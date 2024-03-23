Gurbetçi Yasemin Gündoğan, iki yıl önce çalıştığı para nakil firmasından 8.2 milyon Euro çaldı. Sırra kadem bastı. Her yerde arandı. 5 ülke, 20 kentte izi araştırıldı. Ancak o önceki gün Bremen'de ortaya çıkıp gözaltına alındı.Yasemin Gündoğan (30) ile ilgili yeni iddia daha gündeme geldi.

Buna göre Gündoğan'ın hırsızlık yaptıktan sonra Almanya'dan kaçmasını Miri Aşireti sağladı. Gündoğan'ın aşiret mensubu iki kişi tarafından Türkiye'ye kaçırıldığı vurgulandı. Lübnan kökenli aşiretin Türkiye üzerinden çağrı merkezleri aracılığıyla Almanya'daki yaşlıları dolandırdığı vurgulandı. Aşiret reisi İbrahim Miri'nin soygun, uyuşturucu ticareti ve çete suçlarından sicilinin kabarık olduğu belirtiliyor.