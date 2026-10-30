Bakan Gürlek duyurdu: Ömer Faruk Akıllı cinayeti dahil 4 faili meçhul daha aydınlatıldı!
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 68 dosyada 75 cinayetin faili meçhul olmaktan çıkarıldığını açıkladı. Gürlek’in ayrıntılarını paylaştığı dört soruşturmada, yıllar sonra ulaşılan bulgular doğrultusunda operasyonlar düzenlendi, 6 şüpheli tutuklandı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aradan kaç yıl geçerse geçsin cinayetlerin aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Gürlek, "68 dosyada 75 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık!" ifadelerini kullandı.
KONYA'DA 21 YILLIK DOSYADA 5 TUTUKLAMA
Gürlek'in paylaştığı bilgilere göre, Konya-Ankara kara yolunda 2005 yılında başından ateşli silahla vurularak öldürülmüş hâlde bulunan Ömer Faruk Akıllı'nın dosyasında yeni bulgulara ulaşıldı.
Akıllı'nın, Bursa'da çalıştığı otelde yaşanan bir anlaşmazlığın ardından alıkonulmuş olabileceğine ilişkin bulgular üzerine tanık beyanları ve iletişim kayıtları yeniden incelendi.
Eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tasarlayarak öldürme suçundan tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.
16 YILLIK DOSYADA HASTANE KAYITLARI İNCELENDİ
Gürlek, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 2010 yılında boş bir arazide cansız bedeni bulunan yeni doğmuş bebeğe ilişkin dosyada yürütülen çalışmaları da aktardı.
Soruşturmada, hastane kayıtlarında gebelik bilgisi bulunmasına rağmen doğum kaydı olmayan kişiler tespit edildi. Elde edilen bilgiler, tanık beyanlarıyla birlikte değerlendirildi.
Çalışmalar sonucunda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri, bebeği doğumun ardından boş araziye bıraktığını beyan etti. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri hakkında adli kontrol kararı verildi.
BETONLA KAPATILMIŞ BUZDOLABINDA BULUNMUŞTU
Bakan Gürlek'in açıklamasında, Mersin'de 2007 yılında bir evin avlusunda betonla kapatılmış buzdolabının içinde cansız bedeni bulunan Bahaddin Sefer'in dosyasına ilişkin gelişmeler de yer aldı.
Sefer'in en son 2001 yılı civarında görüldüğüne ilişkin bilgiler doğrultusunda farklı illerde 32 kişinin ifadesi alındı. Tanık beyanları ve iletişim kayıtları yeniden incelendi.
Gürlek'in 25 yıllık faili meçhul olarak nitelendirdiği dosyada ulaşılan bulgular üzerine, Mersin merkezli 6 ilde 6 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.
20 YILLIK CİNAYET İÇİN 16 İLDE ÇALIŞMA
Gürlek, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2006 yılında deniz kıyısında bıçaklanarak öldürülen İbrahim Akgöl'ün dosyasının da 20 yıl sonra yeniden ele alındığını bildirdi.
Soruşturma kapsamında HTS kayıtları ve tanık beyanları incelendi. Aralarında ceza infaz kurumlarında bulunan 10 kişinin de yer aldığı toplam 52 kişinin, 16 ilde bilgisine başvuruldu.
Ulaşılan bulgular doğrultusunda 12 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi.
"ZAMANIN CİNAYETLERİN ÜZERİNİ ÖRTMESİNE İZİN VERMEYECEK"
Gürlek; Konya, Kahramanmaraş, Mersin ve Samandağ Cumhuriyet başsavcılıklarına, Kahramanmaraş, Mersin ve Hatay il emniyet müdürlüklerine, Konya İl Jandarma Komutanlığına ve çalışmalarda görev alan kamu görevlilerine teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adalet bekleyen ailelerin yalnız bırakılmayacağını belirten Gürlek, sorumluların adalet önünde hesap vermesi için çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.
Gürlek, "Zamanın cinayetlerin üzerini örtmesine izin vermeyecek, adaletin tecellisi için mücadelemizi sürdüreceğiz!" ifadelerini kullandı.