Fenerbahçe'den 1. Lig'in golcüsüne kanca! Başkan transfere yeşil ışık yaktı
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesinde sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin, Bursaspor formasıyla Trendyol 1. Lig'de gol krallığı yarışına damga vuran Kelechi Iheanacho ile ilgilendiği iddia edildi. Bu sezon 12 maçta 16 gol ve 3 asistlik performans sergileyen 30 yaşındaki Nijeryalı futbolcu için Bursaspor Başkanı Enes Çelik'ten de dikkat çeken bir açıklama geldi. İşte transferin ayrıntıları...
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar gündeme geldi.
Sarı-lacivertlilerin, Trendyol 1. Lig'de Bursaspor formasıyla etkileyici bir performans ortaya koyan Kelechi Iheanacho'yu transfer listesine aldığı öne sürüldü.
İngiltere Premier Lig'de Manchester City ve Leicester City formalarıyla önemli tecrübeler edinen Nijeryalı golcü, bu sezon Bursaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.
FENERBAHÇE'NİN HEDEFİ KELECHI IHEANACHO
HT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, devre arasında hücum hattını güçlendirmek için Kelechi Iheanacho ile ilgileniyor.
Sarı-lacivertlilerin, 30 yaşındaki santrfor için ocak ayında transfer girişiminde bulunabileceği belirtildi.
Ancak Fenerbahçe'nin bu transferi gerçekleştirebilmek için yabancı oyuncu kontenjanında yer açması gerektiği ifade edildi.
12 MAÇTA 16 GOL VE 3 ASİST!
Bursaspor'un sezon başında Celtic'ten bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Kelechi Iheanacho, Trendyol 1. Lig'de ortaya koyduğu performansla takımının en önemli gol silahı oldu.
Nijeryalı futbolcu, 2026-2027 sezonunda ligde çıktığı 12 karşılaşmada 16 kez rakip fileleri havalandırdı.
Tecrübeli santrfor, aynı süreçte 3 asist yaparak toplam 19 gole doğrudan katkı sağladı.
Iheanacho, bu performansıyla ligin gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.
ENES ÇELİK'TEN TRANSFER AÇIKLAMASI
Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Gol TV'ye yaptığı açıklamada Kelechi Iheanacho'nun geleceğiyle ilgili önemli mesajlar verdi.
Nijeryalı golcünün takımda kalmasını istediğini belirten Çelik, kulübün menfaatleri doğrultusunda sıra dışı büyüklükteki teklifleri değerlendirebileceklerini söyledi.
Başkan Çelik, futbolcunun ayrılmasına taraftarların büyük bölümünün karşı çıkacağını ifade ederken yönetim olarak ekonomik koşulları da dikkate almak zorunda olduklarını vurguladı.
"BİZDEN KOLAY AYRILABİLECEK BİR FUTBOLCU DEĞİL"
Enes Çelik, Iheanacho'nun transferine ilişkin değerlendirmesinde, oyuncunun kulübe önemli bir bonservis geliri kazandırma isteğinin de bulunduğunu dile getirdi.
Nijeryalı futbolcunun karakterinden ve performansından memnun olduklarını belirten Çelik, Bursaspor'u tatmin edecek düzeyde bir teklif gelmesi halinde konuyu yönetim olarak ele alabileceklerini ifade etti.
Bursaspor Başkanı, buna karşın öncelikli temennisinin Iheanacho'nun sezon boyunca takıma katkı sağlaması ve şampiyonluk yaşaması olduğunu söyledi.
SÖZLEŞMESİ 2029 YILINDA BİTİYOR
Kelechi Iheanacho, 2026 yaz transfer döneminde İskoçya temsilcisi Celtic'ten Bursaspor'a bedelsiz olarak katıldı.
Nijeryalı futbolcunun yeşil-beyazlı kulüple 30 Haziran 2029 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.
Uzun süreli kontratı nedeniyle Iheanacho'nun olası transferinde Bursaspor yönetiminin talep edeceği bonservis bedeli önem taşıyor.
PREMİER LİG'DE İKİ TAKIMIN FORMASINI GİYDİ
Kelechi Iheanacho, Avrupa kariyerinde Manchester City ve Leicester City formalarıyla İngiltere Premier Lig'de mücadele etti.
Leicester City ile 2021 yılında FA Cup şampiyonluğu yaşayan Nijeryalı futbolcu, daha sonra Sevilla ve Celtic'te görev yaptı.
2026 yazında Bursaspor'a katılan 30 yaşındaki golcü, bu sezonki performansıyla yeniden transfer gündeminin öne çıkan isimlerinden biri haline geldi.