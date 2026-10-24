Emir Buhari Tekkesi’nde ahde vefa! Başkan Erdoğan’dan hocası Ali Kemal Hut’a ziyaret
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ayvansaray’daki tarihi Emir Buhari Tekkesi’nde Kur’an-ı Kerim hocası Ali Kemal Hut ile bir araya geldi. Erdoğan, ziyaret sırasında vatandaşlarla da sohbet etti.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kasımpaşalı Kemal Efendi" olarak tanınan Kur'an-ı Kerim hocası Ali Kemal Hut'u ziyaret etti. Ayvansaray'da bulunan tarihi Emir Buhari Tekkesi'ndeki buluşmadan samimi görüntüler yansıdı.
KEMAL EFENDİ İLE SAMİMİ SOHBET
Erdoğan ile Hut'un sohbetinden karelerde, ikilinin sıcak diyaloğu dikkati çekti. Ziyarete ilişkin fotoğraflarda Erdoğan'ın hocasıyla bir arada olduğu anlar yer aldı.
VATANDAŞLARLA DA BİR ARAYA GELDİ
Ziyaret sırasında vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Erdoğan, kendisine uzatılan fotoğrafını imzaladı. Bu anlar da kameralara yansıdı.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel