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Robinho'nun 9 yıllık hapis cezasını Brezilya'da çekmesi gerektiğine karar verildi

Brezilya Yüksek Adalet Mahkemesi, Robinho’nun 2013’te İtalya’da işlediği cinsel saldırı suçu nedeniyle aldığı 9 yıllık hapis cezasını kendi ülkesinde çekmesine karar verdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Mart 2024 Güncelleme 22 Mart 2024, 07:01
Robinho’nun 9 yıllık hapis cezasını Brezilya’da çekmesi gerektiğine karar verildi

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Bir dönem ülkemizde Başakşehir ve Sivasspor formaları giyen Brezilyalı yıldız Robinho, cinsel taciz suçlamasıyla ülkesinde 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Brezilya Yüksek Adalet Mahkemesi soruşturma yargıcı, Robinho'nun 2013 yılında İtalya'da işlediği cinsel saldırı suçunun cezasını kendi ülkesinde çekmesi gerektiğine karar verdi. Eski futbolcu Ocak 2022'de bir gece kulübünde toplu tecavüzden suçlu bulunmuş ve yasaların ağırlığını üzerinde hissederek, iki ülke arasında suçluların iadesi anlaşması olmadığı için sığınmak üzere Brezilya'ya dönmeye karar vermişti. 40 yaşındaki Robinho'nun kararı temyize götürme hakkı bulunuyor.

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