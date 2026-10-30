Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde bir facia yaşandı. Göreme beldesinde tüf kaya yapısına sahip peribacalarından birinde aşırı yağışlar nedeniyle kopan kaya parçaları, tatil için bölgede bulunan bazı kişilerin üzerine yuvarlandı. Olayda Sakaryalı gazeteci Eray Tuna, eşi Begüm Çetinkaya Tuna ve bir Fransız turist hayatını kaybetti. 5 Temmuz 2026 tarihinde evlenen çiçeği burnunda çiftin Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla uzun zamandır merak ettikleri Kapadokya'ya gittikleri belirtildi.