Fransa'da Sarı Yeleklilerin kamu özgürlüklerinin muhafaza edilmesi çağrısıyla Ulusal Meclis'in önünde düzenlemeyi planladığı eylemin yasaklandığı öğrenildi.

Fransa'da Meclis gündemine ilişkin yayın yapan LCP kanalının haberine göre, Sarı Yeleklilerin Meclis'in önünde bu akşam düzenlemeyi planladığı eylemle ilgili gelişme yaşandı.

Sarı Yelekliler Koordinasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Paris Emniyet Müdürlüğü, kamu özgürlüklerinin muhafaza edilmesi talebiyle akşam düzenlemeyi planladıkları eylemi yasakladı.