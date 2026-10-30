TDT'nin, Türk dünyasının ortak vizyonunu ortaya koyan, bölgesel ve uluslararası barış, istikrar ve refaha yapıcı katkılar sunan, "giderek daha etkili ve nüfuzlu bir platform" olarak güçlendirilmesi hedefi vurgulandı. Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, Türk dünyasının ayrılmaz parçaları olarak gözlemci statüsüyle teşkilat çalışmalarına sağladıkları değerli katkılar takdir edildi.

Uluslararası işbirliğine duyulan güvenin azaldığı bir dönemde, Türk dünyasının birliğinin, dayanışmasının ve ortak direncinin stratejik öneminin arttığı belirtildi. Daha dayanıklı, birbirine bağlı ve küresel ölçekte etkili bir Türk dünyası inşa etme kararlılığı yinelendi.

Bildiride, Türk dünyasında güçlenen dayanışmayı kalıcı stratejik işbirliğine dönüştürme ve gelecek yüzyılı daha büyük birlik ve refah çağı haline getirme yönündeki ortak irade teyit edildi.

Ortak ilgi alanındaki bölgesel ve küresel gelişmeler karşısında zamanında istişare yapılması, koordinasyonun güçlendirilmesi ve ortak hareket edilmesi için üye devletlerin dışişleri bakanları arasındaki sık temasların sürdürülmesi istendi.

Ankara Bildirisi'nde, "Türk Dünyası 2040 Vizyonu"nun bir sonraki aşamasını oluşturacak TDT 2027-2031 Stratejisi'nin sonuçlandırılması teşvik edildi. "Türk Devletleri Arasında Stratejik Ortaklık, Ebedi Dostluk ve Kardeşlik Antlaşması" taslağında sağlanan ilerlemeden memnuniyet duyulduğu belirtildi.

KIBRIS TÜRK HALKININ EŞİT HAKLARINA DESTEK

Kıbrıs meselesine ilişkin bölümde, Ada'daki mevcut gerçekler temelinde "müzakere edilmiş, karşılıklı olarak kabul edilebilir ve sürdürülebilir bir çözüme" ulaşılması gerektiği vurgulandı.

"Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan" Kıbrıs Türk halkının özden gelen eşit haklarını güvence altına almaya yönelik çabalara destek verildi.

Gazze'deki ağır insani durumun ele alınması, güvenlik ve istikrarın sağlanması ve yeniden toparlanmanın önünün açılması amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2803 (2025) sayılı kararı ile Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı'nın tam olarak uygulanması gerektiği belirtildi.

Bildiride, "İsrail-Filistin çatışmasına adil ve kalıcı bir çözüm bulunması ve ilgili BM kararları uyarınca iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ihtiyacının" altı çizildi.

Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve birliğine, ülkenin güvenliği, istikrarı ve yeniden inşasına verilen destek yeniden teyit edildi. Afganistan'da barış, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmak için TDT Afganistan Çalışma Grubu dahil ortak çabaların kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.