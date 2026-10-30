Kara para aklama ve cinsel istismar iddiaları gündemde! Mustafa Sarıgül YENİ Parti'den istifa etti
YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, ailesinin de adının geçtiği kara para aklama soruşturması ve eski yakın korumasının "cinsel taciz" iddialarına illişkin ifadelerin ardından partisinden istifa ettiğini açıkladı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Sarıgül, soruşturma sonuçlanıncaya kadar partisinden ayrı kalacağını belirterek adaletin tecelli etmesinin ardından geri döneceğini söyledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve ailesinden bazı isimlerin de tutuklandığı soruşturmanın ardından YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den istifa kararı geldi. Daha önce parti üyeliğini askıya alacağını duyuran Sarıgül, bu kez YENİ Parti üyeliğinden ayrıldığını açıkladı.
ÖNCE ÜYELİĞİNİ ASKIYA ALACAĞINI DUYURDU
Sarıgül, 28 Ekim'de yaptığı açıklamada, hakkındaki soruşturma tamamlanıncaya kadar YENİ Parti üyeliğinin askıya alınması için partisinin yetkili organlarına başvuracağını bildirmişti.
SARIGÜL'DEN İSTİFA AÇIKLAMASI
Hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunan Sarıgül bugün (30 Ekim) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada istifa kararını TBMM'ye sunduğunu paylaştı.
Sarıgül şu ifadeleri kullandı:
"Partimi bu soruşturma nedeniyle çıkan tartışmaların dışına çıkarmak amacıyla söz konusu soruşturma sonuçlanıncaya kadar YENİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Hukukun üstünlüğü, hakikat, vicdan ve hakkaniyet çerçevesi içinde, adalet tecelli edecek ve ben partime döneceğim."
ÖZGÜR ÖZEL İHRAÇ EDEMEDİ
Sarıgül hakkındaki skandal iddialar YENİ Parti içine bomba gibi düşerken parti tarafından ihraç yönünde bir karar alınmadı.
Özgür Özel ise Sarıgül ile yaptığı görüşmeye ilişkin 28 Ekim'de yaptığı açıklamasında, "Sarıgül bana büyük bir kumpasa, büyük bir haksızlığa uğradığını söyledi. Bunların tamamen iftira olduğunu son derece dramatik bir şekilde, gözyaşlarına hakim olamayarak anlattı" demişti.
SARIGÜL HAKKINDAKİ İDDİALAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 16 Ekim 2026'da iki Alman vatandaşının şikayeti üzerine Mustafa Sarıgül hakkında soruşturma başlattı.
Soruşturma dosyasında, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek tutarlı paraların aklandığı, dolandırıcılık ve tehdit suçlarının işlendiği ve çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu yönünde iddialar yer aldı.
Soruşturma kapsamında Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil, oğulları Ömer ve Emir Sarıgül ile gazeteci Murat Ağırel'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi tutuklandı.
Milletvekili dokunulmazlığı nedeniyle Mustafa Sarıgül hakkındaki dosya ise Ankara'ya gönderildi.
ESKİ KORUMASININ İDDİALARI DA DOSYAYA GİRDİ
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında Sarıgül'ün eski yakın korumasının beyanları da gündeme geldi.
Eski korumanın, 2021 yılından itibaren defalarca cinsel saldırıya uğradığı yönündeki iddiaları soruşturma dosyasına eklendi. Ayrıca eski korumanın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla itirafçı olduğu belirtildi.
Sarıgül ise kendisine yöneltilen suçlamaların gerçeği yansıtmadığını savunarak hakkındaki belgelerin sahte olduğunu ileri sürdü. Sarıgül, yaşananların ticari bir anlaşmazlıktan kaynaklandığını savundu.