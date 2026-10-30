TÜRKİYE BARIŞ İÇİN ÇABALIYOR

Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana yürüttüğü diplomasi trafiğiyle barış çabalarında önemli rol üstlendi. 2022'deki İstanbul görüşmelerine ev sahipliği yapan Türkiye, Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın hayata geçirilmesine ve esir takaslarına katkı sağladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Putin ve Zelenskiy ile temaslarını sürdürürken 2025'te İstanbul'da yeniden başlayan müzakerelerde esir değişimlerine destek verdi. Türkiye, 2026'da da diplomatik girişimlerini sürdürerek adil ve kalıcı barış için arabuluculuk teklifini yineledi.