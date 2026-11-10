Atina'da Türkiye itirafı! Emekli Korgeneral Yannis İnces hükümeti suçladı: 7 yılda 9 kez geri adım attık
Yunanistan'da muhalefetteki Zafer Partisinin milli savunma grubu başkanı, emekli Korgeneral Yannis İnces, Atina yönetiminin Türkiye karşısındaki Doğu Akdeniz politikasını eleştirdi. Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan deniz yetki alanları mutabakatının ardından Yunanistan'ın 7 yılda 9 kez geri adım attığını savunan İnces, Mısır ile yapılan anlaşmadan Kaşot Adası açıklarındaki elektrik hattı projesine, Türkiye'nin deniz yetki alanları hamlelerinden Fransa'nın diplomatik notasına kadar birçok gelişmeyi örnek gösterdi. Yunanistan'ın silah alımlarına rağmen egemenlik haklarını korumakta zorlandığını ileri sürdü.
Yunanistan muhalefetinden Zafer Partisinin milli savunma grubu başkanı, emekli Korgeneral Yannis İnces, Türkiye ve Libya arasında 2019'da imzalanan deniz yetki alanlarına ilişkin mutabakat muhtırasının ardından Yunanistan'ın son 7 yılda 9 kez Türkiye'ye karşı geri adım attığını belirtti.
İnces, konuk olduğu "militaire" isimli YouTube kanalında Türkiye ve Libya arasında 2019'da imzalanan mutabakat muhtırasının ardından Yunanistan'ın izlediği politikayı değerlendirdi.
"LİBYA MUHTIRASI SONRASI GERİ ADIM ATTIK"
Yunanistan'ın bu süreçte 9 kez geri adım attığını belirten İnces, Türkiye'nin 2019'da Libya ile mutabakat muhtırası imzalamasının hemen ardından Yunanistan'ın Türkiye ile güven artırıcı önlemlerin sürdürülmesi için talimat vermesini geri adımlardan biri olarak gördüğünü söyledi.
YUNANİSTAN TÜRKİYE'NİN MEŞRU HAMLELERİNE TEPKİ GÖSTERMESİ GEREKTİĞİNİ İDDİA ETTİ
İnces, ayrıca, Türkiye'nin Mart 2020'de Birleşmiş Milletler'e (BM) Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığını belirten bir belge sunmasına, Türkiye'nin tepkileri nedeniyle Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsrail arasında yapılması planlanan elektrik hattı projesi (GSI) için çalışmaların Kaşot Adası açıklarında 2024'te durdurulmasına, 2025'te Türkiye'nin UNESCO'ya Deniz Mekansal Planlaması Haritası sunmasına ve Ağustos 2026'da Türkiye'nin iki deniz milli parkı ilan etmesine Yunanistan'ın yeterince tepki vermediğini savunarak bunları da geri adım olarak nitelendirdi.
ATİNA'NIN MISIR'LA YAPTIĞI ANLAŞMAYI DA ELEŞTİRDİ
Yunanistan'ın Ağustos 2020'de Mısır ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasında, Türkiye-Libya mutabakat muhtırasının psikolojik sonucu olarak, Atina'nın Mısır'a yaklaşık 6 bin kilometrekarelik bir alanı "hediye" ettiğini, bunun da bir geri adım olduğunu ifade eden İnces, 2026'da Yunanistan'ın Mora Yarımadası ve Girit Adası'nın güneyindeki deniz alanında hidrokarbon araması yapmak üzere, Chevron-Helleniq Energy konsorsiyumu ile imzaladığı anlaşmada "ileride Yunanistan'ın bölgedeki Münhasır Ekonomik Bölgesinde değişiklik olursa" diye bir düzenleme yapılmasını da geri adım olarak yorumladı.
FRANSA'YA DA TEPKİ GÖSTERDİ
Öte yandan İnces, Türkiye ile Yunanistan arasında 2023'te imzalanan Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi'ni de Atina açısından bir geri adım olarak yorumlayarak GSI projesi için Fransa'nın Türkiye'ye bir notayla "bilgi vermesini" de Yunanistan'ın son 7 yıldaki geri adımları arasında sıraladı.
İnces, Yunanistan'ın son yıllarda yaptığı silah alımlarına rağmen bu geri adımlarla egemenlik haklarını korumakta zorlandığını ifade etti.