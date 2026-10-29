Yılbaşında uygulanacak emekli zammının oranı ve maaşlara ilişkin nihai düzenleme, ocak ayında açıklanacak enflasyon verileri ve yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından netleşecek. Bakanlığın alternatifli hazırlıkları sürerken emekliler, yeni yılda gelirlerine yapılacak artışa ilişkin açıklamaları yakından takip ediyor.

Söz konusu çalışmalar Başkan Erdoğan'a sunulacak. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) EMEKLİ ZAMMINI BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAYACAK Emekli maaşlarına yapılacak artışın nihai karar aşamasına ilişkin de bilgi veren Bakan Işıkhan, çalışmalar tamamlandıktan sonra açıklamanın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağını belirtti.

Bu orana göre mevcut maaşı 23 bin 552 TL olan emekli yüzde 10,09'luk zam sonrası 25 bin 928 TL alacak.

AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre, 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,64 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 10,09'a ulaşacak.

OLASI HESAPLAMA: 2027'DE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca emekli gözünü Ocak 2027 zammına çevirdi. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

EMEKLİ MAAŞINDA İKİ SEÇENEK GÜNDEMDE: SEYYANEN ZAM MI REFAH PAYI MI?

Gelirleri artırmaya yönelik seyyanen zam ve refah payı seçenekleri gündemdeki yerini koruyor. Emekli aylıklarında iyileştirme için değerlendirilen iki formül, zam oranlarının yanı sıra maaşlara yansıma biçimleriyle de birbirinden ayrılıyor. Peki, seyyanen zam ve refah payı nedir, emekli maaşlarını nasıl etkiliyor?

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM FORMÜLÜ NASIL UYGULANIYOR?

Seyyanen zam modelinde emeklilerin mevcut aylıklarına belirlenen sabit bir tutar ekleniyor. Böylece maaşı düşük olanla yüksek olan emekli, aynı miktarda ilave gelir elde ediyor.

Her iki emeklinin maaşı da aynı miktarda yükselirken artışın mevcut aylığa oranı farklılaşıyor.