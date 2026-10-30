Leyla'nın sözlerinin ardından annesinin Berlin'de kurulan tuzağın arkasında olabileceğinden şüphelenen Kenan, Celadet'le yüzleşti. Oğlunun soruları karşısında köşeye sıkışan Celadet, Kur'an'ı getirterek Leyla'nın yaşadıklarında hiçbir payı olmadığına yemin etti. Annesinin böyle bir yalan söyleyebileceğine ihtimal vermeyen Kenan ise gözyaşları içinde ona inandığını gösterdi.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.)

Ancak Celadet'in yalan yemininin ardından yaşadığı iç hesaplaşma da bölümün dikkat çeken anlarından biri oldu. Allah'a sığınarak af dileyen Celadet, "Sen benim kalbimi biliyorsun. Her şeyi oğlum için yaptım, ailem için, oğlumun huzuru, mutluluğu için. Tövbe ediyorum Allah'ım, ne olur affet beni, yalvarıyorum." sözleriyle pişmanlığını dile getirdi.

Güneşin Doğduğu Yer'de o sahne çok konuşuldu