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8 milyon euroluk vurgun yapan Yasemin Gündoğan'ın Almanya'dan firarını Miri Aşireti sağladı

Yasemin Gündoğan, 8.2 milyon Euro çaldı, bin 33 gün kaçtı. Bremen’de yakalandı. Almanya’dan firarının ise Miri Aşireti tarafından sağlandığı vurgulandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Mart 2024 Güncelleme 23 Mart 2024, 07:02
8 milyon euroluk vurgun yapan Yasemin Gündoğan’ın Almanya’dan firarını Miri Aşireti sağladı

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Gurbetçi Yasemin Gündoğan, iki yıl önce çalıştığı para nakil firmasından 8.2 milyon Euro çaldı. Sırra kadem bastı. Her yerde arandı. 5 ülke, 20 kentte izi araştırıldı. Ancak o önceki gün Bremen'de ortaya çıkıp gözaltına alındı.Yasemin Gündoğan (30) ile ilgili yeni iddia daha gündeme geldi.

Buna göre Gündoğan'ın hırsızlık yaptıktan sonra Almanya'dan kaçmasını Miri Aşireti sağladı. Gündoğan'ın aşiret mensubu iki kişi tarafından Türkiye'ye kaçırıldığı vurgulandı. Lübnan kökenli aşiretin Türkiye üzerinden çağrı merkezleri aracılığıyla Almanya'daki yaşlıları dolandırdığı vurgulandı. Aşiret reisi İbrahim Miri'nin soygun, uyuşturucu ticareti ve çete suçlarından sicilinin kabarık olduğu belirtiliyor.

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