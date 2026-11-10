ABD’de İran savaşı depremi: Savunma Bakanı Pete Hegseth hakkında azil süreci başlatıldı
Cumhuriyetçi Parti’nin ara seçimlerde uğradığı ağır yenilginin ardından, Temsilciler Meclisi Üyesi Thomas Massie, kamuoyunun tepkisini toplayan İran savaşı ve anayasaya aykırı askeri adımları gerekçe göstererek Savunma Bakanı Pete Hegseth hakkında azil sürecini resmen başlattı. Demokratların tam destek verdiği azil tasarısı Temsilciler Meclisi’ndeki dengeleri sarsarken oylamanın çarşamba akşamına kadar yapılması bekleniyor.
ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin ara seçim hezimetinin ardından Savunma Bakanı Pete Hegseth'in koltuğu sallantıya geçti.
AZİL SÜRECİ BAŞLADI
ABD Temsilciler Meclisi'nde, Savunma Bakanı Pete Hegseth hakkında, ülkenin İran ile girdiği askeri çatışmalar ve izlenen savaş politikaları gerekçesiyle azil süreci resmen başlatıldı.
Bir Cumhuriyetçi milletvekili, kamuoyunda tepki çeken Kabine üyesi Pete Hegseth'e Temsilciler Meclisi üyelerinin destek verip vermediğini tescil ettirmek amacıyla pazartesi günü azil süreci başlattı.
YENİLGİNİN BAŞ SORUMLUSU OLARAK GÖRÜLÜYOR
Temsilci Thomas Massie'nin öncülük ettiği bu hamle, Hegseth'in İran savaşında üstlendiği role odaklanıyor. Üst düzey Cumhuriyetçiler, kamuoyunda tepki toplayan bu savaşı geçen haftaki ara seçimlerde uğradıkları ağır yenilginin baş sorumlusu olarak görüyor.
Massie; Trump yönetiminin Kongre onayı almadan savaşı başlattığını, üstelik askeri operasyonları durdurma yönündeki çağrılara rağmen Pentagon'un geri adım atmadığını belirterek bu durumun anayasaya aykırı olduğunu savundu.
"GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANDI"
Massie, Temsilciler Meclisi kürsüsünde azil maddelerini okurken Hegseth'in İran'a yönelik saldırılar düzenleyerek Savunma Bakanı olarak yetkilerini "kötüye kullandığını" ve "yasa dışı emirleri bilerek uyguladığını" söyledi. Kongre üyesi, Hegseth'in "görevde kalmasına izin verilmesi halinde anayasa için bir tehdit oluşturmaya devam edeceğini" belirtti.
Basın mensupları dün Hegseth'e Massie'nin azil girişimini boşa çıkarmak için Temsilciler Meclisi'nde yeterli Cumhuriyetçi desteğe sahip olup olmadığını sordu. Hegseth, "Bu konuda endişelenmiyoruz." diyerek soruyu geçiştirdi.
CUMHURİYETÇİLERİN FİRE VERMEMESİ LAZIM
Bütün Demokratların tasarıyı desteklemesi halinde, Temsilciler Meclisi'ndeki küçük Cumhuriyetçi çoğunluğun firesiz veya çok az fireyle hareket etmesi gerekiyor. Meclis Demokrat yönetimi ise azil girişimine zaten destek vermiş durumda.
Azil maddelerinin pazartesi günü sunulması, Cumhuriyetçiler tasarıyı soruşturma için Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'ne sevk etmediği veya tamamen rafa kaldırmak yönünde oy kullanmadığı takdirde, çarşamba akşamına kadar oylama yapılmasını zorunlu kılıyor. Tasarı kabul edilirse süreç Senato'ya taşınacak. Senato'nun bir yargılama yapması ya da suçlamaları düşürme yoluna gitmesi gerekecek. Ancak Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson (Cumhuriyetçi-Louisiana), tasarının üst kanada gönderilmesini Ocak ayında yeni Kongre göreve başlayana kadar geciktirmeyi deneyebilir.
Tasarının Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato'dan geçme şansı oldukça düşük görülüyor. Ancak Demokratlar, yeni yılda yönetimi devraldıklarında hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da belirgin bir çoğunluğa sahip olacak.