Türkiye ve Azerbaycan arasında ayrılık yok: Başkan Erdoğan ve Ceyhun Bayramov arasında samimi kare!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi'nde Türkiye, dönem başkanlığını Azerbaycan'dan devraldı. Azerbaycan'ın Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov tarafından temsil edildiği zirvede, Başkan Erdoğan ile Bayramov arasındaki samimi anlar objektiflere yansırken kardeşlik hukukunu gözler önüne serdi.
Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) 13. Zirvesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirildi. "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla düzenlenen zirvede Türkiye, teşkilatın dönem başkanlığını Azerbaycan'dan devraldı.
ERDOĞAN'DAN BAYRAMOV'A SAMİMİ JEST
Azerbaycan'ın Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov tarafından temsil edildiği zirvede, Başkan Erdoğan ile Bayramov arasındaki samimi anlar objektiflere yansıdı. Fotoğrafta, oturduğu sırada kendisine doğru eğilen Bayramov'un yanağına elini babacan bir tavırla uzatan Başkan Erdoğan'ın gülümsemesi ilişkilerdeki kardeşlik hukukunu gözler önüne serdi.
ERDOĞAN, ALİYEV'İ TELEFONLA ARAMIŞTI
Başkan Erdoğan, 21 Ekim'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınmıştı.
Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeşlik hukukundan aldığı güçle iş birliğini daha ileri seviyelere taşıyacağını ifade etmiş ve Aliyev'i Ankara'daki TDT Zirvesi'ne davet etmişti.
ALİYEV ZİRVEYE KATILMADI
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatı'nın Ankara'daki 13. zirvesine katılmadı.
ANKARA'DA DİPLOMASİ TRAFİĞİ
Zirve öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile 29 Ekim'de bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, Türk Devletleri Teşkilatı kapsamındaki iş birliği ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Bayramov ayrıca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye'ye yönelik tebriklerini iletti.
"TÜRK DÜNYASININ AİLE FOTOĞRAFINDA AYRILIĞA YER YOK"
Başkan Erdoğan'ın zirvede yaptığı konuşmada verdiği birlik mesajı da Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine yönelik tartışmaların yaşandığı dönemde dikkat çekti.
Erdoğan, Türk dünyasındaki dayanışmanın önemine işaret ederek şu ifadeleri kullandı:
"Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa, gayrılığa, ihtilafa yer yoktur. Hepimiz biriz, beraberiz, ezelden ebede kadar inşallah kardeşiz."
Türkiye'nin dönem başkanlığını Azerbaycan'dan devraldığını duyuran Erdoğan, Azerbaycan'a bugüne kadarki çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türk devletlerinin coğrafi konumu, ekonomik potansiyeli ve enerji kaynaklarının uluslararası ulaşım, ticaret ve enerji güvenliğindeki rollerini daha da artırmak için geniş imkanlar sunduğunu belirterek, "Orta Koridor'un geliştirilmesi, Zengezur Koridoru'nun hayata geçirilmesi ve ülkelerimiz arasındaki ulaşım bağlantılarının genişletilmesi, ülkelerimizin ekonomik imkanlarını artıracaktır." dedi.
Bayramov, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 13'üncü Zirvesi'nde konuştu.
Gösterilen misafirperverlik ve zirvenin üst düzeyde düzenlenmesi dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür eden Bayramov, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Türk halkını kutladı.