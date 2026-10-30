El Salvador yönetimi, çarşamba günü Haiti'ye 2 bine kadar asker göndereceğini duyurdu. Ancak kaynaklar, sahaya gönderilecek asker sayısının açıklanan rakamın iki ya da üç katına çıkabileceğini belirtiyor.

Axios'un görüşme hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre Bukele, salı günü Trump 'ı telefonla arayarak planladığı kapsamlı askerî müdahaleye itirazı olup olmadığını sordu. Trump'ın yanıtı, "Yapman gerekeni yap" oldu.

El Salvador, çete şiddetinin ağır bir güvenlik krizine yol açtığı Haiti'de askerî varlığını artırmaya hazırlanıyor. Haiti hükümetinin onay verdiği operasyon, hem çetelerle mücadeleyi hem de 18 Ekim'de pusuya düşürülen dört El Salvadorlu havacılık teknisyeninin bulunmasını amaçlıyor.

Trump’tan Bukele’ye: Yapman gerekeni yap mesajı. (Foto: AA)

HAİTİ'DE GÜVENLİĞİN GELECEĞİNİ BELİRLEYEBİLECEK HAMLE

Bukele'nin asker takviyesi, ABD'nin Florida eyaletine yaklaşık 700 mil uzaklıkta bulunan Haiti'de güvenliğin yeniden sağlanması açısından kritik bir girişim olarak değerlendiriliyor.

Son devlet başkanı Jovenel Moise'nin beş yıl önce suikasta uğramasından bu yana bir devlet başkanının bulunmadığı ülke, silahlı çetelerin saldırıları ve derinleşen siyasi belirsizlikle karşı karşıya.

Operasyonun başarılı olması, Haiti'de istikrarın sağlanmasına katkıda bulunabilir. Başarısızlık ise bu yıl çete şiddeti nedeniyle 5 bin 700'ü aşan can kaybının daha da artmasına, Bukele'nin siyasi itibarının zedelenmesine ve ülkeyi istikrara kavuşturmaya yönelik uluslararası girişimlere bir yenisinin daha sonuçsuz biçimde eklenmesine yol açabilir.

Haiti'deki gelişmeler, Trump ve Bukele'nin müttefiki olan güvenlik yüklenicisi Erik Prince'in de sahada faaliyet göstermesi nedeniyle, ABD'nin Batı Yarımküre'deki nüfuzunu kamu ve özel sektör ortaklığı üzerinden kullanmasının bir sınaması olarak da görülüyor.