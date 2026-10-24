Bazı yolların trafiğe kapatıldığı kentte, metro istasyonlarına ve önemli ulaşım noktalarına polis ekipleri sevk edildi.

Başkan Grouard ayrıca hafta sonu boyunca 15 yaş altı kişiler için 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulayacaklarını duyurdu.

Fransa'da olağanüstü güvenlik önlemleri. Fotoğraf: Reuters

HER YERDE FARKLI BİR EYLEM

Yarın da devam edecek mitinge yaklaşık 10 bin kişinin katılması öngörülürken kentte farklı bir noktada onlarca sendikanın çağrısı ile "ırkçılık, faşizm ve emperyalizm" karşıtı bir eylem de yapılıyor.

Başta Paris olmak üzere ülke genelinden eylemcilerin de katıldığı Orleans'ta 30 bine yakın kişinin toplanması bekleniyor.