Yunan basınında Eurofighter paniği: Türkiye savaş makinesini harekete geçiriyor

20 yeni Eurofighter’ı kapsayan programda ilk teslimatın 2030’da yapılması bekleniyor. (Foto: AA) İLK UÇAĞIN ÖN GÖVDESİ İNGİLTERE'DE ŞEKİLLENİYOR Üretim sürecindeki gelişme, İngiliz savunma şirketi BAE Systems tarafından 5 Kasım'da duyuruldu. Şirket, Türkiye'nin sipariş ettiği ilk Eurofighter Typhoon'un ön gövde montajına İngiltere'deki Samlesbury tesislerinde başlandığını açıkladı. Uçakların üretimi Avrupa'nın farklı ülkelerinde yürütülüyor. Airbus, orta gövde bölümünü Almanya'da hazırlarken diğer bileşenlerin imalatı da çeşitli Avrupa tesislerinde sürüyor. Türkiye'nin hava kuvvetlerini yeni uçaklarla destekleme planı, anlaşma ve hazırlık aşamalarının ardından üretim hattında ilerlemeye başladı.

1. Eurofighter Typhoon, hava üstünlüğünden hassas taarruza kadar farklı görevler üstlenebiliyor. (Foto: AA) 8 MİLYAR STERLİNE ULAŞABİLECEK PROGRAM Ankara ile Londra arasında Ekim 2025'te imzalanan anlaşma, gelişmiş Tranche 4 konfigürasyonunda 20 yeni Eurofighter Typhoon savaş uçağının tedarikini kapsıyor. Temel anlaşmanın yaklaşık 5,4 milyar sterlin değerinde olduğu belirtiliyor. İlave ekipmanlar ve destek hizmetleriyle birlikte toplam program bedelinin 8 milyar sterline ulaşabileceği ifade ediliyor. İlk uçakların 2030'da teslim edilmesi, teslimatların 2032'de tamamlanması bekleniyor. Uçakların envantere alınması, personel hazırlıkları ve operasyonel kullanıma geçiş için de kapsamlı bir süreç yürütülecek.

Yunan basını, KAAN projesini de merceğe aldı. (Foto: AA) EUROFIGHTER'I YAZARKEN KAAN'I DA MERCEĞE ALDILAR Yunan basınındaki haberde Türkiye'nin yerli savaş uçağı KAAN projesi de değerlendirildi. KAAN'ın henüz operasyonel kullanımda olmadığına işaret edilerek Eurofighter tedarikinin, aradaki dönemde Türk hava gücünü modern uçaklarla destekleme hedefi taşıdığı belirtildi. Ayrıca Türkiye'nin daha erken takviye sağlamak amacıyla Katar ve Umman'dan Eurofighter tedarikine yönelik çalışmalarına da değinildi. Yeni üretim uçaklarla birlikte bu arayışın da Ankara'nın hava kuvvetlerini güçlendirme planının parçası olduğu aktarıldı. Yunan basınının değerlendirmesinde Eurofighter, KAAN ve mevcut filonun modernizasyonunun birlikte ele alınması, Türkiye'nin uzun vadeli hava gücü planlarının yakından izlendiğini ortaya koydu.