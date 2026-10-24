Fransa'da olağanüstü güvenlik önlemleri! 30 bin kişi sokakta: 15 yaş altına sokağa çıkma yasağı
Fransa’nın Orleans kentinde Marine Le Pen’in partisi Ulusal Birlik’in (RN) mitingi öncesinde binlerce kişi aşırı sağ karşıtı protestolar için sokaklara dökülürken, kentte 15 yaş altına sokağa çıkma yasağı da dahil olmak üzere olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Sendikalar ve muhalefet partilerinin liderliğinde yaklaşık 30 bin kişinin katılması beklenen eylemlerde göstericiler, RN'nin politikalarını ırkçılık ve demokrasi tehdidi olarak niteleyerek sert tepki gösterdi.
Fransa'da Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik'in Orleans mitingi öncesinde binlerce protestocu toplanırken, olası olaylara karşı olağanüstü önlemlerle güvenlik önlemleri artırıldı.
15 YAŞ ALTINA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Başkan Grouard ayrıca hafta sonu boyunca 15 yaş altı kişiler için 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulayacaklarını duyurdu.
Bazı yolların trafiğe kapatıldığı kentte, metro istasyonlarına ve önemli ulaşım noktalarına polis ekipleri sevk edildi.
HER YERDE FARKLI BİR EYLEM
Yarın da devam edecek mitinge yaklaşık 10 bin kişinin katılması öngörülürken kentte farklı bir noktada onlarca sendikanın çağrısı ile "ırkçılık, faşizm ve emperyalizm" karşıtı bir eylem de yapılıyor.
Başta Paris olmak üzere ülke genelinden eylemcilerin de katıldığı Orleans'ta 30 bine yakın kişinin toplanması bekleniyor.
Kentte eylemin yapılacağı katedralin önünde toplanmaya başlayan binlerce kişi RN'nin politikalarını protesto ederek, ırkçılık karşıtı sloganlar attı.
Eyleme sendikalar ve Sosyalist Parti (PS) Genel Sekreteri Olivier Faure'un yanı sıra Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden milletvekilleri de katıldı.
Eylemi düzenleyen ülkenin önde gelen sendikası CGT'nin Genel Sekreteri Sophie Binet Orleans'ta basına yaptığı açıklamada RN'nin "ırkçı" bir parti olduğunu savunarak, "İşçiler için aşırı sağdan daha kötü bir düşman yok." diye konuştu.
Binet, RN'nin cumhuriyet ve demokrasi için bir tehlike olduğunu ileri sürdü.
Olivier Faure ise eylemde yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör saldırısı olduğunu açıkladığı Trappes kentindeki saldırıyı hatırlatarak, ırkçılığın "en şiddetli ve ölümcül eylemlere" yol açabileceğini belirtti.