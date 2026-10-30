"ZAMANIN CİNAYETLERİN ÜZERİNİ ÖRTMESİNE İZİN VERMEYECEK"

Gürlek; Konya, Kahramanmaraş, Mersin ve Samandağ Cumhuriyet başsavcılıklarına, Kahramanmaraş, Mersin ve Hatay il emniyet müdürlüklerine, Konya İl Jandarma Komutanlığına ve çalışmalarda görev alan kamu görevlilerine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adalet bekleyen ailelerin yalnız bırakılmayacağını belirten Gürlek, sorumluların adalet önünde hesap vermesi için çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.

Gürlek, "Zamanın cinayetlerin üzerini örtmesine izin vermeyecek, adaletin tecellisi için mücadelemizi sürdüreceğiz!" ifadelerini kullandı.

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