Galatasaray'a transferde müjde! Tam 25 milyon euroluk indirim
Galatasaray'ın ara transfer dönemi için gündemine aldığı Bilal El Khannouss hakkında Almanya'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Stuttgart'ın daha önce 65 milyon euro olarak belirlediği bonservis beklentisini bonuslarla birlikte 40 milyon euroya düşürdüğü öne sürüldü. Türkiye'de yalnızca Galatasaray'da forma giymek istediğini söyleyen 22 yaşındaki Faslı futbolcu için sarı-kırmızılıların yeni bir transfer girişimine hazırlandığı belirtildi.
Galatasaray, ara transfer dönemi öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların transfer gündeminde yer alan Stuttgart'ın Faslı yıldızı Bilal El Khannouss için Almanya'dan önemli bir gelişme yaşandığı iddia edildi.
Alman basınına göre Stuttgart, yaz transfer döneminde yüksek bonservis beklentisi nedeniyle takımda kalan 22 yaşındaki futbolcunun fiyatında indirime gitti.
Daha önce 65 milyon euro talep ettiği belirtilen Alman ekibinin, bonuslar dahil 40 milyon euro civarındaki teklifleri değerlendirebileceği ifade edildi.
Bu gelişmenin ardından Galatasaray'ın oyuncuya yönelik ilgisini sürdürdüğü ve ocak ayı için görüşme seçeneklerini değerlendirdiği belirtildi.
65 MİLYON EURODAN 40 MİLYON EUROYA
Bilal El Khannouss'un bonservis bedeline ilişkin dikkat çeken iddia Alman basınında gündeme geldi.
Sky Almanya kaynaklı haberlere göre Stuttgart, yaz transfer döneminde Faslı oyuncunun ayrılığı için 65 milyon euro seviyesinde bir bonservis beklentisi belirledi.
Ancak bu rakamın oyuncuyla ilgilenen kulüpler tarafından yüksek bulunması üzerine Stuttgart'ın transfer şartlarını yeniden değerlendirdiği öne sürüldü.
Alman ekibinin yeni beklentisinin, bonus ödemeleri de dahil olmak üzere yaklaşık 40 milyon euro olduğu belirtildi.
Böylece iki dönem arasında konuşulan bonservis bedelleri arasındaki fark 25 milyon euroya ulaştı.
Stuttgart'ın bu seviyede bir teklif gelmesi halinde oyuncunun ayrılığına ilişkin ciddi görüşmelere açık olabileceği ifade edildi.
GALATASARAY YENİDEN DEVREDE
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde de ilgilendiği Bilal El Khannouss, ocak ayı öncesinde yeniden gündeme geldi.
Sarı-kırmızılıların orta saha ve hücum hattını güçlendirme planları kapsamında 22 yaşındaki futbolcuyu değerlendirdiği belirtildi.
El Khannouss'un hem hücuma dönük orta saha pozisyonunda hem de kanatlarda görev yapabilmesi, oyuncunun transfer planlamasında öne çıkan özellikleri arasında gösteriliyor.
Alman basınında Galatasaray'ın futbolcuya yönelik ilgisinin devam ettiği ve olası bir transfer için görüşmeler yapmayı planladığı ifade edildi.
Ancak Stuttgart ile Galatasaray arasında yeni bir bonservis anlaşması sağlandığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.
EL KHANNOUSS: SADECE GALATASARAY
Bilal El Khannouss'un daha önce yaptığı açıklamalar, transfer iddialarının yeniden gündeme gelmesiyle dikkat çekti.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Faslı futbolcuya sarı-kırmızılı kulüpten teklif alıp almadığı sorulmuştu.
El Khannouss, bu soruya "Allah bilir" yanıtını vermişti.
22 yaşındaki oyuncu, Türkiye'de forma giyme ihtimaline ilişkin soruyu ise "İnşallah, sadece Galatasaray" sözleriyle cevaplamıştı.
Faslı futbolcunun Türkiye'deki kulüp tercihini açık biçimde dile getirmesi, Galatasaray'ın transfer gündemindeki en önemli ayrıntılardan biri oldu.
El Khannouss, aynı röportajda Victor Osimhen'den de övgüyle söz ederek Nijeryalı futbolcuyu dünya çapında bir santrfor olarak nitelendirmişti.
OKAN BURUK İLGİYİ AÇIKLAMIŞTI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Stuttgart karşılaşmasının ardından Bilal El Khannouss hakkında konuşmuştu.
Buruk, Alman ekibinde forma giyen El Khannouss ve Ermedin Demirovic'i transfer dönemi için takip ettiklerini söylemişti.
Sarı-kırmızılıların Galatasaray Gelişim Direktörü Fatih Demireli de daha önce yaptığı açıklamada, yaz döneminde Faslı oyuncuyla ilgilenildiğini doğrulamıştı.
Okan Buruk'un sözleri, El Khannouss'un Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunduğunu ortaya koyarken Alman basınındaki son fiyat iddiası da yeniden dikkatleri oyuncunun geleceğine çevirdi.
STUTTGART TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN TEPKİ
Okan Buruk'un transfer açıklamaları, Stuttgart cephesinde de gündem olmuştu.
Alman ekibinin teknik direktörü Sebastian Hoeness, başka kulüplerin sözleşmeli futbolcuları hakkında kamuoyu önünde konuşulmasını doğru bulmadığını belirtmişti.
Hoeness, El Khannouss'un Stuttgart'taki durumuna ilişkin değerlendirmesinde oyuncusunun kulübünde mutlu olduğunu gözlemlediğini ifade etmişti.
Alman çalıştırıcı, futbolcusunun geleceği konusunda endişe taşımadığını dile getirmiş ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yaklaşımını eleştirmişti.
STUTTGART İLE 2030'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Bilal El Khannouss, 2025-2026 sezonunda Leicester City'den kiralık olarak katıldığı Stuttgart'ta gösterdiği performansın ardından Alman ekibinin kadrosuna kalıcı olarak dahil edildi.
Stuttgart, Mayıs 2026'da Faslı futbolcunun bonservisinin alındığını açıklamıştı.
Alman ekibiyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan El Khannouss'un uzun süreli kontratı, Stuttgart'a transfer görüşmelerinde önemli bir avantaj sağlıyor.
GALATASARAY'DA EN AZ 3 TRANSFER PLANI
Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna en az üç takviye yapmayı hedeflediği iddia edildi.
Sarı-kırmızılıların stoper, orta saha ve hücum hattına yönelik çalışmalar yürüttüğü belirtildi.
Yaz transfer döneminde kadroya dahil edilen El Chadaille Bitshiabu ve Lesley Ugochukwu ile yolların ayrılmasının planlandığı, Leroy Sane için gelecek tekliflerin de değerlendirilebileceği öne sürüldü.
Bu planlama kapsamında Bilal El Khannouss'un hücuma dönük orta saha ve kanat rotasyonu için değerlendirilen isimler arasında bulunduğu ifade edildi.
OCAK AYINDA GÖZLER STUTTGART'TA
Stuttgart'ın Bilal El Khannouss için bonservis beklentisini düşürdüğü iddiası, Galatasaray'ın ara transfer dönemi öncesindeki çalışmalarını yeniden gündeme taşıdı.
Faslı futbolcunun Türkiye'de yalnızca Galatasaray'da oynamak istediğini söylemesi ve Okan Buruk'un oyuncuya yönelik ilgiyi daha önce açıklaması, olası transferin dikkat çeken unsurları arasında bulunuyor.
Ancak Alman ekibinin uzun süreli sözleşmeye sahip olduğu El Khannouss için bonuslarla birlikte yaklaşık 40 milyon euro beklediği belirtiliyor.