ATİNA'NIN MISIR'LA YAPTIĞI ANLAŞMAYI DA ELEŞTİRDİ Yunanistan'ın Ağustos 2020'de Mısır ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasında, Türkiye-Libya mutabakat muhtırasının psikolojik sonucu olarak, Atina'nın Mısır'a yaklaşık 6 bin kilometrekarelik bir alanı "hediye" ettiğini, bunun da bir geri adım olduğunu ifade eden İnces, 2026'da Yunanistan'ın Mora Yarımadası ve Girit Adası'nın güneyindeki deniz alanında hidrokarbon araması yapmak üzere, Chevron-Helleniq Energy konsorsiyumu ile imzaladığı anlaşmada "ileride Yunanistan'ın bölgedeki Münhasır Ekonomik Bölgesinde değişiklik olursa" diye bir düzenleme yapılmasını da geri adım olarak yorumladı.

FRANSA'YA DA TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan İnces, Türkiye ile Yunanistan arasında 2023'te imzalanan Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi'ni de Atina açısından bir geri adım olarak yorumlayarak GSI projesi için Fransa'nın Türkiye'ye bir notayla "bilgi vermesini" de Yunanistan'ın son 7 yıldaki geri adımları arasında sıraladı.

İnces, Yunanistan'ın son yıllarda yaptığı silah alımlarına rağmen bu geri adımlarla egemenlik haklarını korumakta zorlandığını ifade etti.

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