Beşiktaş için transfer iddiası! Real Madrid'in yıldızı gündemde
Beşiktaş, ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlıların, Real Madrid'de istediği forma sürelerini bulamayan Brahim Diaz'ı transfer listesine aldığı iddia edildi. 27 yaşındaki Faslı yıldız için kiralama ve bonservisini taksitli ödeme seçeneklerini değerlendiren Beşiktaş'ın, İspanyol ekibinin kararına göre adım atmayı planladığı belirtildi.
Beşiktaş'ta ocak ayı transfer dönemi öncesinde sağ kanat için sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlı yönetimin, Real Madrid forması giyen Brahim Diaz'ın transfer şartlarını değerlendirmeye aldığı iddia edildi.
İspanyol ekibinde bu sezon düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Faslı futbolcunun durumunu takip eden Beşiktaş, oyuncunun maliyetine ve Real Madrid'in tutumuna göre transfer seçeneklerini değerlendirebilir.
BEŞİKTAŞ'TA BRAHIM DIAZ SÜRPRİZİ
Beşiktaş, ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirebilecek önemli bir oyuncuyu gündemine aldı.
Siyah-beyazlıların, Real Madrid'de sınırlı süre bulan Brahim Diaz'ın transfer şartlarıyla ilgilendiği belirtildi.
Özellikle sağ kanatta kaliteyi artırmak isteyen Beşiktaş'ın, Faslı futbolcunun İspanyol ekibindeki geleceğini yakından takip ettiği ifade edildi.
Oyuncunun hem kanatta hem de hücuma dönük orta sahada görev yapabilmesi, siyah-beyazlıların ilgisinde öne çıkan özellikler arasında yer alıyor.
9 MAÇTA SADECE 249 DAKİKA
Brahim Diaz, 2026-2027 sezonunda Real Madrid formasıyla düzenli olarak ilk 11'de görev alamadı.
27 yaşındaki futbolcu, La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplam 9 karşılaşmaya çıkarken bu maçların yalnızca ikisine ilk 11'de başladı.
Faslı oyuncu, La Liga'da 6 maçta 149 dakika, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 karşılaşmada 100 dakika süre aldı.
Böylece Diaz'ın iki organizasyondaki toplam süresi 249 dakikada kaldı.
Diaz'ın sınırlı forma süresi, daha fazla oynayabileceği bir kulübe geçiş ihtimalini gündeme getirdi.
KİRALAMA VE TAKSİTLİ BONSERVİS PLANI
Beşiktaş'ın Brahim Diaz transferinde değerlendirebileceği seçenekler de ortaya çıktı.
Siyah-beyazlıların yüksek bonservis maliyetinden kaçınmak amacıyla kiralama formülüne yönelebileceği belirtildi.
Bir diğer seçenek ise oyuncunun bonservisinin taksitli ödeme planıyla alınması.
Real Madrid'in ara transfer döneminde Diaz'ın ayrılığına nasıl yaklaşacağı, bu iki formülün uygulanabilmesi açısından belirleyici olacak.
Beşiktaş'ın ayrıca oyuncunun maaş beklentisini de değerlendirmesi gerekecek.
SÖZLEŞMESİYLE İLGİLİ İKİ FARKLI İDDİA
Brahim Diaz'ın Real Madrid ile sözleşme durumu, olası transferin önemli ayrıntılarından biri.
Mevcut sözleşme kayıtlarında Faslı futbolcunun kontratının Haziran 2027'de sona ereceği belirtiliyor.
Ancak İspanyol basınında yaz aylarında yayımlanan haberlerde, Diaz'ın sözleşmesinin 2030 yılına kadar uzatıldığı iddia edildi.
Beşiktaş açısından transferin maliyetini etkileyebilecek en önemli konulardan biri de bu belirsizlik olacak.
JUVENTUS DA PEŞİNDE
Brahim Diaz'ın geleceğiyle yalnızca Beşiktaş'ın ilgilenmediği iddia edildi.
Faslı futbolcunun durumunu takip eden takımlar arasında İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un da yer aldığı belirtildi.
Daha önce Diaz'la ilgilenen İtalyan ekibinin, oyuncunun Real Madrid'deki durumunu yeniden değerlendirdiği ifade edildi.
Juventus'un yanı sıra Avrupa'dan gelebilecek teklifler de Beşiktaş'ın transfer planını etkileyebilecek faktörler arasında bulunuyor.
SAĞ KANATTA ÇOK YÖNLÜ SEÇENEK
Brahim Diaz, sağ kanadın yanı sıra hücuma dönük orta saha ve sol kanatta da görev yapabiliyor.
Dar alandaki çabukluğu, top sürme becerisi ve bire bir pozisyonlarda rakibini geçebilmesiyle tanınan Faslı futbolcu, hücum hattında farklı roller üstlenebiliyor.
Manchester City altyapısında yetişen Diaz, 2019 yılında Real Madrid'e transfer oldu.
Daha sonra Milan'da kiralık olarak forma giyen yıldız oyuncu, 2023 yılında İspanyol ekibine geri döndü.
Beşiktaş'ın bu çok yönlülükten yararlanabilecek bir hücum oyuncusu arayışında Diaz'ı değerlendirdiği iddia edildi.
BEŞİKTAŞ'TA GÖZLER REAL MADRID'İN KARARINDA
Ara transfer döneminde sağ kanat takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ın gündemindeki isimlerden biri Brahim Diaz oldu.
Siyah-beyazlıların değerlendirdiği kiralama ve taksitli bonservis seçeneklerinin uygulanabilmesi için Real Madrid'in transfer şartlarının belirlenmesi gerekiyor.
Oyuncunun sınırlı forma süresi Beşiktaş açısından bir fırsat olarak görülürken yüksek maliyet ve Avrupa kulüplerinin ilgisi olası transferin önündeki önemli engeller arasında bulunuyor.