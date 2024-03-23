Bayramda rota Kapadokya

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması, Nisan itibarıyla yeni sezonu açmaya hazırlanan turizmcileri memnun etti. Rezervasyon artışlarının görüldüğü Kapadokya'daki konaklama tesislerinde doluluk oranı hızla yükselmeye başladı. Türkiye Otelciler Federasyonu Genel Sekreteri Yakup Dinler, Türkiye'nin farklı noktalarındaki turizm merkezlerinde bayram tatilinde yoğunluk oluşmasının beklendiğini dile getirerek, şöyle konuştu: "Nisan ayı Karadeniz, Kapadokya, Antalya gibi tüm bölgelerimizde turizm sezonunun başlangıcıdır. Bu yıl Ramazan Bayramı'nın Nisan'a denk gelmesiyle ciddi bir hareketlilik olacağı aşikar. Kapadokya'da Ramazan Bayramı için ciddi bir doluluk sağlandı. Hâlâ müsaitlik var ama artık birçok tesiste yer bulunamayabilir. Tatilin 9 gün olmasıyla bayram günlerinin öncesi ve sonrasında tatil için müsait günler oluşmuş oldu."

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