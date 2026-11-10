Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), dört ülkenin enerji alanındaki stratejik ortaklığına sahne oldu. Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan ve Gürcistan hükümetleri arasında "Temiz Enerji Alanında Stratejik Ortaklığa İlişkin Anlaşma" imzalandı. Anlaşmaya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Bulgaristan Enerji Bakanı Iva Petrova ile Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili imza attı.

Türkiye’den Avrupa’ya temiz elektrik koridoru için stratejik imza. TEMİZ ELEKTRİK İÇİN SINIRLARI AŞAN BAĞLANTI Dört ülke, anlaşmayla temiz enerji başta olmak üzere enerji sektöründeki işbirliğini derinleştirmeyi ve bölgesel enerji bağlantısallığını geliştirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda, temiz enerji kaynaklarından üretilen elektriğin sınır ötesi iletiminin, dağıtımının ve ticaretinin geliştirilmesi planlanıyor. Ülkeler arasında güvenli, güvenilir ve kesintisiz elektrik iletimi için gerekli teknik, ticari ve düzenleyici koşulların oluşturulması da anlaşmanın hedefleri arasında yer alıyor. Elektrik şebekelerinin entegrasyonunun desteklenmesiyle ülkeler arasındaki enerji bağlantılarının güçlendirilmesi öngörülüyor.