Beşiktaş için transfer iddiası! Real Madrid'in yıldızı gündemde

KİRALAMA VE TAKSİTLİ BONSERVİS PLANI Beşiktaş'ın Brahim Diaz transferinde değerlendirebileceği seçenekler de ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların yüksek bonservis maliyetinden kaçınmak amacıyla kiralama formülüne yönelebileceği belirtildi. Bir diğer seçenek ise oyuncunun bonservisinin taksitli ödeme planıyla alınması. Real Madrid'in ara transfer döneminde Diaz'ın ayrılığına nasıl yaklaşacağı, bu iki formülün uygulanabilmesi açısından belirleyici olacak. Beşiktaş'ın ayrıca oyuncunun maaş beklentisini de değerlendirmesi gerekecek.

SÖZLEŞMESİYLE İLGİLİ İKİ FARKLI İDDİA Brahim Diaz'ın Real Madrid ile sözleşme durumu, olası transferin önemli ayrıntılarından biri. Mevcut sözleşme kayıtlarında Faslı futbolcunun kontratının Haziran 2027'de sona ereceği belirtiliyor. Ancak İspanyol basınında yaz aylarında yayımlanan haberlerde, Diaz'ın sözleşmesinin 2030 yılına kadar uzatıldığı iddia edildi. Beşiktaş açısından transferin maliyetini etkileyebilecek en önemli konulardan biri de bu belirsizlik olacak.

JUVENTUS DA PEŞİNDE Brahim Diaz'ın geleceğiyle yalnızca Beşiktaş'ın ilgilenmediği iddia edildi. Faslı futbolcunun durumunu takip eden takımlar arasında İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un da yer aldığı belirtildi. Daha önce Diaz'la ilgilenen İtalyan ekibinin, oyuncunun Real Madrid'deki durumunu yeniden değerlendirdiği ifade edildi. Juventus'un yanı sıra Avrupa'dan gelebilecek teklifler de Beşiktaş'ın transfer planını etkileyebilecek faktörler arasında bulunuyor.

SAĞ KANATTA ÇOK YÖNLÜ SEÇENEK Brahim Diaz, sağ kanadın yanı sıra hücuma dönük orta saha ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Dar alandaki çabukluğu, top sürme becerisi ve bire bir pozisyonlarda rakibini geçebilmesiyle tanınan Faslı futbolcu, hücum hattında farklı roller üstlenebiliyor. Manchester City altyapısında yetişen Diaz, 2019 yılında Real Madrid'e transfer oldu. Daha sonra Milan'da kiralık olarak forma giyen yıldız oyuncu, 2023 yılında İspanyol ekibine geri döndü. Beşiktaş'ın bu çok yönlülükten yararlanabilecek bir hücum oyuncusu arayışında Diaz'ı değerlendirdiği iddia edildi.