Galatasaray Konya deplasmanında! Okan Buruk'tan sürpriz 11 tercihi: O yıldız riske edilmeyecek
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekipte kaptan Abdülkerim Bardakcı cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Üç futbolcu ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Teknik direktör Okan Buruk, ilk 11 konusunda kararını verdi. İşte maça dair yaşanan son gelişmeler ve muhtemel 11'ler...
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BURUK'TAN REHAVET UYARISI
Şampiyonlar Ligi'nde Fransız ekibini 4-2, derbide ezeli rakibini 2-1 mağlup eden sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, oyuncularıyla özel bir görüşme yaptı.
Başarılı çalıştırıcı, iki kritik galibiyetin ardından oluşan coşkunun rehavete dönüşmesini istemediğini belirterek öğrencilerinden bugün de aynı ciddiyet ve mücadeleyi sürdürmelerini istedi.
Okan Buruk'un futbolcularına, "Bana verdiğiniz sözü tuttunuz. İki önemli galibiyet aldık. Ancak Konyaspor'u yenemezsek derbinin bir anlamı kalmaz. Okyanusu geçtik, derede boğulmayalım" dediği öğrenildi.
Geçen sezon Konya deplasmanında yaşanan puan kaybını da hatırlatan tecrübeli hoca, rakibin kendi sahasındaki tehlikesine dikkat çekti. Buruk, Şampiyonlar Ligi öncesinde kazanarak yakalanan havayı sürdürmek istediklerini vurguladı.
GALATASARAY İLE KONYASPOR 51. KEZ KARŞILAŞACAK
Galatasaray ve Konyaspor, Süper Lig tarihinde 51. kez rakip olacak.
İki takım arasında bugüne kadar oynanan 50 lig maçında Galatasaray 36, Konyaspor 6 galibiyet elde etti. Sekiz mücadele beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalarda 95 gol atarken Konyaspor 35 gol kaydetti.
Konya'da oynanan 25 maçta ise Galatasaray'ın 15, ev sahibi ekibin 6 galibiyeti bulunuyor. Dört karşılaşmada taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.
Buna karşın Konyaspor, Galatasaray'ı ağırladığı son 6 lig maçının 4'ünü kazandı. Yeşil-beyazlı ekip, geçen sezon sahasında oynanan mücadeleden de 2-0 galip ayrıldı.
Galatasaray, Konyaspor karşısındaki son 6 lig maçının 5'ini kazanmasına rağmen bu süreçteki tek yenilgisini Konya deplasmanında yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, bu 6 karşılaşmada 12 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.
GALATASARAY'I ZORLU FİKSTÜR BEKLİYOR
Galatasaray, milli ara öncesinde üç önemli karşılaşmaya çıkacak.
Konyaspor deplasmanının ardından sarı-kırmızılılar, 3 Kasım Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı konuk edecek.
Okan Buruk'un öğrencileri, 7 Kasım Cumartesi günü ise Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Amed Sportif Faaliyetler ile sahasında karşılaşacak.
GOL YÜKÜ OSIMHEN'DE
Galatasaray'ın ligdeki en golcü oyuncusu ise Victor Osimhen oldu. Nijeryalı santrfor, takımının attığı 19 golün 8'ine imza attı. Osimhen'i ikişer golle Abdülkerim Bardakcı ve Gabriel Sara takip etti.
Hücumda üretken bir görüntü sergileyen Galatasaray, savunmada ise aynı istikrarı sağlayamadı. Süper Lig'deki 9 maçın 6'sında toplam 12 gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 karşılaşmada da kalesinde 9 gol gördü.
GALATASARAY SON ÜÇ MAÇINI KAZANDI
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de son 3 karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı.
Son yenilgisini 6. haftada Trabzonspor deplasmanında 4-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından Kasımpaşa'yı 3-1, Gençlerbirliği'ni 1-0 ve Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.
ÜÇ FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA
Galatasaray'da Davinson Sanchez, Rafael Leao ve Roland Sallai sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Ligde üçer sarı kartı bulunan futbolcular, Konyaspor karşılaşmasında da kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.
Bu durumda üç oyuncu, 11. haftada oynanacak Amed Sportif Faaliyetler maçında görev alamayacak.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Galatasaray'ın Konyaspor maçına şu 11'le çıkması bekleniyor:
Uğurcan, Sallai, Sanchez, Jakobs, Eren, Lemina, Torreira, Rafael Leao, Batrakov, Yunus, Osimhen.
KONYASPOR'UN MUHTEMEL 11'İ
Konyaspor'un Galatasaray maçına şu 11'le çıkması bekleniyor:
Bahadır, Andzouana, Rayyan, Awaziem, Masuaku, Jevtovic, Melih, Deniz, Bardhi, Gonçalves, Muleka.
BARIŞ ALPER RİSKE EDİLMEYECEK
Sarı-kırmızılı ekipte kas ağrısı bulunan Barış Alper Yılmaz'ın da karşılaşmada riske edilmemesi gündemde.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 12 resmi maça çıkan milli oyuncu, A Milli Takım'ın son 4 karşılaşmasının 3'ünde de süre aldı.
GALATASARAY'DA ABDÜLKERİM BARDAKCI YOK
Galatasaray'da kaptan Abdülkerim Bardakcı, cezası nedeniyle eski takımı Konyaspor'a karşı görev yapamayacak.
Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylarda kırmızı kart gören milli savunmacı, Konya deplasmanında takımını yalnız bırakacak.
ASLAN LİDER KONUMDA
Geride kalan 9 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Galatasaray, topladığı 22 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Amed Sportif Faaliyetler'in 2, Trabzonspor'un 3, Beşiktaş'ın 4 ve Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor.
Sezona üst üste 4 yenilgiyle başlayan Konyaspor ise son 5 haftada topladığı 8 puanla 14. sırada yer alıyor.
GALATASARAY KONYA DEPLASMANINDA
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.