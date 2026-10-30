Başkan Erdoğan'ın zirvede yaptığı konuşmada verdiği birlik mesajı da Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine yönelik tartışmaların yaşandığı dönemde dikkat çekti.

Bayramov ayrıca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye'ye yönelik tebriklerini iletti.

Türkiye'nin dönem başkanlığını Azerbaycan'dan devraldığını duyuran Erdoğan, Azerbaycan'a bugüne kadarki çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Erdoğan, Türk dünyasındaki dayanışmanın önemine işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

Başkan Erdoğan ve Bayramov arasında samimi kare. (Foto: AA)

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türk devletlerinin coğrafi konumu, ekonomik potansiyeli ve enerji kaynaklarının uluslararası ulaşım, ticaret ve enerji güvenliğindeki rollerini daha da artırmak için geniş imkanlar sunduğunu belirterek, "Orta Koridor'un geliştirilmesi, Zengezur Koridoru'nun hayata geçirilmesi ve ülkelerimiz arasındaki ulaşım bağlantılarının genişletilmesi, ülkelerimizin ekonomik imkanlarını artıracaktır." dedi.

Bayramov, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 13'üncü Zirvesi'nde konuştu.

Gösterilen misafirperverlik ve zirvenin üst düzeyde düzenlenmesi dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür eden Bayramov, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Türk halkını kutladı.