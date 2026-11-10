Galatasaray'a transferde müjde! Tam 25 milyon euroluk indirim

Galatasaray, ara transfer dönemi öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların transfer gündeminde yer alan Stuttgart'ın Faslı yıldızı Bilal El Khannouss için Almanya'dan önemli bir gelişme yaşandığı iddia edildi. Alman basınına göre Stuttgart, yaz transfer döneminde yüksek bonservis beklentisi nedeniyle takımda kalan 22 yaşındaki futbolcunun fiyatında indirime gitti. Daha önce 65 milyon euro talep ettiği belirtilen Alman ekibinin, bonuslar dahil 40 milyon euro civarındaki teklifleri değerlendirebileceği ifade edildi. Bu gelişmenin ardından Galatasaray'ın oyuncuya yönelik ilgisini sürdürdüğü ve ocak ayı için görüşme seçeneklerini değerlendirdiği belirtildi.

65 MİLYON EURODAN 40 MİLYON EUROYA Bilal El Khannouss'un bonservis bedeline ilişkin dikkat çeken iddia Alman basınında gündeme geldi. Sky Almanya kaynaklı haberlere göre Stuttgart, yaz transfer döneminde Faslı oyuncunun ayrılığı için 65 milyon euro seviyesinde bir bonservis beklentisi belirledi. Ancak bu rakamın oyuncuyla ilgilenen kulüpler tarafından yüksek bulunması üzerine Stuttgart'ın transfer şartlarını yeniden değerlendirdiği öne sürüldü. Alman ekibinin yeni beklentisinin, bonus ödemeleri de dahil olmak üzere yaklaşık 40 milyon euro olduğu belirtildi. Böylece iki dönem arasında konuşulan bonservis bedelleri arasındaki fark 25 milyon euroya ulaştı. Stuttgart'ın bu seviyede bir teklif gelmesi halinde oyuncunun ayrılığına ilişkin ciddi görüşmelere açık olabileceği ifade edildi.