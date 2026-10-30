Zelenskiy’den Türkiye mesajı: “Önemli görüşmeler olacak”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yayımladığı günlük görüntülü mesajında Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri değerlendirdi. Zelenskiy'nin gündeminde diplomatik girişimler, enerji altyapısına yönelik saldırılar, hava savunmasının güçlendirilmesi ve sivillerin tahliyesi vardı.

DİPLOMASİDE TÜRKİYE VE KASIM AYI VURGUSU

Savaşın sona erdirilmesi için mevcut tüm diplomatik imkânların kullanılması yönünde çalıştıklarını belirten Zelenskiy, Türkiye'de yapılacak görüşmelere dikkati çekti.

Ukrayna'nın hava savunma imkânlarını güçlendirmek için de çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda yeni kararlar hazırlıyoruz. Gerçekten destek veren herkese teşekkür ederim. Türkiye'de önemli görüşmeler olacak. Ayrıca mevcut tüm diplomatik fırsatların hayata geçirilmesi için de çalışıyoruz. Kasım ayında uzun süredir tartışılan formatlara ulaşabileceğimizi öngörüyoruz."

ENERJİ TESİSLERİNE SALDIRILARIN ARDINDAN ONARIM ÇALIŞMASI

Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerindeki enerji altyapısını hedef alan hava saldırılarına değinen Zelenskiy, saldırılar nedeniyle meydana gelen elektrik kesintilerinin giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

UZUN MENZİLLİ SALDIRILARI ARTIRMA HEDEFİ

Zelenskiy, uzun menzilli silahlarla Rusya'ya yönelik saldırıların artırılması için yürüttükleri çalışmaların da devam ettiğini belirtti.

OLEŞKİ'DE SİVİLLERİN TAHLİYESİ SÜRÜYOR

Rusya'nın Ukrayna'da yasa dışı ilhak ettiği Herson bölgesine bağlı Oleşki şehrindeki insani operasyona da değinen Zelenskiy, şehirden sivillerin tahliye edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

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