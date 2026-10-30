FENERBAHÇE İLE GÖZTEPE 61. RANDEVUDA

Fenerbahçe ile Göztepe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 60 kez karşı karşıya geldi.

Bu mücadelelerin 27'sini Fenerbahçe kazanırken İzmir temsilcisi 9 karşılaşmadan üç puanla ayrıldı. İki takım arasındaki 24 maç ise beraberlikle tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, geride kalan karşılaşmalarda 91 gol kaydetti. Göztepe ise Fenerbahçe filelerini 45 kez havalandırdı.

İki ekip arasında geçtiğimiz sezon oynanan son lig mücadelesi 1-1 eşitlikle sona erdi.