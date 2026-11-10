Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 4 ilde ikinci dalga operasyonu: 7 şüpheli gözaltında, 1 şüpheli aranıyor
Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve kara para aklama soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İstanbul, İzmir, Ankara ve Eskişehir'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüpheli ise aranıyor. Soruşturma dosyasında, belediye ihaleleri üzerinden elde edildiği öne sürülen gelirlerin paravan şirket aracılığıyla Halk TV ve Mahiroğlu'yla bağlantılı hesaplara aktarıldığı iddiaları yer alıyor. MASAK incelemelerinde tespit edilen 30 milyar liralık işlem trafiği de mercek altında.
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüpheli Cafer Mahiroğlu hakkında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.
PARAVAN ŞİRKET İLE USULSÜZ İHALE
Soruşturmada, Mahiroğlu'na ait paravan olarak 2021'de İzmir'de kurdurularak usulsüz ihale aldırılan BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri AŞ aracılığı ile Halk TV, Özdemir Üç Tekstil, diğer şirketleri ve şahsi hesaplarının fonlandığı, gerçekleştirilen ödemelerin ilgili hesaplarda kısa sürede birden fazla kez dolaşıma sokularak aklanmaya çalışıldığı belirlendi.
Mahiroğlu'nun sahibi olduğu Halk TV'nin bu süreçte topluma karşı kalkan olarak kullanıldığı tespitine yer verilen soruşturmada, gizli tanık ve etkin pişmanlık beyanları alındı.
4 İLDE OPERASYON
Bu beyanların özetine göre, Halk TV'nin Cafer Mahiroğlu tarafından satın alındıktan sonra ekonomik sıkıntı yaşamaması için İzmir Büyükşehir Belediyesinden araç bakım onarım, temizlik işleri ve maske alımına ilişkin ihaleler alındığı, ihale ve hak ediş ödemeleri süreçlerinde sorumlulara elden döviz ve lira olmak üzere rüşvet verildiği tespit edildi.
Bu kapsamda konuyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında Eskişehir, İzmir, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı ikinci dalga operasyonda 7 zanlı yakalandı.
GÖZALTI LİSTESİ
Gözaltına alınan şüphelilerin isimleri şöyle:
"Eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan, eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanı Haluk Harun Tuzsuzoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanlığında kontrolör Mehmet Meral ve eski İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli İbrahim Tuncol (başka suçtan tutuklu) ile Filiz Bulut, İbrahim Seyfittinoğlu ve Murat Topuz."
CAFER MAHİROĞLU SORUŞTURMASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmada MASAK verileri, gizli tanık beyanları, şüpheli ifadeleri ve diğer belgeler incelendi.
Başsavcılığın 14 Ekim'de yaptığı açıklamaya göre Mahiroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesindeki bağlantılarını kullanarak BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri AŞ'nin kurulmasını sağladığı, şirketin yönetimini belirlediği kişilere devrettiği ve belediye ihaleleri üzerinden haksız menfaat elde edildiğine ilişkin bulgulara ulaşıldı.
30 MİLYARLIK TRAFİK
İhale süreçleriyle bağlantılı 14 milyon 464 bin liralık kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığı, işlerin fahiş bedellerle gerçekleştirildiği ve elde edilen gelirlerin Mahiroğlu'yla ilişkili şirketlere aktarıldığı belirtildi. MASAK incelemelerinde Mahiroğlu'nun ortak veya yönetici olduğu şirketlerin toplam işlem hacmi 30 milyar 352 milyon 37 bin 389 lira 15 kuruş olarak belirlendi. Şahsi hesaplarında 459 işlemle 1 milyar 62 milyon 260 bin 3 lira 28 kuruş para girişi, 564 işlemle 1 milyar 118 milyon 591 bin 33 lira 88 kuruş para çıkışı tespit edildi. Mahiroğlu'nun yönettiği şirketler üzerinden yurt dışına yapılan döviz transferleri ile kendisinin ve birinci derece yakınlarının hesaplarındaki yüksek tutarlı SWIFT işlemleri incelemeye alındı. Mal varlığı edinimleriyle beyan edilen gelirler arasında uyumsuzluklar bulunduğu açıklandı.
Mahiroğlu'nun ayrıca İBB'ye yönelik ayrı bir soruşturmada "ihaleye fesat karıştırma" suçundan arandığı ve 10 Mart 2025'te yurt dışına çıktığı belirtildi.
Soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda ilk aşamada 11 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Harika Akkaya, Hasan Özdemir, İbrahim Özdemir, Armağan Küçük, Mustafa Özdemir, Halit Akın, Ali Turan, Mediha Burumoğlu, Murat Koçak, Erkan Yağcı, Süleyman Özen ve Mehmet Necati Yağcı'nın gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Cafer Mahiroğlu, Hakan Arıcan ve Sevim Kul'un yurt dışında bulunduğu, Doruk Bulut'un başka bir suçtan cezaevinde olduğu ve firari Fatih Yadoğlu'nun yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
SORUŞTURMA KAPSAMINDA 5 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Mahiroğlu'nun ortağı, yöneticisi veya ilişkili olduğu şirketlere sulh ceza hâkimliği kararıyla el konuldu ve TMSF kayyum olarak atandı. TMSF'nin kayyum olarak atandığı Halk TV'nin sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen 12 şüpheliden 7'si tutuklama, 4'ü ev hapsi, 1'i ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hâkimlik 4 şüphelinin tutuklanmasına, 4 şüpheli hakkında ev hapsi, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verdi. Soruşturmanın devamında gözaltına alınan 1 şüpheli daha tutuklandı ve dosyadaki toplam tutuklu sayısı 5'e yükseldi.