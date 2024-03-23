Pozları başına ’bella’ oldu!

Süper model Bella Hadid, Vogue Italia için yapılan fotoğraf çekiminde atın üzerinde durduğu için hayranlarından eleştiri aldı. Atlara olan tutkusuyla tanınan 27 yaşındaki ünlü modelin poz verirken at üzerine ayaklarıyla çıkması, hayvanın zarar görebileceği endişesiyle birçok kişi tarafından tepki aldı. Ancak tepki gösterenlerin yanı sıra bazı hayranlar da çekimi öven yorumlar yaptı. Bunlar arasında, "Sen o atın üzerinde kalmalısın!" ve "Binicilik sporunu seninle seviyoruz" gibi yorumlar bulunuyordu.

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