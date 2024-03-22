Formula 1’in efsanesi Hamilton, Gazze’ye destek çıktı! Almanya ve ABD’den tepkiler aldı

Gazze'de can kaybı 31 bini aştı. Sağ kalanlar da kıtlıkla karşı karşıya kaldı. Dünya ise olan bitene gözünü kapattı! Ama Mercedes pilotu Hamilton, 36 milyon takipçisi olan hesabından isyan bayrağı açtı:



Filistin'deki tüm insanlara sevgi ve desteğimi gönderiyorum. Bu kutsal ayda, ailelerin sürekli yıkım ve şiddet tehdidinden kurtulabilmesi için kalıcı ateşkes çağrısında bulunmalıyız. Ateşkes, hemen şimdi.

Formula 1 efsanelerinden İngiliz pilot Sir Lewis Hamilton'ın Gazze paylaşımı ABD, Avrupa ve İsrail'de bomba etkisi gösterdi. Hamilton, "Filistin'deki tüm insanlara sevgi ve desteğimi gönderiyorum. Bölgedeki pek çok kişi için kutsal olan bu ayda, ailelerin bir arada olabilmesi ve sürekli yıkım ve şiddet tehdidinden kurtulabilmesi için kalıcı bir ateşkes ve rehinelerin iadesi çağrısında bulunmaya devam etmeliyiz. Ateşkes, hemen şimdi" sözlerini kaydetti.

Bu paylaşım milyonlar tarafından beğenildi. Alman Bild gazetesi, Hamilton'ı düşman ilan etti. Şampiyon hakkında yalan haberler üretti. Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan Hamilton'ın önümüzdeki ay Gazze'ye yardım konusunda da bazı adımlar atacağına dikkat çekildi. ABD medyası Hamilton'ın bu önemli açıklamasının Buckingham Sarayı'ndan habersiz olamayacağını iddia etti.



'BİLD'İĞİNİZ GİBİ

Alman Bild, Gazze desteği nedeniyle Hamilton'a ait olmayan bazı sözleri sanki onunmuş gibi gösterdi. Redbull'a üstü kapalı "Hamilton'ı asla transfer etmeyin" mesajı verdi.