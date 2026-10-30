Türkiye genelinde yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yeni nesil suç örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

52'Sİ TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

İstanbul merkezli 30 ilde yeni nesil suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Adliyesi'ne gönderilen, savcılık ifadeleri tamamlanan örgüt yöneticisi Mustafa Aktürk'ün babasının da arasında bulunduğu 52 şüpheli tutuklama, 3 zanlı ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

33 ÇOCUĞUN İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Savcılığın, hastanedeki evrakının gelmesinin ardından 1 şüphelinin sevk durumunu değerlendireceği öğrenildi. Öte yandan 33 adli süreçteki çocuğun ise adliyedeki işlemleri devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü desteği ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yeni nesil suç örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütmüştü.

SOSYAL MEDYADAN ELEMAN TEMİN ETTİLER

Çalışmalarda, kent başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren, elebaşılığını yurt dışında olduğu değerlendirilen ve hakkında kırmızı bülten kararı bulunan bir zanlının yaptığı suç örgütünün sosyal medya platformları üzerinden eleman temin ettiği belirlenmişti.

Bu yöntemle bulunan şüphelilerin WhatsApp gruplarına dahil edilerek suç eylemleri gerçekleştirmek üzere yönlendirildiklerini ortaya çıkaran ekipler, bu gruplarda eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen zanlıların kimlik ve adreslerini tespit etmişti.

Ekipler, İstanbul, Şırnak, Kayseri, Ankara, Aydın, Bursa, Gaziantep, İzmir, Hatay, Kocaeli, Mersin, Eskişehir, Kilis, Manisa, Mardin, Şanlıurfa, Adana, Antalya, Balıkesir, Batman, Bingöl, Kahramanmaraş, Kırşehir, Muğla, Muş, Ordu, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da 27 Ekim'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 35'i adli süreçteki çocuk toplam 89 şüpheliyi yakalamıştı. Aramalarda, 6 tabanca ve 3 tüfek ele geçirilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.

BERATCAN GÖKDEMİR KİMDİR, ÖRGÜTÜ RUSYA'DAN MI YÖNETİYOR?

Hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan Beratcan Gökdemir'in Daltonlar çetesini Rusya'dan yönettiği ifade ediliyor. Kamuoyunda "Can Dalton" lakabıyla tanınan Beratcan Gökdemir çeşitli suç örgütü soruşturmaları ve operasyonları ile gündeme geliyor.

Ayrıca Gökdemir'in sosyal medyada tetikçi temin ettiği ve bu kişileri suç eylemlerinde kullanmak üzere yönlendirdiği aktarılıyor.