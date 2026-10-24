Olay anında odada bulunan Sultan Nur Ulu, ilk ifadesinde korktuğu için ayrıntı veremediğini, sonrasında ise Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini arkasından üst baldırından tutarak pencereden attığını gördüğünü yeminli ifadesinde beyan etti.

Apartman ve ev içi kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu, olay günü eve Gül Tut, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve tanık Sultan Nur Ulu dışında kimsenin girmediği tespit edildi.

Kriminal incelemelerde zeminde kayganlaştırıcı bir maddeye rastlanmadığı, Adli Tıp raporuna göre de ölümün yüksekten düşmeye bağlı ağır beden travması ve iç kanama sonucu gerçekleştiği belirlendi.