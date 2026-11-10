Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüpheli Cafer Mahiroğlu hakkında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

PARAVAN ŞİRKET İLE USULSÜZ İHALE

Soruşturmada, Mahiroğlu'na ait paravan olarak 2021'de İzmir'de kurdurularak usulsüz ihale aldırılan BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri AŞ aracılığı ile Halk TV, Özdemir Üç Tekstil, diğer şirketleri ve şahsi hesaplarının fonlandığı, gerçekleştirilen ödemelerin ilgili hesaplarda kısa sürede birden fazla kez dolaşıma sokularak aklanmaya çalışıldığı belirlendi.

Mahiroğlu'nun sahibi olduğu Halk TV'nin bu süreçte topluma karşı kalkan olarak kullanıldığı tespitine yer verilen soruşturmada, gizli tanık ve etkin pişmanlık beyanları alındı.

4 İLDE OPERASYON

Bu beyanların özetine göre, Halk TV'nin Cafer Mahiroğlu tarafından satın alındıktan sonra ekonomik sıkıntı yaşamaması için İzmir Büyükşehir Belediyesinden araç bakım onarım, temizlik işleri ve maske alımına ilişkin ihaleler alındığı, ihale ve hak ediş ödemeleri süreçlerinde sorumlulara elden döviz ve lira olmak üzere rüşvet verildiği tespit edildi.

Bu kapsamda konuyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında Eskişehir, İzmir, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı ikinci dalga operasyonda 7 zanlı yakalandı.

GÖZALTI LİSTESİ

Gözaltına alınan şüphelilerin isimleri şöyle:

"Eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan, eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanı Haluk Harun Tuzsuzoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanlığında kontrolör Mehmet Meral ve eski İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli İbrahim Tuncol (başka suçtan tutuklu) ile Filiz Bulut, İbrahim Seyfittinoğlu ve Murat Topuz."