İddialar yapay zeka çipleri ve küresel teknoloji pazarında kritik bir rol oynayan Nvidia gibi dev bir şirketin CEO'sunun olası bir ulusal güvenlik riski taşıyıp taşımadığına dair soru işaretlerine yol açtı ve ABD'li yetkililer (FBI) konuyu incelemeye başladı.

Huang ve Trump. Fotoğraf: Reuters

TRUMP'TAN AÇIKLAMA: "CASUS OLDUĞUNDAN HABERİ YOKMUŞ"

Olay hem teknoloji dünyasında hem de siyaset sahnesinde büyük yankı uyandırdı. ABD Başkanı Donald Trump ve diğer yetkililer konuyla ilgili soruşturma yürütüldüğünü doğrulayan açıklamalarda bulundu.

Trump, ABD'nin Jensen Huang'ın Çin casusluk kampanyasının hedefi olduğuna inandığı yönündeki haberlerin ardından pazartesi günü Huang ile görüştüğünü söyledi ve "Ona 'Casus olduğundan haberin var mıydı?' diye sordum. 'Casus olduğundan haberim yoktu.' dedi ve ben de ona gerçekten inanıyorum." şeklinde konuştu.

Çin casusu olduğu iddia edilen Alice Huang ile ilgili skandal hakkında bağımsız bir soruşturma başlatan Nvidia, şirketin sırlarının veya ulusal güvenliğin tehlikeye girdiğine inanmak için hiçbir nedenleri olmadığını belirtti.

İfşadan sonra hisse senetleri düştü Apple'dan sonra dünyanın en değerli ikinci şirketi olan Nvidia, yapay zeka teknolojisinin merkezinde yer alan bilgisayar çipleri tasarlıyor. Pazartesi günü şirketin hisse senedi fiyatının %4'ten fazla düşmesiyle bu ifşalar, şirketin piyasa değerinden yaklaşık 250 milyar dolar (190 milyar sterlin) silinmesine neden oldu.

Trump daha sonra Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada FBI'ın konuyla ilgilendiğini söyledi. Ancak soruşturmanın detayları veya ne zaman başlatıldığı hakkında ayrıntı vermedi. BBC'nin belirttiğine göre FBI ise yorum yapmaktan kaçındı.

Bir New York Times haberine göre ABD istihbarat yetkilileri, Huang Le olarak da bilinen Alice Huang'ın Pekin adına çalışan bir casus olduğuna inanıyor. Alice Huang, Jensen Huang ile akraba değil.

Gazeteye göre, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio geçtiğimiz ilkbaharda Washington'daki üst düzey yetkililere bir muhtıra göndererek Nvidia patronunun bir Çinli casusla yakın ilişki içinde olduğu konusunda uyardı.