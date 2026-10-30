Düzenlemeyle yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılabilecek, fonlardan hukuka aykırı şekilde çıkarılan varlıkların geri kazanılması ve sorumlulardan tahsil edilecek tutarların yatırımcı alacaklarının karşılanmasında kullanılması sağlanacak. Bugün 125 milyar TL olarak öngörülen net yatırım tutarı yatırımcılara ödenecek.

Olağanüstü tasfiye kapsamında 1 milyon liraya kadar olan ödemeler bugün İş Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla başlayacak. Ödemeler, en düşük tutardan başlanarak yüksek tutarlara doğru gerçekleştirilecek. Bu ödemeler, fonlarda kalan bakiyeler, gönüllü iadeler ve hızlı bir şekilde nakde çevrilebilecek kaynaklar olmak üzere üç kaynaktan karşılanacak. Söz konusu kaynaklarla yapılacak ödemelerin 1-2 hafta içerisinde, kasım ayı ortalarına doğru tamamlanması bekleniyor.

Süreç adil ve şeffaf olacak (Foto: AA)

ÇEKİLEN TUTAR DÜŞÜLECEK

Yatırımcıların ödeme hakları, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve tasfiye ile görevlendirilen kuruluşların kayıtları karşılaştırılarak belirlenecek. 17 Eylül ve öncesinde Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'na (TEFAS) iletilmesine rağmen fonun temerrüde düşmesi veya pay fiyatının açıklanmaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen işlemlerde katılma payları bloke edilen yatırımcılar da düzenlemeden yararlanabilecek.

Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılar için bu tutar, 1 milyon lira ve üzerindeki yatırımcılar için ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme üst sınırı olarak uygulanacak.

Yatırımcının fona yaptığı nakit girişleri ve fondan gerçekleştirdiği nakit çıkışları, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile yurt içi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) değişim oranlarının aritmetik ortalaması esas alınarak güncellenecek.

Hesaplamada nakit giriş ve çıkışlarının gerçekleştiği tarihler dikkate alınacak. Yatırımcının fondan çektiği tutarlar, ilk giren ilk çıkar yöntemiyle hesaplamadan düşülecek.