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2000'li yıllara damga vuran sanatçıdan acı haber! Nev 57 yaşında hayatını kaybetti

Nev ismiyle tanınan şarkıcı Nevzat Doğansoy, karaciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İkinci kez entübe edilen 57 yaşındaki sanatçının vefatını menajeri duyurdu.

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2000'li yıllara damga vuran sanatçıdan acı haber! Nev 57 yaşında hayatını kaybetti

"Zor", "Mühürlü Kaderim" ve "Sen Gibi" gibi unutulmaz şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı Nev'den acı haber geldi. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve hastanede tedavi gören sanatçının yaşamını yitirdiği bildirildi.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

KARACİĞER RAHATSIZLIĞIYLA MÜCADELE EDİYORDU

57 yaşındaki sanatçı 3 Eylül tarihinde evinde bilinç kaybı yaşaması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Karaciğer rahatsızlığı olduğu öğrenilen ve durumu ağırlaşarak ikinci kez entübe edilen Nev, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

2000'li yıllara damga vuran sanatçıdan acı haber! Nev 57 yaşında hayatını kaybetti-3

Sanatçının menajeri İlker Ercan yaptığı açıklamada, ünlü şarkıcının tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini doğruladı.

2000'li yıllara damga vuran sanatçıdan acı haber! Nev 57 yaşında hayatını kaybetti-4

NEV KİMDİR?

Müzik dünyasında "Nev" sahne adıyla geniş kitleler tarafından tanınan sanatçının gerçek adı Nevzat Doğansoy'dur. 24 Aralık 1968 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen ünlü besteci, söz yazarı ve yorumcu, Türk pop ve rock müziğine kazandırdığı özgün eserlerle hafızalarda yer edinmiştir.

2000'li yıllara damga vuran sanatçıdan acı haber! Nev 57 yaşında hayatını kaybetti-5

MÜZİK YOLCULUĞU MANDOLİNLE BAŞLADI

İstanbul doğumlu olan sanatçının müzikle olan bağı küçük yaşlarda başladı. Enstrüman eğitimine ilk olarak mandolin çalarak adım atan Nevzat Doğansoy, üniversite eğitimi sırasında elektro gitara yöneldi. Özellikle Türkiye'nin güney bölgelerindeki mekanlarda sahne alarak canlı performans deneyimi kazanan müzisyen, kısa sürede profesyonel müzik yaşamına geçiş yaptı.

2000'li yıllara damga vuran sanatçıdan acı haber! Nev 57 yaşında hayatını kaybetti-6

CHANTAGE GRUBU VE SOLO KARİYERİNE GEÇİŞ

1995 senesinde Hakan Özer, Kıvanch K. ve Tolga İnci gibi isimlerle bir araya gelerek "Chantage" isimli müzik grubunu kuran Nevzat Doğansoy, bu ekiple çeşitli sahne çalışmaları gerçekleştirdi. İlerleyen süreçte şarkı yazarlığı ve bestecilik kimliği öne çıkan sanatçı, solo projelerine ağırlık verme kararı aldı.

2000'li yıllara damga vuran sanatçıdan acı haber! Nev 57 yaşında hayatını kaybetti-7

TEOMAN'IN TURNESİ VE "HER ŞEYE RAĞMEN" BAŞARISI

2000 yılında ünlü rock sanatçısı Teoman'ın davetiyle Türkiye turnesine katılan Nev, bu sayede kendi bestelerini geniş dinleyici kitlelerine ulaştırma imkanı yakaladı. Yakaladığı bu ivmenin ardından ilk solo albümü "Her Şeye Rağmen"i dinleyicilerin beğenisine sunan sanatçı, sonraki yıllarda farklı müzik tarzlarını harmanladığı başarılı albüm ve single çalışmalarıyla müzik kariyerini sürdürdü.

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