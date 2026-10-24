Güllü'nün şüpheli ölümünde kan donduran detaylar: Gerekçeli karar açıklandı
Şarkıcı Güllü'nün (Gül Tut) Yalova'da pencereden düşerek ölmesine ilişkin davada 25 sayfalık gerekçeli karar açıklandı. Mahkeme, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini pencereden attığının sabit olduğunu belirterek ağırlaştırılmış müebbet cezasını gerekçelendirdi.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden arabesk müziğin sevilen ismi Güllü'nün (Gül Tut) ölümüne ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı.
Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 sayfadan oluşan gerekçeli kararında kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini arkasından üst baldırından tutarak pencereden attığının sabit görüldüğünü belirterek "Kadına ve üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.
26 Eylül 2025'te meydana gelen olayın ardından yürütülen soruşturma ve 9 Ekim'deki duruşmada alınan karar sonrası mahkeme, gerekçeli kararını kamuoyuyla paylaştı.
Kararda, tek görgü tanığı Sultan Nur Ulu'nun beyanları, kamera kayıtları, bilirkişi raporları ve adli tıp incelemeleri detaylarıyla yer aldı.
PENCEREDEN İTİLDİĞİ GÖRGÜ TANIĞI VE KAMERA KAYITLARIYLA KANITLANDI
Apartman ve ev içi kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu, olay günü eve Gül Tut, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve tanık Sultan Nur Ulu dışında kimsenin girmediği tespit edildi.
Olay anında odada bulunan Sultan Nur Ulu, ilk ifadesinde korktuğu için ayrıntı veremediğini, sonrasında ise Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini arkasından üst baldırından tutarak pencereden attığını gördüğünü yeminli ifadesinde beyan etti.
Kriminal incelemelerde zeminde kayganlaştırıcı bir maddeye rastlanmadığı, Adli Tıp raporuna göre de ölümün yüksekten düşmeye bağlı ağır beden travması ve iç kanama sonucu gerçekleştiği belirlendi.
Mahkeme, cinayetin önceden tasarlandığına dair kesin delil bulunamadığından "tasarlayarak öldürme" suçlamasını uygulamadı, ancak "kadına ve üstsoya karşı kasten öldürme" suçunun sabit olduğuna hükmederek takdiri indirim uygulamadı.