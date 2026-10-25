Orta Doğu'da 'Destansı öfke' alarmı! Trump İran'a saldırı tehdidi
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni askeri operasyonları değerlendirdiği ve bölgeye savaş gemileri yığdığı bildirildi. İran'dan ise misilleme tehdidi geldi: "İsrail'i 1 saat içinde yaşanmaz hale getiririz!"
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu'ya yeni savaş gemileri ve deniz piyadeleri sevk ederek İran'a yönelik yeni bir askeri harekatı değerlendirdiği bildirildi.
Pentagon'un nükleer tesisler ve altyapılara yönelik saldırı seçeneklerini Trump'a sunduğu öne sürülürken, Tahran'dan yanıt gecikmedi.
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, milli güvenliklerinin hedef alınması halinde İsrail'in Dimona Nükleer Santrali dahil tüm kritik altyapılarını vuracaklarını belirterek "İsrail'i bir saatten kısa sürede yaşanmaz hale getiririz" tehdidinde bulundu.
ABD istihbaratının İran'ın Amerikan personeline yönelik planlarının "ileri aşamalara" ulaştığı yönündeki uyarılarının ardından Washington yönetimi, bölgedeki diplomatik ve askeri personelini tahliye etmeye başladı.
WSJ: "3 UÇAK GEMİSİ BÖLGEDE, PENTAGON SALDIRI SEÇENEKLERİNİ SUNUYOR"
Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, Washington yönetimi bölgedeki askeri varlığını tarihin en yüksek seviyelerinden birine çıkarıyor.
UÇAK GEMİSİ SEVKİYAT
Orta Doğu'da aktif görev yapan 2 ABD uçak gemisi saldırı grubuna ilave olarak Pasifik'ten 3. bir uçak gemisi grubu yaklaşıyor. Ayrıca deniz piyadelerini taşıyan hücum gemileri de bölgeye konuşlandırılıyor.
TRUMP'TAN 'DESTANSI ÖFKE' SİNYAL
Florida'daki mitingde konuşan Trump, geçmiş operasyonlara atıfta bulunarak "küçük bir Destansı Öfke daha başlatabileceği" mesajını verdi.
SALDIRI HEDEFLERİ
Pentagon'un nükleer tesisler, köprüler, altyapı tesisleri ve İran kontrolündeki adalara yönelik operasyonel planları beyaz saraya sunduğu öğrenildi.
Raporda, 3 Kasım'daki ara seçimler öncesinde atılacak olası bir askeri adımın küresel enerji fiyatlarını fırlatabileceği ve ABD güçlerini büyük risk altına sokabileceği vurgulandı.
TAHRAN'DAN MİSİLLEME HARİTASI: DİMONA VE KRİTİK TESİSLER İŞARETLENDİ
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran yönetimini devirmeye yönelik söylemlerine sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi.
Azizi, İsrail'deki Dimona Nükleer Santrali, köprüler, enerji santralleri ve su arıtma tesislerinin kırmızılı işaretlendiği bir harita paylaşarak, olası bir ABD-İsrail saldırısında tüm bu noktaların 1 saat içinde imha edileceğini ima etti.