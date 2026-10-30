Kapadokya'daki faciada ölen genç çiftin acılı babası konuştu: "Allah çağırınca böyle oluyor"
Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalarak hayatını kaybeden gazeteci Eray Tuna ve eşi Begüm Çetinkaya Tuna'nın acı hikayesi yürekleri dağladı. Temmuz ayında evlenen genç çiftin tatil için gittiği bölgede yaşamını yitirmesi büyük üzüntü yarattı. Acılı baba Abdüsselam Çetinkaya, "Allah çağırınca böyle oluyor" sözleriyle yaşadığı acıyı dile getirdi.
Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde bir facia yaşandı. Göreme beldesinde tüf kaya yapısına sahip peribacalarından birinde aşırı yağışlar nedeniyle kopan kaya parçaları, tatil için bölgede bulunan bazı kişilerin üzerine yuvarlandı. Olayda Sakaryalı gazeteci Eray Tuna, eşi Begüm Çetinkaya Tuna ve bir Fransız turist hayatını kaybetti. 5 Temmuz 2026 tarihinde evlenen çiçeği burnunda çiftin Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla uzun zamandır merak ettikleri Kapadokya'ya gittikleri belirtildi.
ACILI BABA KONUŞTU
Genç çiftin cenaze töreninde Begüm Çetinkaya Tuna'nın acılı babası Abdüsselam Çetinkaya Sabah'a konuştu. Çetinkaya, kızının ve damadının Kapadokya gezisi için tüm hazırlıkları önceden planladığını ifade ederken, çiftin bölgeye gittiğini gece öğrendiğini söyledi.
"ALLAH ÇAĞIRINCA BÖYLE OLUYOR"
Genç çiftin otele yerleştikten hemen sonra geziye başladığını anlatan baba şu ifadeleri aktardı:
"Gittiklerini gece öğrendim. Her şeyi ayarlamışlar. Otele gittiklerinde eşyalarını, üzerlerini değiştirmeden, dinlenmeden peribacalarına gitmişler. Allah çağırınca böyle oluyor. "
GENÇ ÇİFT DEFNEDİLDİ
Elim olayda ölen 3 kişiden Geyve Medya imtiyaz sahibi Fatih Eray Tuna ve muhasebeci eşi Begüm Çetinkaya Tuna için bugün Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.
Cenazeye Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya milletvekilleri Ertuğrul Kocacık, Murat Kaya, Ali İnci, Yeni Parti Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilçe belediye başkanları, BİK Sakarya Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, MHP Sakarya İl Başkanı Oğuz Alkaş, iki ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Adapazarı Orhan Camii'nde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazlarının ardından gazeteci Fatih Eray Tuna, Geyve Merkez Yeni Mezarlığı'na, eşi Begüm Çetinkaya Tuna ise Sapanca Yanık Kurtköy Mezarlığı'na defnedildi.