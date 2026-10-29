Emekli zammında kritik hesap! Bakan Işıkhan açıkladı: Son kararı Başkan Erdoğan verecek
Milyonlarca emeklinin beklediği Ocak 2027 zammına ilişkin Bakan Vedat Işıkhan’dan önemli mesaj geldi. Emekli maaşları için alternatifli çalışmaların sürdüğünü belirten Işıkhan, son kararın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını bildirdi. Yıl sonu enflasyon tahminine göre zam hesabı yapılırken seyyanen zam ve refah payı seçenekleri de gündemde. İşte olası zam oranları ve yeni maaş hesaplamaları...
Türkiye genelindeki yaklaşık 17 milyon emekli, her yıl ocak ve temmuz aylarında gerçekleştirilen maaş artışlarını büyük bir heyecanla bekliyor.
Yeni yıl yaklaşırken, emekli maaşlarına yapılacak zam oranına dair en sıcak açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Bakan Işıkhan, emeklilerin refahını artıracak adil ve hakkaniyetli alternatifler üzerinde çalıştıklarını duyurdu.
"OCAK AYINDA BU İŞ BİTMİŞ OLACAK"
Emekli maaşlarına yapılacak artış için teknik çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Işıkhan, hazırlanan alternatiflerin nihai karar anlamına gelmediğini vurguladı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağını kaydeden Işıkhan, "Alternatifli çalışmalar yapıyoruz, ancak bu nihai karar olmayacak. Çünkü alternatifli çalışmalarımızı tamamladıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla son şeklini vereceğiz." dedi.
ENFLASYON VERİSİ ZAM HESABINDA BELİRLEYİCİ OLACAK
Ocak ayında açıklanacak enflasyon oranının maaş hesaplamalarında esas alınacağını belirten Işıkhan, hazırlıkların bu veri doğrultusunda yeniden düzenleneceğini ifade etti. Bakan Işıkhan, "Ocak ayında enflasyon oranı açıklandığı anda bizim çalışmamız zaten çoktan bitmiş olacak. Enflasyon oranını da esas alıp hesaplarımızı tekrar düzenleyeceğiz" dedi.
EMEKLİ ZAMMINI BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAYACAK
Emekli maaşlarına yapılacak artışın nihai karar aşamasına ilişkin de bilgi veren Bakan Işıkhan, çalışmalar tamamlandıktan sonra açıklamanın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağını belirtti.
Işıkhan, "Çalışmalarımızı bitirince açıklamayı Sayın Cumhurbaşkanımız yapacak" ifadelerini kullandı.
Yılbaşında uygulanacak emekli zammının oranı ve maaşlara ilişkin nihai düzenleme, ocak ayında açıklanacak enflasyon verileri ve yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından netleşecek. Bakanlığın alternatifli hazırlıkları sürerken emekliler, yeni yılda gelirlerine yapılacak artışa ilişkin açıklamaları yakından takip ediyor.
OLASI HESAPLAMA: 2027'DE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre, 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,64 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 10,09'a ulaşacak.
Bu orana göre mevcut maaşı 23 bin 552 TL olan emekli yüzde 10,09'luk zam sonrası 25 bin 928 TL alacak.
EMEKLİ MAAŞINDA İKİ SEÇENEK GÜNDEMDE: SEYYANEN ZAM MI REFAH PAYI MI?
Gelirleri artırmaya yönelik seyyanen zam ve refah payı seçenekleri gündemdeki yerini koruyor. Emekli aylıklarında iyileştirme için değerlendirilen iki formül, zam oranlarının yanı sıra maaşlara yansıma biçimleriyle de birbirinden ayrılıyor. Peki, seyyanen zam ve refah payı nedir, emekli maaşlarını nasıl etkiliyor?
EMEKLİYE SEYYANEN ZAM FORMÜLÜ NASIL UYGULANIYOR?
Seyyanen zam modelinde emeklilerin mevcut aylıklarına belirlenen sabit bir tutar ekleniyor. Böylece maaşı düşük olanla yüksek olan emekli, aynı miktarda ilave gelir elde ediyor.
Her iki emeklinin maaşı da aynı miktarda yükselirken artışın mevcut aylığa oranı farklılaşıyor.
REFAH PAYI EMEKLİ MAAŞLARINA NASIL YANSIYOR?
Refah payı seçeneğinde ise enflasyon hesabıyla ortaya çıkan zam oranına ilave bir artış yapılması söz konusu oluyor. Böylece maaşlara yalnızca hesaplanan enflasyon oranı kadar değil, bunun üzerine belirlenen ek oran da yansıtılıyor.
Örneğin yüzde 10'luk artışa ek olarak yüzde 5 refah payı verilmesi halinde, toplam zam oranının yüzde 15 olması hedeflenebilir.