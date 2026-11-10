Yunan basınında Eurofighter paniği: Türkiye savaş makinesini harekete geçiriyor
Türkiye’nin sipariş ettiği ilk Eurofighter Typhoon savaş uçağının ön gövde montajına İngiltere’de başlanması, Yunan basınında panik manşetiyle karşılandı. “Türkiye savaş makinesini harekete geçiriyor” ifadelerinin kullanıldığı haberde, Ankara’nın hava gücünü artıracak hamle Rafale ve F-16 Viper hesapları üzerinden değerlendirildi.
Türkiye'nin hava kuvvetlerini güçlendirmek için yürüttüğü Eurofighter Typhoon tedarik programında önemli bir eşik aşıldı. Ankara'nın sipariş ettiği ilk uçağın ön gövde montajına İngiltere'de başlanması, Yunan basınında Ege'deki hava gücü rekabeti üzerinden ele alındı.
Gelişmeyi "Ege'de alarm: Türkiye savaş makinesini harekete geçiriyor" başlığıyla duyuran Yunan haberinde, Türkiye'nin savunma yatırımının üretim hattında somutlaşmasına dikkat çekildi. Kullanılan çarpıcı ifadeler, Türk Hava Kuvvetlerinin envanterine katılacak uçakların daha teslimatlar başlamadan Yunan basınının gündemine yerleştiğini gösterdi.
TÜRK SİPARİŞİ ÜRETİMDE, YUNAN BASINI DENGE HESABINDA
Yunan haberinde Eurofighter tedariki, yalnızca Türkiye'nin yeni savaş uçağı alımı olarak değerlendirilmedi. Ankara'nın hamlesi doğrudan Yunanistan'ın hava kuvvetlerini modernize etmek için yaptığı yatırımlarla karşılaştırıldı.
Rafale ve modernize edilmiş F-16 Viper uçaklarının Yunanistan'a kazandırdığı savunulan avantaj öne çıkarılırken Türkiye'nin bu avantajı sınırlamayı hedeflediği ileri sürüldü. Böylece Türk Eurofighter'larının gelecekte üstleneceği rol, Ege'deki hava gücü hesaplarının merkezine yerleştirildi.
Haberde, Ankara'nın milyarlarca sterlinlik programla hava gücünü artırmaya yöneldiği vurgulandı. Türkiye'nin yeni uçak tedariki ile mevcut filosunu güçlendirme çalışmalarının birlikte ele alınması dikkat çekti.
GÖKYÜZÜNDE TÜRK CAYDIRICILIĞI VURGUSU
Yunan basınındaki değerlendirmede, Türkiye için üretilecek Eurofighter'ların hava kuvvetlerine sağlayacağı katkı da gündeme getirildi. Yeni uçakların Ankara'nın gökyüzündeki caydırıcılığını güçlendireceği belirtildi.
Bu çerçevede, BAE Systems'in Türkiye'den sorumlu başkan yardımcısı Dave Ward'ın değerlendirmesine yer verildi. Ward, üretimdeki ilerlemeyi önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirirken Eurofighter Typhoon'ların Türkiye'nin gelecekteki hava gücünün omurgasını oluşturacağını ve NATO'nun caydırıcılığına katkı sağlayacağını vurguladı.
İLK UÇAĞIN ÖN GÖVDESİ İNGİLTERE'DE ŞEKİLLENİYOR
Üretim sürecindeki gelişme, İngiliz savunma şirketi BAE Systems tarafından 5 Kasım'da duyuruldu. Şirket, Türkiye'nin sipariş ettiği ilk Eurofighter Typhoon'un ön gövde montajına İngiltere'deki Samlesbury tesislerinde başlandığını açıkladı.
Uçakların üretimi Avrupa'nın farklı ülkelerinde yürütülüyor. Airbus, orta gövde bölümünü Almanya'da hazırlarken diğer bileşenlerin imalatı da çeşitli Avrupa tesislerinde sürüyor.
Türkiye'nin hava kuvvetlerini yeni uçaklarla destekleme planı, anlaşma ve hazırlık aşamalarının ardından üretim hattında ilerlemeye başladı.
8 MİLYAR STERLİNE ULAŞABİLECEK PROGRAM
Ankara ile Londra arasında Ekim 2025'te imzalanan anlaşma, gelişmiş Tranche 4 konfigürasyonunda 20 yeni Eurofighter Typhoon savaş uçağının tedarikini kapsıyor.
Temel anlaşmanın yaklaşık 5,4 milyar sterlin değerinde olduğu belirtiliyor. İlave ekipmanlar ve destek hizmetleriyle birlikte toplam program bedelinin 8 milyar sterline ulaşabileceği ifade ediliyor.
İlk uçakların 2030'da teslim edilmesi, teslimatların 2032'de tamamlanması bekleniyor. Uçakların envantere alınması, personel hazırlıkları ve operasyonel kullanıma geçiş için de kapsamlı bir süreç yürütülecek.
EUROFIGHTER'I YAZARKEN KAAN'I DA MERCEĞE ALDILAR
Yunan basınındaki haberde Türkiye'nin yerli savaş uçağı KAAN projesi de değerlendirildi. KAAN'ın henüz operasyonel kullanımda olmadığına işaret edilerek Eurofighter tedarikinin, aradaki dönemde Türk hava gücünü modern uçaklarla destekleme hedefi taşıdığı belirtildi.
Ayrıca Türkiye'nin daha erken takviye sağlamak amacıyla Katar ve Umman'dan Eurofighter tedarikine yönelik çalışmalarına da değinildi. Yeni üretim uçaklarla birlikte bu arayışın da Ankara'nın hava kuvvetlerini güçlendirme planının parçası olduğu aktarıldı.
Yunan basınının değerlendirmesinde Eurofighter, KAAN ve mevcut filonun modernizasyonunun birlikte ele alınması, Türkiye'nin uzun vadeli hava gücü planlarının yakından izlendiğini ortaya koydu.
TESLİMATA YILLAR VAR, MANŞETLER ŞİMDİDEN SERT
Haberde, üretimin başlamasının Ege'deki askeri dengeleri hemen değiştirmeyeceği, uçakların teslim edilip operasyonel hale gelmesinin zaman alacağı da belirtildi.
Buna rağmen gelişmenin "savaş makinesi" ifadesiyle sunulması dikkat çekti. Türkiye'nin sipariş ettiği uçaklar Avrupa'daki tesislerde şekillenirken Yunan basını, bu takviyenin gelecekteki hava gücü rekabetine etkisini şimdiden tartışmaya açtı.
HAVA ÜSTÜNLÜĞÜNDEN KARA HEDEFLERİNE ÇOK ROLLÜ GÜÇ
İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya'nın yer aldığı Avrupa konsorsiyumu tarafından geliştirilen Eurofighter Typhoon, 4,5 nesil çok maksatlı savaş uçakları arasında bulunuyor.
Hava üstünlüğü ve kara hedeflerine yönelik görevler için tasarlanan uçak, havadan havaya ve havadan yüzeye görevler üstlenebiliyor. Kullanılan donanım ve mühimmat konfigürasyonuna bağlı olarak keşif, yakın hava desteği ve hassas taarruz gibi farklı görevlerde kullanılabiliyor.
Türkiye'nin tedarik edeceği yeni uçakların, Türk Hava Kuvvetlerinin görev kapasitesini ve bölgesel caydırıcılığını güçlendirmesi hedefleniyor.
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