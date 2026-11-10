Elektriğin TANAP’ı için imzalar atıldı! Avrupa’ya uzanacak hattın merkezinde Türkiye var
Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan ve Gürcistan, temiz enerjide işbirliğini ve bölgesel enerji bağlantılarını güçlendirecek stratejik ortaklık anlaşması imzaladı. Anlaşmayla temiz kaynaklardan üretilen elektriğin Türkiye üzerinden Avrupa pazarlarına taşınması hedefleniyor.
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), dört ülkenin enerji alanındaki stratejik ortaklığına sahne oldu. Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan ve Gürcistan hükümetleri arasında "Temiz Enerji Alanında Stratejik Ortaklığa İlişkin Anlaşma" imzalandı.
Anlaşmaya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Bulgaristan Enerji Bakanı Iva Petrova ile Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili imza attı.
TEMİZ ELEKTRİK İÇİN SINIRLARI AŞAN BAĞLANTI
Dört ülke, anlaşmayla temiz enerji başta olmak üzere enerji sektöründeki işbirliğini derinleştirmeyi ve bölgesel enerji bağlantısallığını geliştirmeyi amaçlıyor.
Bu kapsamda, temiz enerji kaynaklarından üretilen elektriğin sınır ötesi iletiminin, dağıtımının ve ticaretinin geliştirilmesi planlanıyor. Ülkeler arasında güvenli, güvenilir ve kesintisiz elektrik iletimi için gerekli teknik, ticari ve düzenleyici koşulların oluşturulması da anlaşmanın hedefleri arasında yer alıyor.
Elektrik şebekelerinin entegrasyonunun desteklenmesiyle ülkeler arasındaki enerji bağlantılarının güçlendirilmesi öngörülüyor.
ENERJİ HATTINA VERİ BAĞLANTISI DA EŞLİK EDECEK
Projenin iletişim ve veri aktarımı boyutu da bulunuyor. Enerji hizmetlerinin sunulmasını desteklemek amacıyla fiber optik kablolar üzerinden iletişimin ve veri aktarımının geliştirilmesi hedefleniyor.
Anlaşmayla ayrıca bölgesel enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi, temiz enerji ticaretinin artırılması ve enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi amaçlanıyor. Dört ülke arasında uzun vadeli stratejik enerji ortaklığının geliştirilmesi de bu çerçevenin temel unsurlarından birini oluşturuyor.
AZERBAYCAN'DAN AVRUPA'YA UZANAN GÜZERGâH
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, anlaşmaya ilişkin değerlendirmesinde projenin temiz elektriği Avrupa pazarlarına ulaştırma hedefine dikkat çekerek şunları kaydetti:
"Elektriğin TANAP'ı olarak nitelendirdiğimiz bu projeyle, temiz enerji kaynaklarından üretilen elektriğin Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye-Bulgaristan güzergahı üzerinden Avrupa pazarlarına ulaştırılmasını hedefliyoruz. Elektrikleşmenin hız kazandığı bir dönemde attığımız bu adım, ülkelerimiz arasındaki enerji bağlarını güçlendirecek, temiz enerji ticaretine yeni imkanlar sunacak ve Avrupa'nın arz güvenliğine katkı sağlayacaktır. Dört ülkenin ortak iradesini yansıtan anlaşmanın ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum."