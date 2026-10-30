Başkan Erdoğan ile Zelenskiy İstanbul'da görüşecek: Gündemde Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz güvenliği var
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 31 Ekim Cumartesi günü Türkiye'ye gelecek. İstanbul'da bir araya gelecek iki lider, Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik adımları değerlendirecek. Görüşmenin ana gündeminde Rusya-Ukrayna Savaşı, Karadeniz'in güvenliği ve bölgesel gelişmeler yer alacak.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın (31 Ekim) Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
ERDOĞAN İLE ZELENSKİY İSTANBUL'DA GÖRÜŞECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i İstanbul'da ağırlayacak. İki liderin görüşmesinde Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili iş birliğinin daha da ileri taşınması için atılabilecek adımlar değerlendirilecek.
MASADA RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE KARADENİZ GÜVENLİĞİ VAR
Görüşmelerin önemli gündem maddeleri arasında Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz'deki güvenlik durumu yer alacak.
Başkan Erdoğan ile Zelenskiy'nin ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.
TÜRKİYE BARIŞ İÇİN ÇABALIYOR
Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana yürüttüğü diplomasi trafiğiyle barış çabalarında önemli rol üstlendi. 2022'deki İstanbul görüşmelerine ev sahipliği yapan Türkiye, Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın hayata geçirilmesine ve esir takaslarına katkı sağladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Putin ve Zelenskiy ile temaslarını sürdürürken 2025'te İstanbul'da yeniden başlayan müzakerelerde esir değişimlerine destek verdi. Türkiye, 2026'da da diplomatik girişimlerini sürdürerek adil ve kalıcı barış için arabuluculuk teklifini yineledi.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 31 Ekim 2026 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. İstanbul'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili iş birliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar ile Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz'deki güvenlik durumu başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır."