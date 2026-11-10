Hegseth ve Trump. Fotoğraf: EPA

CUMHURİYETÇİLERİN FİRE VERMEMESİ LAZIM

Bütün Demokratların tasarıyı desteklemesi halinde, Temsilciler Meclisi'ndeki küçük Cumhuriyetçi çoğunluğun firesiz veya çok az fireyle hareket etmesi gerekiyor. Meclis Demokrat yönetimi ise azil girişimine zaten destek vermiş durumda.

Azil maddelerinin pazartesi günü sunulması, Cumhuriyetçiler tasarıyı soruşturma için Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'ne sevk etmediği veya tamamen rafa kaldırmak yönünde oy kullanmadığı takdirde, çarşamba akşamına kadar oylama yapılmasını zorunlu kılıyor. Tasarı kabul edilirse süreç Senato'ya taşınacak. Senato'nun bir yargılama yapması ya da suçlamaları düşürme yoluna gitmesi gerekecek. Ancak Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson (Cumhuriyetçi-Louisiana), tasarının üst kanada gönderilmesini Ocak ayında yeni Kongre göreve başlayana kadar geciktirmeyi deneyebilir.

Tasarının Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato'dan geçme şansı oldukça düşük görülüyor. Ancak Demokratlar, yeni yılda yönetimi devraldıklarında hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da belirgin bir çoğunluğa sahip olacak.

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