Polonya'da darbe girişimi iddiası! Cumhurbaşkanı yokken mahkemeye baskın: Halk sokağa çağrıldı
Polonya'da devletin en üst kademelerini karşı karşıya getiren ciddi bir yargı krizi yaşandı. Başbakan Donald Tusk'ın, Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin yurt dışı ziyaretinde olduğu sırada Varşova'daki Anayasa Mahkemesi'ne gece saatlerinde polis operasyonu düzenlettiği öne sürüldü. Mahkeme Başkanı'nın görevden uzaklaştırılması ve binanın polis ablukasına alınması ülkede tepkilere neden olurken, muhalefet yaşanan gelişmeleri "darbe girişimi" olarak değerlendirdi. Takvim.com.tr Polonya'da yaşanan darbe girişimi iddiasını dakika dakika aktarıyor...
Polonya'da tansiyonu yükselten gelişmeler, Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın görevden uzaklaştırılmasıyla başladı. Kararın duyurulmasının ardından mahkeme binasının çevresine çok sayıda polis ekibi konuşlandırıldı. Güvenlik güçleri bina çevresinde geniş önlemler alırken, muhalefet cephesi yaşananlara sert tepki göstererek gelişmeleri "darbe girişimi" olarak nitelendirdi.
Takvim.com.tr Polonya'da yaşanan darbe girişimi iddiasını dakika dakika aktarıyor...
CANLI ANLATIM
"POLONYA AB'DEN AYRILMALI"
Polonyalı siyasetçi Grzegorz Braun, ülkede yaşanan Anayasa Mahkemesi krizinin ardından Polonya'nın Avrupa Birliği'nden ayrılması gerektiğini savundu. Başbakan Donald Tusk hükümetini polis gücünü kullanarak Anayasa Mahkemesi'nin kontrolünü ele geçirmeye çalışmakla suçlayan Braun, söz konusu girişimin hukuk devleti ilkesine yönelik bir saldırı olduğunu ileri sürdü. Polonya'da karşıt siyasi kampların ayrı ayrı tanıdığı iki anayasa mahkemesinin ortaya çıkabileceği uyarısında bulunan Braun, derinleşen anayasal krizin aşılması için "Polexit" çağrısı yaptı ve AB'den ayrılmanın ülkenin içinde bulunduğu krizi çözmesinin tek yolu olduğunu iddia etti.
UÇUŞU YARIDA KESTİ
Senegal'e gitmek üzere havalanan Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, başkent Varşova'daki gelişmelerin ardından uçuşunu yarıda keserek ülkesine dönme kararı aldı. Nawrocki, yaşanan krizin ortasında Polonya'da bulunması gerektiğini belirterek ziyaret programını iptal etti.
Nawrocki, "Böyle bir durumda Cumhurbaşkanı'nın Polonya'da olması gerekiyor. Senegal'e uçuşumu yarıda kesiyorum. Ülkeme dönüyorum." ifadelerini kullandı.
POLONYA'DA ORTALIK KARIŞTI
Polonya'da Anayasa Mahkeme Başkanı Bogdan Swieczkowski ve Yardımcısı Bartlomiej Sochanski, mahkemenin çalışmasını engelledikleri gerekçesiyle 1 ay süreliğine açığa alındı. Mahkemenin internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Genel Mahkemelerin Yapısına İlişkin Kanun'un 130. maddesine dayanılarak Bogdan Swieczkowski ve Bartlomiej Sochanski'nin Polonya Parlamentosu tarafından usulüne uygun biçimde seçilmiş tüm hakimlerin katılımıyla Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun toplanmasını engelledikleri, Anayasa Mahkemesi'nde davalara bakacak hakim heyetlerini kanuna aykırı biçimde belirledikleri belirtildi.
Polonya Adalet Bakanı ve Genel Savcısı Waldemar Zurek, Swieczkowski ve Sochanski'nin dokunulmazlıklarının kaldırılması ve cezai sorumluluğa tabi tutulmaları için 50 ciltlik soruşturma dosyasını Anayasa Mahkemesi'ne ilettiğini bildirirken, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevine ise geçici olarak mahkemedeki en kıdemli olan Hakim Anna Korwin-Piotrkowska'nın getirildiği duyuruldu. Yarın Senegal'de resmi temaslarda bulunacak olan Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, haberi İspanya semalarında alınca yurda dönme kararı aldı.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Swieczkowski ve Yardımcısı Sochanski'nin görevden alınması kararı, ana muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) tarafından tepkiyle karşılandı. PiS Genel Başkanı Jaroslaw Kaczynski başta olmak üzere parti yöneticileri ve bazı vatandaşlar Anayasa Mahkemesi'nin önünde toplanırken, mahkeme önünde yoğun güvenlik önlemleri alan polis binaya girmeye çalışan 3 kişiyi gözaltına aldı.