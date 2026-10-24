NEV KİMDİR? Müzik dünyasında "Nev" sahne adıyla geniş kitleler tarafından tanınan sanatçının gerçek adı Nevzat Doğansoy'dur. 24 Aralık 1968 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen ünlü besteci, söz yazarı ve yorumcu, Türk pop ve rock müziğine kazandırdığı özgün eserlerle hafızalarda yer edinmiştir.

MÜZİK YOLCULUĞU MANDOLİNLE BAŞLADI İstanbul doğumlu olan sanatçının müzikle olan bağı küçük yaşlarda başladı. Enstrüman eğitimine ilk olarak mandolin çalarak adım atan Nevzat Doğansoy, üniversite eğitimi sırasında elektro gitara yöneldi. Özellikle Türkiye'nin güney bölgelerindeki mekanlarda sahne alarak canlı performans deneyimi kazanan müzisyen, kısa sürede profesyonel müzik yaşamına geçiş yaptı.

CHANTAGE GRUBU VE SOLO KARİYERİNE GEÇİŞ 1995 senesinde Hakan Özer, Kıvanch K. ve Tolga İnci gibi isimlerle bir araya gelerek "Chantage" isimli müzik grubunu kuran Nevzat Doğansoy, bu ekiple çeşitli sahne çalışmaları gerçekleştirdi. İlerleyen süreçte şarkı yazarlığı ve bestecilik kimliği öne çıkan sanatçı, solo projelerine ağırlık verme kararı aldı.