Hak ve özgürlüklere geniş bir alan açtık. Millî iradenin önündeki engelleri bir bir bertaraf ettik. Türkiye'yi hak ettiği seviyelere getirdik.

Türkiye'nin yaklaşık yarım asırdır ayağına pranga olan terör meselesini tamamen çözüme kavuşturma yolunda önemli mesafe aldık. Sadece hudutlarımız dâhilinde değil, sınırlarımızın ötesinde de huzuru, güvenliği ve istikrarı güçlendiriyoruz.

Türk demokrasisinin rüştünü ispat vesilesi haline dönüşen sivil anayasayı da inşallah milletimize kazandırarak ülkemize en büyük hizmetlerimizden birini yapmayı istiyoruz.

Vefatının 88. seneidevriyesinde Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygıyla anıyorum.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumumuza çalışmalarında başarılar diliyorum.

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