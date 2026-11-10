İsrail'de yeni Knesset yemin etti! Eisenkot'tan Netanyahu'yu devirme hamlesi: 28 günü var
İsrail’de bugün yemin ederek göreve başlayan 26. Dönem Knesset’te hükümeti kurmakla görevlendirilen muhalefet lideri Gadi Eisenkot, geçici Başbakan Binyamin Netanyahu’yu koltuğundan etme hamlelerini hızlandırdı. Eisenkot liderliğindeki "Değişim Bloku"nun, Meclis Başkanlığı ve kilit komisyonların başına getirilecek isimler konusunda tam uzlaşmaya vardığı duyuruldu.
İsrail yeni parlamentosunun (Knesset) bugün düzenlenen yemin töreniyle göreve başlamasıyla birlikte, muhalefet lideri Gadi Eisenkot geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'yu iktidardan düşürme hamlelerine başladı.
EISENKOT HÜKÜMETİ KURMAKLA GÖREVLENDİRİLDİ
Eski genelkurmay başkanı Eisenkot, 120 sandalyeli Knesset'te Netanyahu'nun 46 milletvekiline kıyasla 67 üyenin desteğini aldıktan sonra Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından hükümeti kurmakla görevlendirildi.
EISENKOT'UN 28 GÜNÜ VAR
Eisenkot'u hükümeti kurma konusunda zorlu bir süreç bekliyor. Dört partiden oluşan bloku 48 sandalye kazanırken Netanyahu'nun bloku 53 sandalye kazandı ve her iki taraf da tek başına çoğunluğun gerisinde kaldı. Eisenkot'un bir koalisyon kurmak için iki haftalık olası bir uzatma süresiyle birlikte 28 günü bulunuyor.
Yemin eden milletvekillerinin neredeyse yarısı bir önceki parlamentoda görev almamış isimlerden oluşurken, bir sonraki hükümeti kimin kuracağı konusundaki belirsizlik devam ediyor. Bu süre zarfında Netanyahu geçici başbakan olarak kalmayı sürdürecek.
DEĞİŞİM BLOKU KİLİT KOLTUKLARDA UZLAŞTI
Hükümet kurma görüşmeleri devam ederken Eisenkot liderliğindeki "Değişim Bloku" meclis yönetimi için ilk somut adımı attı. Muhalefet blokunu oluşturan Yashar, Beyahad, Demokratlar ve İsrail Evimiz (Yisrael Beiteinu) partileri, Meclis Başkanlığı ve kilit komisyon adayları üzerinde anlaşmaya vardı.
Varılan mutabakata göre:
Meclis Başkanlığı: Yashar milletvekili ve eski Din İşleri Bakanı Matan Kahana aday gösterilecek.
Dış İlişkiler ve Savunma Komisyonu: İsrail Evimiz Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman getirilecek.
Düzenleme Komisyonu: Roy Folkman görev alacak.
Maliye Komisyonu: Liran Avişar Ben Horin'in getirilmesi konusunda uzlaşıldı.
Mevcut Meclis Başkanı Amir Ohana'nın (Likud) yerine yeni ismin seçilmesi için yapılacak oylama tarihinin netleşmediği belirtilirken, komisyon yapılarının çarşamba günü onay için Meclis Genel Kurulu'na sunulacağı bildirildi.
ARAP PARTİLERİ KİLİT GÜÇ KONUMUNDA
Seçimin en çarpıcı sonuçlarından biri ise Birleşik Arap Listesi (8 sandalye) ve Ortak Liste'nin (11 sandalye) toplamda 19 sandalye kazanarak tarihi bir başarı elde etmesi oldu.
Netanyahu karşıtı Siyonist muhalefet bloku ve Arap partilerinin toplam milletvekili sayısı 67'ye ulaşarak meclis çoğunluğunu elinde tutuyor. Netanyahu bu partilerle ortaklığı kesin bir dille reddetse ve muhalefet blokundaki bazı isimler çekimser yaklaşsa da Arap partilerinin sürecin kilit aktörü konumunda olduğu ifade ediliyor.
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