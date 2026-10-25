ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu'ya yeni savaş gemileri ve deniz piyadeleri sevk ederek İran'a yönelik yeni bir askeri harekatı değerlendirdiği bildirildi.

Pentagon'un nükleer tesisler ve altyapılara yönelik saldırı seçeneklerini Trump'a sunduğu öne sürülürken, Tahran'dan yanıt gecikmedi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, milli güvenliklerinin hedef alınması halinde İsrail'in Dimona Nükleer Santrali dahil tüm kritik altyapılarını vuracaklarını belirterek "İsrail'i bir saatten kısa sürede yaşanmaz hale getiririz" tehdidinde bulundu.

ABD istihbaratının İran'ın Amerikan personeline yönelik planlarının "ileri aşamalara" ulaştığı yönündeki uyarılarının ardından Washington yönetimi, bölgedeki diplomatik ve askeri personelini tahliye etmeye başladı.