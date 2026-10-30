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Fransa'da sarı yeleklilere yasak! 70 bin polis görevlendirilecek

Fransa'da kamu özgürlüklerinin muhafaza edilmesi çağrısıyla Ulusal Meclis önünde bu akşam düzenlenmesi planlanan Sarı Yelekliler eylemi Paris Emniyet Müdürlüğü tarafından yasaklanırken, hareketin Paris dışındaki kentlerde saat 19.00'da gösteri yapması bekleniyor. Hayat pahalılığı ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı yarın ülke genelinde sokağa inmeye hazırlanan Sarı Yeleklilerin eylemleri için yaklaşık 70 bin kolluk kuvvetinin görevlendirileceği bildirildi.

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Fransa'da sarı yeleklilere yasak! 70 bin polis görevlendirilecek

Fransa'da Sarı Yeleklilerin kamu özgürlüklerinin muhafaza edilmesi çağrısıyla Ulusal Meclis'in önünde düzenlemeyi planladığı eylemin yasaklandığı öğrenildi.

Fransa'da Meclis gündemine ilişkin yayın yapan LCP kanalının haberine göre, Sarı Yeleklilerin Meclis'in önünde bu akşam düzenlemeyi planladığı eylemle ilgili gelişme yaşandı.

Sarı Yelekliler Koordinasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Paris Emniyet Müdürlüğü, kamu özgürlüklerinin muhafaza edilmesi talebiyle akşam düzenlemeyi planladıkları eylemi yasakladı.

Fransa. Fotoğraf: ReutersFransa. Fotoğraf: Reuters

Sarı Yelekliler, Paris Emniyet Müdürlüğünün söz konusu eylemin Ulusal Meclis'e 500 metre uzaklıktaki Invalides Meydanı'nda düzenlenmesi teklifini reddetti.

Paris dışındaki kentlerde yerel saatle 19.00'da Sarı Yeleklilerin eylem düzenlemesi bekleniyor.

Sarı Yelekliler, ayrıca hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı yarın ülke genelinde sokağa inmeye hazırlanıyor.

Yarınki eylemler kapsamında ülke genelinde yaklaşık 70 bin kolluk kuvvetinin görevlendirileceği bildirilmişti.

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