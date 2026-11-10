İsrail'de yeni Knesset yemin etti! Eisenkot'tan Netanyahu'yu devirme hamlesi: 28 günü var

Eisenkot. Fotoğraf: AFP

EISENKOT HÜKÜMETİ KURMAKLA GÖREVLENDİRİLDİ

Eski genelkurmay başkanı Eisenkot, 120 sandalyeli Knesset'te Netanyahu'nun 46 milletvekiline kıyasla 67 üyenin desteğini aldıktan sonra Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından hükümeti kurmakla görevlendirildi.

EISENKOT'UN 28 GÜNÜ VAR

Eisenkot'u hükümeti kurma konusunda zorlu bir süreç bekliyor. Dört partiden oluşan bloku 48 sandalye kazanırken Netanyahu'nun bloku 53 sandalye kazandı ve her iki taraf da tek başına çoğunluğun gerisinde kaldı. Eisenkot'un bir koalisyon kurmak için iki haftalık olası bir uzatma süresiyle birlikte 28 günü bulunuyor.

Yemin eden milletvekillerinin neredeyse yarısı bir önceki parlamentoda görev almamış isimlerden oluşurken, bir sonraki hükümeti kimin kuracağı konusundaki belirsizlik devam ediyor. Bu süre zarfında Netanyahu geçici başbakan olarak kalmayı sürdürecek.