahadan gelen yeni veriler... MİT'ten tespit MGK'dan teyit
PKK/KCK'nın silah bırakma ve mağaraları boşaltma sürecini takip etmek için İzleme Komisyonu kuruluyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partileri "komisyon" gündemiyle ziyaret edecek. Öte yandan silah bırakma takvimi için 27 Kasım'dan sonrası işaret ediliyor. Aynı tarihlerde MGK'nın da toplanacağı biliniyor. Başkan Erdoğan da Latincede "Yavaşça acele et" anlamına gelen "Festina lente" sözüyle istikameti çizdi. Erdoğan, teyit ve tespit aşamasının yakında MGK'ya ulaşacağını bildirdi. Peki, sahadan gelen veriler ne diyor? PKK'nın silah bırakacağı noktaları Takvim.com.tr açıklıyor.
Yarım asra mal olan terör meselesini nihayete erdirmek için çalışmalar aralıksız sürüyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü "Biz hem Cumhur İttifakı hem de devlet olarak Terörsüz Türkiye sürecine sadece elimizi değil, aynı zamanda vücudumuzu koyduk. Bundan geriye dönüş olmayacaktır" diyerek kararlılık vurgusu yaptı.
Çerçeve Yasa ile beraber sürecin en kritik virajı geride kalırken şimdi gözler Meclis çatısı altında kurulacak olan İzleme Komisyonuna çevrildi.
"SAHA BOŞ DEĞİL, MAĞARALAR BOŞALTILIYOR"
"Öncelikli konumuz silahların teslimi" diyen Erdoğan, "Saha boş değildir. Her adım, her hamle devletimizin ilgili kurumlarınca ve hükümetimizce yakından takip edilmektedir. Mağaralar belli bir plan dahilinde boşaltılıyor. Bu aynen devam edecek." şeklinde konuştu.
MECLİS'TE "İZLEME KOMİSYONU" TURU
Bir yandan da İzleme Komisyonu için TBMM'de hazırlıklar sürüyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partileri "komisyon" gündemiyle ziyaret edecek.
Kurtulmuş ilk olarak CHP ve Yeni Yol Grubu ile görüşecek.
Meclis Başkanı 11 Kasım'da önce DEM Parti'nin sonra da AK Parti'nin TBMM'deki gruplarını ziyaret edecek.
"HER ŞEY KENDİ YOLUNDA TIKIR TIKIR İŞLİYOR"
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İzleme Komisyonu'na ilişkin geçtiğimiz haftalarda "Milletin tamamı adına Meclis bütün partileriyle bu süreci yönetecek. Tabii ki bunun doğal bir sonucu olarak yasanın gerektirdiği İzleme Kurulu kurulacak. Önümüzdeki günlerde bu kurulu kurarız. Her şey kendi yolunda tıkır tıkır işliyor. Hiçbir şey geç kalmıyor. Böylesi önemli bir konuda herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirsin, kimse bir diğerine ödev vermeye kalkmasın" demişti.
Bilindiği üzere PKK/KCK'nın kendini feshedip silah bırakma sürecini takip etmek için İzleme Komisyonu oluşturulması Çerçeve Yasa ile hükme bağlanmıştı.
KASIM SONU, KANDİL'İN SONU!
Takvim.com.tr, sahadan gelen veriler ışığında silah bırakma için öne çıkan tarihin kasım sonu olduğunu haftalardır yazıyor. Bilindiği üzere Milli Güvenlik Kurulu da aynı tarihlerde toplanacak.
Başkan Erdoğan da yakın zamanda MGK aşamasına gelineceğini vurguladı. Erdoğan, "Latincede 'Yavaşça acele et.' anlamına gelen 'Festina lente' diye bir söz vardır. Biz de dikkatli ama seri hareket ediyor, Allah korusun bir yol kazasına mahal vermek istemiyoruz. Temennimiz, çok uzak olmayan bir vadede teyit ve tespit aşamalarının tamamlanarak inşallah Milli Güvenlik Kurulu kararı aşamasına ulaşılmasıdır. Tüm çabamız bunun içindir." şeklinde konuştu.
Öte yandan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da kasım ayı sonunu işaret etti. Yaklaşık 2 bin 800 kişinin yasadan yararlanacağını belirten Yıldız, örgütün kurucu kadrosu ile üst düzey yöneticilerinin kapsam dışında kalacağını söyledi.
MİT teslim edilen silahların envanterini çıkarıp hazırlayacağı raporu MGK'ya sunacak.
Örgüt mensuplarının beraberinde getirdikleri silah, mühimmat, patlayıcı madde, drone ve haberleşme araçları kayıt altına alınarak Irak'ta belirlenen uygun yerlerde teslim edilecek.
PKK'NIN SİLAH BIRAKACAĞI NOKTALAR
Takvim'in bölgedeki kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Duhok'a bağlı Amediye ilçesi ile Kani Masi bölgesinde, Erbil'in Binar ve Koye ilçelerinde, Süleymaniye'nin Ranya ve Seyid Sadık beldelerinde silahlar teslim alınacak.
Devletin ilgili birimlerinde bu teslimat oranının yüzde 80 seviyesinde olması gerektiği üzerinde duruluyor.
SAHA NE DİYOR? PKK NERELERİ BOŞALTTI?
Takvim.com.tr sahadan gelen son verileri derledi.
METİNA'DA 4 BARINMA ALANI
PKK/KCK Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde bulunan Hebat, Yajk, Sabri ve Sason isimli 4 barınma alanını 8 Ekim 2026 itibarıyla boşalttı.
PKK KARAKOÇAK'TAN ÇEKİLDİ... MAHMUR'A TEL ÖRGÜ
PKK'nın Suriye ve Irak arasındaki ana geçiş güzergahı olan Karaçok Dağı çevresindeki kamplar tamamen tasfiye edildi. Terörsüz bölge hedefi doğrultusunda teröristlerin tahliye ettiği 10 örgüt kampından 5'ine Irak ordusu, 5'ine ise Peşmerge birimleri yerleşti.
Güvenlik kaynakları, 1998 yılında kurulan Mahmur Kampı'nın çevresine polis kontrol noktaları kurulduğunu ve kamp içindeki terör hareketliliğinin tamamen sınırlandırıldığını duyurdu.
SİNCAR'DA 2 BİN PKK/YBŞ'Lİ IRAK GÜVENLİK GÜÇLERİNE KATILDI
Irak'ın Sincar bölgesinde PKK/YBŞ'li 2 bin örgüt üyesi Irak güvenlik güçlerine entegre oldu. Sincar'daki güvenlik yapılanması Irak merkezi hükümetinin kontrolüne geçeceği belirtildi.