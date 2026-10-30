Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kılıç Buğra Kanat'ın moderatörlüğünü üstlendiği oturumda Kalın, Türk dünyasının ortak medeniyet birikimini, gelecek hedeflerini ve güvenlik alanındaki iş birliğini değerlendirdi.

MİT Başkanı Kalın, Türk Dünyası Diyalog Forumu kapsamındaki özel oturumda konuştu. (Foto: AA)

TÜRK DÜNYASINI BİR ARADA TUTAN ÜÇ ANA EKSEN

Türklerin kadim Orta Asya coğrafyasını birleştirerek bugüne taşıyan üç ana düşünce eksenini devlet aklı, dil ve fikir birliği ile gönül birliği olarak sıralayan Kalın, birlik iklimini inşa etmek ve zenginleştirmek için bugün de yoğun çaba gösterildiğini belirtti.

Kalın, Türk Devletleri Teşkilatı vizyonunun üç ana hedefinin milli değer birliği, dil ve fikir birliği ile farklılıkları anlama konusundaki geniş ufuk olduğunu söyledi.

Geniş Türk coğrafyasında kültürel farklılıkların ve bir arada yaşama kültürünün hâlâ en üst düzeyde varlığını sürdürdüğünü dile getiren Kalın, Türk cumhuriyetlerinin 1991'de bağımsızlıklarını kazanmasıyla Orta Asya Türk tarihinde yeni bir sayfa açıldığını ifade etti.

O tarihten bu yana Türk dünyasının birçok alanda önemli adımlar attığını vurgulayan Kalın, "Bunun en üst düzey ve kurumsal yapısı da bugün Ankara'da 13'üncüsü yapılan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi olmuştur." dedi.

200 milyona yakın nüfus, 2,17 trilyon dolarlık ekonomik güç

Türk dünyasının coğrafi büyüklüğüne, nüfusuna ve ekonomik kapasitesine işaret eden Kalın, bu birikimin küresel barışa sunduğu katkıyı şu sözlerle anlattı:

"Yaklaşık 4,8 milyon kilometrekareye, 200 milyona yakın nüfusa ve 2,17 trilyon dolarlık bir ekonomik güce sahip olan Türk dünyası, Orta Asya'dan Kafkasya'ya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Doğu Akdeniz'e ve Macaristan'a kadar uzanan bu geniş coğrafya içerisinde küresel barışa çok önemli katkılar sunuyor."

Bu gelişmelerle birlikte Orta Asya Türk coğrafyasının yakından takip edilen bir bölgeye dönüştüğünü belirten Kalın, Türk Devletleri Teşkilatının diğer ülkelerle ilişkilerinde karşılıklı çıkarı ve eşitliği esas aldığını vurguladı.

Kalın, şunları söyledi:

"Zaman zaman buranın başka ülkelere, çevrelere farklı bir alternatif, tehdit veya rakip olarak algılandığına dair tasavvurların öne çıktığını görüyoruz. Temel prensip olarak Türk Devletleri Teşkilatı'nın hiçbir üçüncü tarafa tehdit oluşturmadığını, her aktör ve her coğrafyayla eşit, karşılıklı çıkar ilişkisine dayalı, göz hizasında bir ilişkiyi esas aldığını ifade etmek isterim."