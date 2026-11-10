ABD’den gelen veriler altın piyasasında satış baskısını artırdı. (Foto: AA)

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın enflasyonun yükselmeye devam etmesi halinde daha agresif bir para politikası uygulanabileceğine yönelik açıklamaları ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin oluşturduğu baskıyla yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.

ALTININ ONS FİYATINDA DÜŞÜŞ

Spot piyasada altının ons fiyatı, bugün TSİ 17.00 itibarıyla yüzde 2'den fazla düşerek 4 bin 50 dolardan işlem gördü.

Böylece değerli metal, teknik olarak kritik eşik kabul edilen 4 bin 100 dolar desteğinin altına sarktı. Analistler, yüksek faiz oranlarının faiz getirisi olmayan altının cazibesini azalttığına dikkati çekiyor.

Değerli metaldeki sert düşüşe paralel olarak gümüşün ons fiyatı da spot piyasada yüzde 1,5'i aşan kayıpla 51 dolara geriledi.