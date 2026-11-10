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Nvidia CEO’su Jensen Huang'ın Çinli casusla ilişki skandalı: FBI inceleme başlattı

Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğu iddia edilen bir kadınla yaşadığı ilişki nedeniyle şimşekleri üzerine çeken Nvidia CEO'su Jensen Huang gündeme damga vurdu. FBI, Huang hakkında inceleme başlatırken ABD Başkanı Donald Trump olayla ilgili bilgilendirildiğini doğruladı. Skandalın patlak vermesiyle teknoloji devinin piyasa değerinden 250 milyar dolar silinirken, hem şirkete karşı toplu dava açıldı hem de Kongre Huang'ı ifade vermeye çağırdı.

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Nvidia CEO’su Jensen Huang'ın Çinli casusla ilişki skandalı: FBI inceleme başlattı

Dünya basını Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğundan şüphelenilen bir kişiyle ilişki yaşadığına ilişkin iddialarla çalkalanıyor.

Nvidia CEO’su Jensen Huang. Fotoğraf: ReutersNvidia CEO’su Jensen Huang. Fotoğraf: Reuters

HUANG'IN ÇİNLİ CASUS SKANDALI

Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang'ın, Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğundan şüphelenilen bir kişiyle ilişki yaşadığına yönelik iddialar ortaya çıktı.

FBI İNCELEME BAŞLATTI

İddialar yapay zeka çipleri ve küresel teknoloji pazarında kritik bir rol oynayan Nvidia gibi dev bir şirketin CEO'sunun olası bir ulusal güvenlik riski taşıyıp taşımadığına dair soru işaretlerine yol açtı ve ABD'li yetkililer (FBI) konuyu incelemeye başladı.

Huang ve Trump. Fotoğraf: ReutersHuang ve Trump. Fotoğraf: Reuters

TRUMP'TAN AÇIKLAMA: "CASUS OLDUĞUNDAN HABERİ YOKMUŞ"

Olay hem teknoloji dünyasında hem de siyaset sahnesinde büyük yankı uyandırdı. ABD Başkanı Donald Trump ve diğer yetkililer konuyla ilgili soruşturma yürütüldüğünü doğrulayan açıklamalarda bulundu.

Trump, ABD'nin Jensen Huang'ın Çin casusluk kampanyasının hedefi olduğuna inandığı yönündeki haberlerin ardından pazartesi günü Huang ile görüştüğünü söyledi ve "Ona 'Casus olduğundan haberin var mıydı?' diye sordum. 'Casus olduğundan haberim yoktu.' dedi ve ben de ona gerçekten inanıyorum." şeklinde konuştu.

Çin casusu olduğu iddia edilen Alice Huang ile ilgili skandal hakkında bağımsız bir soruşturma başlatan Nvidia, şirketin sırlarının veya ulusal güvenliğin tehlikeye girdiğine inanmak için hiçbir nedenleri olmadığını belirtti.

İfşadan sonra hisse senetleri düştü

Apple'dan sonra dünyanın en değerli ikinci şirketi olan Nvidia, yapay zeka teknolojisinin merkezinde yer alan bilgisayar çipleri tasarlıyor. Pazartesi günü şirketin hisse senedi fiyatının %4'ten fazla düşmesiyle bu ifşalar, şirketin piyasa değerinden yaklaşık 250 milyar dolar (190 milyar sterlin) silinmesine neden oldu.

Trump daha sonra Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada FBI'ın konuyla ilgilendiğini söyledi. Ancak soruşturmanın detayları veya ne zaman başlatıldığı hakkında ayrıntı vermedi. BBC'nin belirttiğine göre FBI ise yorum yapmaktan kaçındı.

Bir New York Times haberine göre ABD istihbarat yetkilileri, Huang Le olarak da bilinen Alice Huang'ın Pekin adına çalışan bir casus olduğuna inanıyor. Alice Huang, Jensen Huang ile akraba değil.

Gazeteye göre, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio geçtiğimiz ilkbaharda Washington'daki üst düzey yetkililere bir muhtıra göndererek Nvidia patronunun bir Çinli casusla yakın ilişki içinde olduğu konusunda uyardı.

Reuters iddiasına göre Huang ve Çinli casus.Reuters iddiasına göre Huang ve Çinli casus.

CASUS SEVGİLİ GENEL MÜDÜR ÇIKTI

Alice Huang, Nvidia ile ticari ilişkileri bulunan Singapur merkezli Megaspeed şirketinin genel müdürüydü. Megaspeed'in Singapur'daki finans merkezinde yer alan ofisinin salı günü faal olduğu ve personelin çalışmaya devam ettiği görüldü.

HUANG VE NVIDIA'YA TOPLU DAVA

Pazartesi günü Huang ve Nvidia'ya bir darbe de yargıdan geldi. Şirket ve CEO'su, şüpheli Çinli casusla olan ilişkilerini gizleyerek yatırımcıları yanılttıkları iddiasıyla Kaliforniya'da açılan bir toplu davayla karşı karşıya kaldı.

Dava dilekçesinde Nvidia'nın, Jensen Huang'ın Nvidia ürünlerini Çin'e kaçırmaya çalıştığından şüphelenilen Alice Huang ile olan ilişkisi hakkında medyaya yalan söylediği öne sürüldü.

Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında Trump'a, bu ilişkiden ilk ne zaman haberdar olduğu soruldu. Trump, kendisine "belirli bir süreç içinde" bilgi verildiğini söylemekle yetindi ancak net bir zaman dilimi belirtmedi.

TRUMP SAVUNUYOR

Trump, Huang'ın "dürüst bir insan" olduğunu düşündüğünü ve yürütülen soruşturmaların ardından "bu süreci sorunsuz atlatacağından emin olduğunu" belirtti.

ABD Başkanı, "Umarım bir sıkıntı çıkmaz, şu an büyük bir üzüntü yaşadığına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Pazartesi günü Huang ile bir telefon görüşmesi yaptığını belirten Trump, "Sadece moralinin nasıl olduğunu sormak için aradım. Konuyu açtığımda bana, söz konusu kişinin casus olduğundan kesinlikle haberinin olmadığını söyledi." dedi.

Reuters iddiasına göre Huang ve Çinli casus.Reuters iddiasına göre Huang ve Çinli casus.

EŞİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

Eşine "sadakatsizlik ettiğini" itiraf eden Huang eşinden ve çocuklarından, onlara verdiği zarar nedeniyle özür diledi. Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Nvidia'yı korumaya ve Amerika'nın ulusal güvenliğini desteklemeye kararlı olduğunu" belirten Huang, şirketin başlattığı soruşturmayla tam iş birliği yapacağını vurguladı.

BOŞANIRLARSA HİSSELER PATLAYACAK

Analistler, Jensen Huang'ın eşi Lori Huang ile olası bir boşanma sürecine girmesi durumunda, yaşadıkları eyaletin mal paylaşımına ilişkin yasal düzenlemeleri kapsamında Nvidia hisselerinin de paylaşım konusu olabileceğine işaret ederek, böyle bir senaryoda yüksek miktarda hisse satışının gündeme gelebileceğini ifade etti.

Söz konusu hisselerin piyasada satışa konu olabileceğine yönelik beklentilerin dahi Nvidia hisseleri üzerinde ilave baskı oluşturabileceğini belirten analistler, soruşturmanın seyri ve olası hukuki gelişmelerin şirketin hisse performansı açısından yakından izleneceğini bildirdi.

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