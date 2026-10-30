İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve ailesinden bazı isimlerin de tutuklandığı soruşturmanın ardından YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den istifa kararı geldi. Daha önce parti üyeliğini askıya alacağını duyuran Sarıgül, bu kez YENİ Parti üyeliğinden ayrıldığını açıkladı.

ÖNCE ÜYELİĞİNİ ASKIYA ALACAĞINI DUYURDU

Sarıgül, 28 Ekim'de yaptığı açıklamada, hakkındaki soruşturma tamamlanıncaya kadar YENİ Parti üyeliğinin askıya alınması için partisinin yetkili organlarına başvuracağını bildirmişti.