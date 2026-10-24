Başkan Recep Tayyip Erdoğan , "Kasımpaşalı Kemal Efendi" olarak tanınan Kur'an-ı Kerim hocası Ali Kemal Hut'u ziyaret etti. Ayvansaray'da bulunan tarihi Emir Buhari Tekkesi'ndeki buluşmadan samimi görüntüler yansıdı.

KEMAL EFENDİ İLE SAMİMİ SOHBET Erdoğan ile Hut'un sohbetinden karelerde, ikilinin sıcak diyaloğu dikkati çekti. Ziyarete ilişkin fotoğraflarda Erdoğan'ın hocasıyla bir arada olduğu anlar yer aldı.

Erdoğan ile hocasının samimi sohbeti karelere yansıdı.

VATANDAŞLARLA DA BİR ARAYA GELDİ

Ziyaret sırasında vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Erdoğan, kendisine uzatılan fotoğrafını imzaladı. Bu anlar da kameralara yansıdı.

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Recep Tayyip Erdoğan

Ali Kemal Hut

Emir Buhari Tekkesi