Dirk Kuyt siftah peşinde! Stoperde mecburi değişiklik
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi konuk edecek. İki takım, lig tarihinde 61. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 60 maçta sarı-lacivertlilerin 27-9 galibiyet üstünlüğü bulunurken 24 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. İstanbul'daki 29 maçın 18'ini kazanan Fenerbahçe, Dirk Kuyt yönetimindeki ilk sınavına çıkacak. Hollandalı çalıştırıcı, İsmail Kartal'ın ardından sahaya süreceği kadroyu netleştirdi. Stoperde PFDK'dan ceza alan Archie Brown'un yerine Kojo Oppong forma giyecek. İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı muhtemel 11'i...
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FENERBAHÇE İLE GÖZTEPE 61. RANDEVUDA
Fenerbahçe ile Göztepe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 60 kez karşı karşıya geldi.
Bu mücadelelerin 27'sini Fenerbahçe kazanırken İzmir temsilcisi 9 karşılaşmadan üç puanla ayrıldı. İki takım arasındaki 24 maç ise beraberlikle tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, geride kalan karşılaşmalarda 91 gol kaydetti. Göztepe ise Fenerbahçe filelerini 45 kez havalandırdı.
İki ekip arasında geçtiğimiz sezon oynanan son lig mücadelesi 1-1 eşitlikle sona erdi.
DİRK KUYT İLK SINAVINA ÇIKACAK
Fenerbahçe'de Göztepe karşılaşması, teknik heyet değişikliğinin ardından ilk mücadele olacak.
Galatasaray derbisindeki 2-1'lik yenilgi sonrasında İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde teknik sorumluluk görevini Dirk Kuyt üstlendi.
Hollandalı futbol adamı, yeni görevindeki ilk maçında Göztepe karşısında galibiyet arayacak.
Fenerbahçe, ligde 16 puanla 10. haftaya girerken Göztepe ise 12 puan topladı.
1959-1960 SEZONUNDA İLGİNÇ DETAY
İki takımın rekabet tarihinde karşılaşmaların oynandığı şehir bakımından dikkat çeken bir ayrıntı da bulunuyor.
1959-1960 sezonunda İstanbul'da oynanması planlanan Fenerbahçe-Göztepe mücadelesi, Bursa'da gerçekleştirildi.
Söz konusu karşılaşma, golsüz beraberlikle sonuçlandı.030
TARİHE GEÇEN 7-1'LİK GALİBİYET
Fenerbahçe ile Göztepe arasındaki lig rekabetinde en farklı galibiyete sarı-lacivertliler imza attı.
1974-1975 sezonunda İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 7-1 kazandı.
Sarı-lacivertliler, 2001-2002 sezonunda ise İzmir deplasmanından 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Göztepe'nin rakibi karşısındaki en farklı galibiyeti 1970-1971 sezonunda geldi. İzmir temsilcisi, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.
GÖZTEPE İSTANBUL'DA 3 KEZ KAZANDI
Göztepe, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe'yi İstanbul'da üç kez mağlup etmeyi başardı.
İzmir ekibi, 1966-1967 ve 2020-2021 sezonlarında rakibini 1-0 yendi. Göztepe'nin bir diğer İstanbul galibiyeti ise 1999-2000 sezonunda 3-2'lik skorla geldi.
Fenerbahçe, İstanbul'da oynanan 29 karşılaşmanın 14'ünde rakibine gol şansı tanımadı. Sarı-lacivertliler, bu maçların yalnızca 6'sında gol atamadı.
İSTANBUL'DA FENERBAHÇE ÜSTÜN
Fenerbahçe ile Göztepe, İstanbul'da 30. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan 29 lig maçında Fenerbahçe 18, Göztepe ise 3 kez galip geldi. Sekiz müsabakada taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.
Sarı-lacivertliler, İstanbul'daki karşılaşmalarda 57 gol atarken İzmir temsilcisi 20 kez gol sevinci yaşadı.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent, Guendouzi, Kante, İrfan Can, Greenwood, Oğuz, Muriqi
Göztepe: Arda, Taha, Sonko, Bokele, Arda Okan, Anjorin, Miroshi, Akonnor, Antunes, Juan, Henrique
DIRK KUYT İLK MAÇINDA
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya gelecek.
31 Ekim Cumartesi günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından takımın başına geçici olarak getirilen Dirk Kuyt, sarı-lacivertlilerin başındaki ilk maçına çıkacak.