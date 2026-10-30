Fenerbahçe'den 1. Lig'in golcüsüne kanca! Başkan transfere yeşil ışık yaktı

Başkan Çelik, futbolcunun ayrılmasına taraftarların büyük bölümünün karşı çıkacağını ifade ederken yönetim olarak ekonomik koşulları da dikkate almak zorunda olduklarını vurguladı.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Gol TV'ye yaptığı açıklamada Kelechi Iheanacho'nun geleceğiyle ilgili önemli mesajlar verdi.

"BİZDEN KOLAY AYRILABİLECEK BİR FUTBOLCU DEĞİL"

Enes Çelik, Iheanacho'nun transferine ilişkin değerlendirmesinde, oyuncunun kulübe önemli bir bonservis geliri kazandırma isteğinin de bulunduğunu dile getirdi.

Nijeryalı futbolcunun karakterinden ve performansından memnun olduklarını belirten Çelik, Bursaspor'u tatmin edecek düzeyde bir teklif gelmesi halinde konuyu yönetim olarak ele alabileceklerini ifade etti.

Bursaspor Başkanı, buna karşın öncelikli temennisinin Iheanacho'nun sezon boyunca takıma katkı sağlaması ve şampiyonluk yaşaması olduğunu söyledi.