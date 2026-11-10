Başkan Erdoğan'dan Atatürk'ü Anma Töreni'nde iç cephe mesajı: Cumhuriyet'i yeniden cumhur ile buluşturduk... Sivil anayasa mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda düzenlenen anma töreninde önemli mesajlar verdi. Atatürk'ün mirasını istismar edenlerin yıllarca millete tepeden baktığını belirten Erdoğan, Cumhuriyet'i yeniden cumhurla buluşturduklarını söyledi. Sivil anayasa mesajı veren Başkan Erdoğan, "Türk demokrasisinin rüştünü ispat vesilesi haline dönüşen sivil anayasayı da inşallah milletimize kazandırarak ülkemize en büyük hizmetlerimizden birini yapmayı istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreninde açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Aziz Milletim, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumunun değerli mensupları, sizleri saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ü rahmetle yâd ediyoruz. Cumhuriyet'e giden yolu açan Gazi Meclisimizin o dönemki tüm şehitlerini rahmetle yâd ediyoruz.
Önce Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü coşkuyla kutladık. Cumhuriyet'i korumak, onun asli ve kurucu unsuru olan milletin hafızasını güçlendirmekle mümkündür.
Türkçemize, tarihimize özveriyle hizmet eden kurumlarımıza gönülden teşekkür ediyorum, çalışmalarında başarılar diliyorum.
"MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİ TARİHİMİZİN DÖNÜM NOKTASI"
Millî Mücadele Dönemi, tarihimizin dönüm noktalarından biridir. Mustafa Kemal İstanbul'dan Anadolu'ya geçmiş, bağımsızlık meşalesini ateşlemiştir.
Amasya'da gür sesle beyan edilen millî irade, Erzurum ve Sivas Kongrelerinde Anadolu sathına yayılmıştır.
29 Ekim'de kurulan Cumhuriyet ile devletler zincirimize yeni bir halka eklenmiş, egemenlik kayıtsız şartsız millete geçmiştir. Bu aziz millet, şartlar ne olursa olsun istiklal ve istikbalinden vazgeçmediğini ortaya koymuştur.
"TÜRKİYE'Yİ HAK ETTİĞİ SEVİYEYE GETİRDİK"
Gazi'nin mirasını istismar edenler, on yıllar boyunca bu millete tepeden baktılar. Zihinlerinde oluşturdukları Mustafa Kemal imgesi üzerinden cumhur ile Cumhuriyet'in arasını açtılar.
Gazi Mustafa Kemal'in 'kimsesizlerin kimsesi' olarak nitelendirdiği Cumhuriyet'i yeniden cumhurla buluşturduk.
Hak ve özgürlüklere geniş bir alan açtık. Millî iradenin önündeki engelleri bir bir bertaraf ettik. Türkiye'yi hak ettiği seviyelere getirdik.
Türkiye'nin yaklaşık yarım asırdır ayağına pranga olan terör meselesini tamamen çözüme kavuşturma yolunda önemli mesafe aldık. Sadece hudutlarımız dâhilinde değil, sınırlarımızın ötesinde de huzuru, güvenliği ve istikrarı güçlendiriyoruz.
Türk demokrasisinin rüştünü ispat vesilesi haline dönüşen sivil anayasayı da inşallah milletimize kazandırarak ülkemize en büyük hizmetlerimizden birini yapmayı istiyoruz.
Vefatının 88. seneidevriyesinde Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygıyla anıyorum.
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumumuza çalışmalarında başarılar diliyorum.